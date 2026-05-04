Baja productividad legislativa marca el cierre del primer período ordinario de sesiones del 2026 en el Congreso

Con una baja productividad en materia de leyes y decretos y con una división que no responde a una estrategia en común, sino a acuerdos y negociaciones acordes con sus intereses en cada votación, cerrará el primer período ordinario de sesiones del Congreso, según analistas.

El próximo 15 de mayo finaliza el primer período ordinario de sesiones, el cual ha estado marcado por una dinámica muy distinta a la observada en los primeros dos años de la décima legislatura, en donde hubo consensos, acuerdos y priorización de temas en común, que giraron en torno a una agenda común. Esto se debió a las alianzas de aquellos bloques que buscaron impulsar los temas prioritarios para el gobierno, afirman.

Sin embargo, aseguran que durante este año se ha visto lo contrario a ese inicio dinámico, con acuerdos y consensos observados en los dos años previos, como consecuencia de los distintos temas e intereses que han comenzado a mover a las diferentes bancadas dentro del Congreso durante este tercer año.

Período improductivo y transaccional

A criterio del politólogo Renzo Rosal, el trabajo realizado durante este primer período del 2026 por parte de la décima legislatura ha sido “realmente improductivo” y marcado por una dinámica “transaccional” para aprobar ciertos temas. También señala que ha quedado evidenciado que la integración multipartidaria de la Junta Directiva “no se traduce en acciones concretas”, ya que existe un déficit en la productividad legislativa.

“No se han aprobado mayor cantidad de decretos. En buena medida el trabajo se ha centrado en las disque acciones de fiscalización, que son básicamente las citaciones a los funcionarios nada más y alguna que otra interpelación. Es decir, estas acciones son inefectivas, son extensas, son largas y desgastantes para los funcionarios, pero no hay resultados tangibles en materia de fiscalización. Es lo que podríamos denominar activismo legislativo con muchas reuniones o citaciones a funcionarios”, afirma.

En cuanto a las aprobaciones, Rosal afirma que durante este año se ha hecho más evidente el otorgar votos a cambio de beneficios para los diputados, especialmente en las negociaciones de los temas del Ejecutivo, esto ante la falta de un bloque oficial, como tal, dentro del Congreso.

“Ese mecanismo transaccional creo yo que el actual gobierno se ha prestado a que sea fuerte. Primero porque no tiene jugadores en el Congreso, no hay una bancada oficialista en el Congreso, y por lo tanto ante ese vacío lo que ha hecho el Ejecutivo es congraciarse con varios diputados de diversas bancadas bajo el supuesto de que, con ese respaldo, estos diputados van a votar o van a respaldar iniciativas del Ejecutivo. Ese es el mecanismo transaccional que hoy opera y que es un mecanismo en donde el Ejecutivo ha caído como en un error”, afirma Rosal.

Caprichosa, errática y volátil

Según indica Cristhians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), durante este tercer año la décima legislatura ha sido caprichosa, errática, volátil y de bajo impacto en la productividad de leyes y decretos que beneficien a los guatemaltecos.

“Parece que esta décima legislatura es muy caprichosa, sumamente caprichosa. Sobre todo, porque ha habido un nivel de fragmentación como nunca se había visto en el pasado, que ha obligado a que prácticamente cada aprobación conlleve una negociación. No hay aplanadoras, no hay liderazgo”, afirma.

Castillo advierte que durante lo que va de este tercer año “no hay voluntad de consenso general, sino acuerdos particulares”, por parte de los diputados.

“Avanzan en los temas en los que logran consensos a partir de negociaciones muy puntuales o que negocian en ‘combos’, es decir, la aprobación de leyes junto a la elección de algún puesto o alguna designación que le corresponde al Congreso. No hay voluntad de beneficio general, sino de consensos y acuerdos muy particulares”, afirma.

Temas pendientes

En cuanto a los temas pendientes de aprobar en el primer período legislativo, los analistas advierten que es necesario que los diputados lleven a cabo la aprobación de leyes como la que combate el lavado de dinero, la ley de ciberdelitos y las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, esta última con muy pocas posibilidades de ser discutida en la actual legislatura.

“La ley de lavado de dinero ha ido caminando lentamente, aunque no es percibida como una ley de interés nacional, sí tiene esa connotación y además tiene que ver con compromisos que el Estado de Guatemala debe cumplir a nivel internacional. La ley de cibercrimen, todo lo que tiene que ver ahora con estos hackeos ocurridos en el Digecam y otras instituciones”, afirma Rosal.

“No veo la posibilidad en esta legislatura de una reforma integral a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y eso lo que hace es postergar temas que han sido trascendentales en los últimos 10 u 11 años y que siguen poniendo en riesgo la credibilidad de las autoridades elegidas, puesto que la ley electoral vigente es muy porosa y realmente muy inestable”, aseguró Castillo.

Segundo semestre con tono electoral

Los expertos consultados coinciden en que la dinámica de los diputados en el Congreso durante el segundo período legislativo y durante el segundo semestre del 2026 estará enfocada especialmente en el tema electoral y en su reelección, debido a los comicios que se realizarán el próximo año, dejando de lado los temas de interés y beneficio para los ciudadanos.

“La preocupación es que esta dinámica se va a incrementar en el segundo semestre, ya con un sentido cada vez más electoral, es decir, para buscar desgastar más al Ejecutivo, para buscar subir los bonos de los diputados que quieren, la mayoría de ellos seguramente apuestan por su reelección, y lo que van a estar entonces es privilegiando esas agendas personales o de partidos, en lugar de un trabajo legislativo que sea beneficioso para el país”, afirma Rosal.

Sobre la priorización de los temas electorales sobre la aprobación de leyes por parte de los diputados durante lo que resta del año, Castillo comenta:

“Me parece que la preocupación más grande es que no hay bloques legislativos, hay grupos de interés negociando votos y negociando agendas dentro del Legislativo y entonces eso pone una presión particular cuando las presiones del año electoral empiezan a obligar a algunos de estos actores a pensar en su reelección más que en el beneficio social”, afirma Castillo.

Últimas aprobaciones

Durante la sesión ordinaria realizada el pasado 28 de abril los diputados aprobaron tres decretos y un acuerdo legislativo. El decreto 12-2026 por medio del que se modifica la Ley de Institutos por cooperativa para que dichos centros de estudio cuenten con los mismos beneficios que los establecimientos educativos públicos como alimentación escolar, valija didáctica y libros de texto. El decreto 13-2026 que modifica la Ley de Actualización Tributaria para que todos aquellos trabajadores que devenguen el salario mínimo en los diferentes sectores productivos del país. Y el decreto 14-2026 que Declara el Día Nacional del Terapeuta Respiratorio el 17 de mayo de cada año.

Mientras que el último acuerdo legislativo aprobado fue el 14-2026 por medio del que se otorgará un aporte económico de Q500 mil y Q250 mil, respectivamente, para los boxeadores Lester Martínez y Joshua Kevin Antón, por sus altos méritos y logros deportivos alcanzados el pasado 21 de marzo, en California, Estados Unidos.

Ley antilavado y ley de puertos, prioridad

El presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó que las iniciativas que proponen la creación de la ley antilavado y la ley de puertos serán incluidas en las agendas de las últimas sesiones ordinarias que se realizarán los días 5 y 12 de mayo, por lo que espera que puedan ser aprobadas antes del inicio del período extraordinario.

“Yo voy a agendar las dos leyes, no puedo garantizar, pero sí creo que tenemos el consenso para aprobarlas. Si no se aprueban en el pleno yo lo que les puedo garantizar es que yo voy a votar por esas leyes y Junta Directiva va a votar por esas leyes y todos los diputados que quieran darle un cuerpo legal vigente al Estado de Guatemala”, afirmó Contreras.

Períodos ordinarios y extraordinarios

El trabajo legislativo durante el año se divide en dos periodos ordinarios y dos periodos extraordinarios. El primer periodo ordinario abarca del 14 de enero al 15 de mayo y el segundo periodo ordinario es del 1 de agosto al 30 de noviembre.

En cuanto a los períodos extraordinarios el primero de ellos inicia el 16 de mayo y concluye el 31 de julio, mientras que el segundo abarca del 1 de diciembre al 13 de enero del siguiente año.

Decretos y acuerdos legislativos aprobados en el 2026

Durante lo que va del 2026, el Congreso ha aprobado 14 decretos y 14 acuerdos legislativos.

Decretos aprobados:

01 – 2026 Ratificación del Decreto Gubernativo Número 1-2026 que declara estado de sitio en toda la república de Guatemala

02 – 2026 Reformas a los Decretos Número 101-97, 11-2002 y 7-2025, todos del Congreso de la República

03 – 2026 Reformas al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2026

04 – 2026 Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades

05 – 2026 Reforma al Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal

06 – 2026 Derogatoria de la Ley sobre el Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones, Decreto Número 431 del Congreso de la República

07 – 2026 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación

08 – 2026 Integración de la Corte de Constitucionalidad para el período constitucional 2026-2031, con los magistrados titulares y suplentes.

09 – 2026 Ley para la Dignificación de los Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Militar

10 – 2026 Ley para prevenir el abuso sexual infantil

11 – 2026 Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas

12 - 2026 Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza

13 - 2026 Ley de Actualización Tributaria (reforma para exonerar del ISR a los trabajadores que devengan el salario mínimo)

14 - 2026 Ley que Declara el Día Nacional del Terapeuta Respiratorio el 17 de mayo de cada año

Acuerdos aprobados: