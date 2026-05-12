Congreso espera tener 107 votos para aprobar en último momento la ley Antilavado

El Congreso está por concluir su primer período de sesiones ordinarias este 15 de mayo, sin que hasta ahora consiga la aprobación en su redacción final de la ley Antilavado, necesaria para que el país no sea incluido en una lista gris.

Pero los esfuerzos por impulsar la iniciativa se han enfrentado con dudas e inquietudes de algunas bancadas, que semana a semana han ido postergando las últimas votaciones para que la propuesta se convierta en una nueva ley.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, ha sido uno de los diputados más activos sobre el asunto, junto a los integrantes de la comisión de Economía, que preside Jorge Ayala, del bloque Valor.

La iniciativa 6593 que propone crear la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, está programada para hoy en su redacción final en el séptimo punto del orden del día.

La propuesta de ley llegó a la Dirección Legislativa el 28 de julio del 2025 pasado y fue presentada por el presidente Bernardo Arévalo. Este año comenzó a ser tramitada, pero su articulado final ha encontrado obstáculos.

Diputados y analistas coinciden en que, de no ser aprobada la propuesta en el primer período de sesiones ordinarias, es bastante complejo, por no decir imposible, que consiga respaldo durante el período de receso.

El segundo período de sesiones ordinarias suele centrarse en discusiones relacionadas con el presupuesto nacional, que este año puede provocar mayor debate por ser el presupuesto de país para el año electoral.

Los Jefes de Bloque en su última sesión del primer periodo de sesiones ordinarias del 2026. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

La iniciativa 6593 requiere en cada una de sus votaciones el apoyo mínimo de 107 diputados, una cantidad que no ha sido posible reunir para dicha propuesta desde el pasado 14 de abril, cuando se aprobó en su tercer debate.

Va por su aprobación

El diputado Luis Contreras, presidente del Congreso, representa a la alianza oficialista desde la presidencia de la Junta Directiva, y es uno de los actores más activos para la búsqueda de consensos por la ley Antilavado.

Pero los diálogos no han dado resultados positivos, mientras que los congresistas se enfrentan al poco tiempo que tienen para conseguir el apoyo, ya que en período de receso será compleja su aprobación.

“Hay agendas que son de un grupo, esta agenda es de país. Nosotros estamos seguros de que durante el fin de semana los diputados tuvieron tiempo para enterarse más de la ley, nos da más certeza jurídica. Es una ley muy importante para el país y no queremos caer en la lista gris”, expresó.

El presidente del Congreso reconoce que tienen poco tiempo. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Guatemala requiere reforzar su legislación en el combate al lavado de activos y combate al financiamiento de los terroristas, para que no sea visto como un país que facilita el lavado de dinero y las prácticas para financiar grupos criminales.

“Yo tengo un buen presentimiento y la confianza en Dios en que mañana será un buen martes para Guatemala. La ley está agendada, y esperamos que sea aprobada en su redacción final”, insistió Contreras.

Otro tema que está en conversaciones es una posible reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), pero a decir del presidente de dicho organismo, la prioridad es la iniciativa 6593. “Con lavado sí se nos está acabando el tiempo”, añadió.

¿Hay respaldo?

El diputado Elmer Palencia, jefe del bloque Valor y segundo vicepresidente del Congreso, aseguró que no existen diputados que abiertamente estén rechazando la propuesta, como algunos bloques lo han intentado hacer ver.

Aseguró que lo que existen son algunas dudas sobre la forma en que van redactados algunos artículos, pero que en los últimos días los esfuerzos de diálogo han ido aclarando esas dudas.

“De mi parte, de parte de mi bloque, vamos a escuchar a todos los compañeros. No queremos poner en riesgo la ley, ha tenido bastantes avances y lamentablemente esta ley debió pasar en legislaturas pasadas. Ahora, con el tiempo, todos se levantan la camisa llamando a la aprobación”, dijo.

El diputado indicó que aunque la iniciativa de la ley antilavado no figure como uno de los primeros puntos del orden del día, esto no significa que no sea una prioridad, asegurando que es tan solo un orden estratégico.

“Sí es prioridad. Ponemos en peligro la iniciativa antilavado si va en los primeros puntos porque se requieren la presencia de 107 diputados, por esa razón aparece en este punto, así damos el tiempo suficiente para que se integre el quórum”, explicó.

Los pronósticos de Palencia apuntan a que el respaldo que existe dentro de la ley puede hacer que incluso se llegue a los 130 votos a favor, de los 107 mínimos que son necesarios para su redacción final.

Por su lado, José Carlos Sanabria, operador del oficialismo desde la facción que busca reactivar al partido Movimiento Semilla, declaró que tienen una expectativa positiva por los resultados que pueda dejar la plenaria del martes.

El pleno del Congreso puede aprobar la ley antilavado con 107 votos. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

“Es parte de los acuerdos y los consensos que se desarrollan en el Congreso. Aparece en agenda, eso demuestra voluntad e interés, eso está terminando de tener los consensos necesarios, para que la agenda se pueda agotar, incluida la ley antilavado”, dijo el oficialista.

En las horas previas a la sesión los diputados han seguido analizando la propuesta de ley, según Sanabria, para ir resolviendo algunas de las inquietudes que giran sobre la propuesta.

“Estamos trabajando en ello, varios bloques han manifestado interés y esperamos que políticamente se demuestre. Yo esperaría que los diferentes bloques demostremos un compromiso como país”, concluyó.

El Congreso solo tiene este martes para aprobar la ley durante su primer periodo de sesiones, ya que los jueves la agenda pone de prioridad la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.