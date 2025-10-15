Presupuesto 2026: El Cien alerta sobre uso de deuda pública para programas de funcionamiento

La presentación fue realizada por María del Carmen Aceña y Jorge Lavarreda, ambos analistas del Cien, quienes expusieron una visión integral del proyecto, que incluye los componentes de ingresos, egresos, endeudamiento, debilidades técnicas y recomendaciones.

En la Comisión de Finanzas concluyeron esta semana las audiencias públicas con los ministerios e instituciones. Los diputados que integran esa sala de trabajo comenzarán ahora las discusiones del dictamen, previo a su envío al pleno.

Según lo conocido en dicha comisión, se prevé que el dictamen a la iniciativa enviada por el Ministerio de Finanzas (Minfin), el pasado 1 de septiembre, será aprobado con algunas modificaciones, las cuales se concretarán en esta etapa.

Deuda pública subiría a 28.4 % del PIB al cierre del 2025

Jorge Lavarreda declaró que, en el apartado de ingresos, por cada Q1 de recaudación, Q0.91 ya están comprometidos por ley, lo que se conoce como rigidez presupuestaria. Esto significa que, del total de Q163 mil 783.4 millones, el 71.2% ya tiene un destino asignado; el 6.3% corresponde a ingresos disponibles y el 20.5% proviene de préstamos.

Según la estructura presentada, los impuestos de los contribuyentes financiarían el 73.1% del presupuesto formulado; el 20.5%, provendría de préstamos; el 2.1%, de saldos de caja, y el 4.3%, de otros ingresos.

Se proyecta que la carga tributaria con respecto al PIB se ubicará en 11.8 % para el 2026, cifra inferior al 12.7% planteado en el Plan de Gobierno de la actual administración.

La deuda neta alcanzaría el 3%, y la deuda pública con respecto al PIB llegaría al 28.4%, por encima del 27.1% estimado como cierre del año.

Funcionamiento absorbería casi 80% del gasto en 2026

En la parte de egresos o gastos, se proyecta que el presupuesto representará el 15.8% del PIB y mantendría una ejecución promedio por encima del 90%.

“El monto propuesto para el ejercicio fiscal 2026 significaría un incremento, en términos reales, de 2.6%, superior al promedio del período analizado (1.9%), pero por debajo de los aumentos en los montos propuestos para siete de los ejercicios fiscales entre 2005 y 2026”, se explicó.

Los gastos de funcionamiento representarían el 11.2% del PIB; la inversión, el 2.8%; y el servicio de la deuda, el 2.2%. Además, el 79.8% del monto total del presupuesto se destinaría a funcionamiento y el 20.2%, a inversión.

Llamó la atención del Cien que la deuda pública por colocación interna, equivalente a Q27 mil 598.88 millones, estaría financiando varios programas de funcionamiento, lo cual está prohibido por ley, explicaron.