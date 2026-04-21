Comisión de Finanzas conocerá préstamo de US$100 millones para ampliar cobertura de educación media

Para el miércoles 22 de abril, los diputados que integran la Comisión de Finanzas del Congreso de la República están citados para conocer el dictamen de la solicitud de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El monto es de US$100 millones, que equivale a unos Q765 millones, y está pendiente el dictamen de la comisión antes de pasar a la discusión en el Pleno del Congreso, que, por tratarse de deuda soberana, debe conocerlo.

El documento oficial indica que el financiamiento con el BID tiene como finalidad la ejecución del “Programa de Apoyo a la Expansión de la Educación Media”, el cual será ejecutado por el Ministerio de Educación (Mineduc) y está orientado a ampliar la cobertura, mejorar la infraestructura educativa, fortalecer el uso de recursos educativos y tecnológicos, así como mejorar las competencias de los docentes en servicio del nivel de educación media.

Se anota que el Programa de Apoyo a la Expansión de la Educación Media será financiado mediante un préstamo de inversión otorgado por el BID, bajo la modalidad de financiamiento flexible, orientado a fortalecer la cobertura y la calidad de la educación media en Guatemala, comprendiendo el ciclo básico y el ciclo diversificado.

El programa se ejecutará a nivel nacional, con énfasis en áreas rurales y urbano-marginales que presentan bajos niveles de cobertura educativa, altos índices de abandono escolar y condiciones deficientes de infraestructura educativa.

Las intervenciones estarán dirigidas a centros educativos públicos de educación media, priorizando aquellos que atienden población indígena, estudiantes en situación de vulnerabilidad y comunidades con brechas significativas de acceso y permanencia en el sistema educativo.

Sobre el objetivo general, el documento expone que es fomentar que más jóvenes continúen estudiando y concluyan la educación media, garantizando el acceso a una educación de calidad, equitativa e inclusiva.