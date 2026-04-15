Ejecución del Presupuesto 2025 fue de Q137 mil millones, pero persisten fallas técnicas y legales, según el CIEN

El centro de análisis indicó que el presupuesto del segundo año de gobierno de Bernardo Arévalo fue el segundo más alto ejecutado desde 2004, solo por debajo del registrado durante la pandemia. Sin embargo, advirtió sobre baja calidad del gasto, débil ejecución de inversión y uso de deuda para cubrir funcionamiento.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó este 15 de abril de 2026 un análisis sobre la ejecución del presupuesto correspondiente a 2025, segundo año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, y concluyó que persisten deficiencias técnicas y legales en la aprobación del Presupuesto General del Estado, además de retos para mejorar la calidad del gasto público.

Durante la exposición, Jorge Lavarreda, investigador asociado del CIEN, explicó que el presupuesto vigente para 2025 ascendió a Q154 mil 836.6 millones, luego de que las ampliaciones preaprobadas añadieran Q6 mil 310.6 millones al monto inicial de Q148 mil 526 millones.

De acuerdo con el análisis, entre los cambios más relevantes resaltan los incrementos en las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que aumentaron Q10 mil 95.7 millones, equivalente a 19.54% más que el presupuesto inicial. También destacó un aumento de Q1 mil 151.7 millones en el Ministerio de la Defensa Nacional, lo que representa 29.48% más.

En contraste, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda registró una reducción de Q2 mil 403.1 millones, es decir, 24.20% menos respecto del presupuesto aprobado originalmente.

Lavarreda señaló que, en total, al comparar el presupuesto vigente con el inicial de 2025, hubo reducción en el presupuesto de 10 instituciones, aumento en seis y una permaneció sin cambios.

Transferencias de capital concentran mayor incremento

El principal aumento en términos absolutos correspondió a las transferencias de capital, que crecieron en Q7 mil 310.4 millones.

Según el CIEN, este incremento se explica principalmente por el alza de Q4 mil 282.1 millones en las transferencias a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes), equivalente a 127.9%, así como por Q1 mil 658.8 millones adicionales para las municipalidades, un aumento de 14.1%.

Gasto ejecutado fue mayor, pero por debajo del promedio histórico

El documento expone que el gasto público en 2025, sin incluir amortizaciones de deuda pública, alcanzó Q137 mil 67.5 millones, cifra que representa un aumento de 16.7% en comparación con 2024.

Pese a ello, el porcentaje de ejecución fue de 90.57%, nivel inferior al promedio de las últimas cinco administraciones, que entre 2004 y 2023 se ubicó en 93.03%.

El CIEN también advirtió que tanto los gastos de funcionamiento como los de inversión registraron una ejecución menor al promedio observado en los últimos cinco gobiernos.

En particular, los gastos de inversión alcanzaron una ejecución de 78.18%, por debajo del promedio histórico de 86.55%.

Inversión sube, pero aún lejos de la meta oficial

Aunque el análisis reconoce un aumento en la participación de los gastos de inversión respecto del primer año de gobierno, señaló que el avance todavía es insuficiente.

En 2025, la inversión representó 23.4% del gasto, frente al 20.1% registrado en 2024. Sin embargo, la cifra sigue distante de la meta de 28.2% para 2027, establecida en el Plan de Gobierno del Movimiento Semilla.

CIEN cuestiona uso de deuda para cubrir gastos corrientes.

Uno de los señalamientos más críticos del informe es que en 2025 aumentó el financiamiento de gastos de funcionamiento mediante deuda, tanto interna como externa.

Lavarreda advirtió que esta práctica contradice la llamada “regla de oro” de las finanzas públicas, que plantea que quienes pagan la deuda también deben beneficiarse de los préstamos y del gasto efectuado por el Estado.

Según el investigador, recurrir al endeudamiento para cubrir gastos corrientes rompe con el principio de equidad intergeneracional.

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