Presupuesto 2026: Ejecutivo sube gasto social y deuda pública

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) propuso un aumento en el gasto público para 2026, al establecer un presupuesto de Q163 mil 783.4 millones, estructurado para la ejecución del tercer año de mandato del presidente Bernardo Arévalo.

La propuesta fue presentada ayer por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, al presidente del Congreso, Nery Ramos, y a los miembros de la Junta Directiva, quienes tienen 90 días para su discusión, pues el plazo para conocerlo vence el 30 de noviembre.

El contenido del proyecto incluye la distribución de las asignaciones financieras para los ministerios, los rubros destinados al pago de la deuda pública y las instituciones incluidas en Obligaciones a Cargo del Estado, así como las secretarías, en las cuales también se propone un incremento.

Primeros hallazgos

Un aumento de 187% al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la contratación de Q52 mil millones en deuda pública forman parte de la Propuesta de ingresos y egresos para el 2026, presentada por el Ejecutivo.

En el tercer año de mandato de Arévalo, la iniciativa de Presupuesto incluye un incremento sustancial para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), así como un aumento en la contratación de deuda pública.

El plan de gasto entrará en análisis en los próximos días, con los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso.

Llama la atención la asignación al Mides, que en tres años alcanzará un incremento acumulado de 187%, junto con la contratación de Q52 mil 702 millones en deuda pública.

En el 2024, esta última cartera inició con un presupuesto de Q1 mil 428 millones, que luego fue modificado con Q1 mil 104 millones, por lo que cerró con una ejecución de Q2 mil 538 millones. Para el 2025, el Congreso le asignó Q2 mil 779 millones, y para el 2026 se propone un aumento hasta Q4 mil cien millones.

De esa manera, durante la actual gestión de gobierno, el Mides registra un incremento de 187% entre 2024 y 2026, siempre que el Legislativo apruebe el plan de gasto.

En la parte de ingresos, otro hallazgo es el déficit fiscal de 3.3%, equivalente a Q33 mil 548 millones. De ese monto, se prevé cubrir Q27 mil 598 millones con bonos del Tesoro. En el 2025 se aprobaron y colocaron Q25 mil 104 millones.

Proponen aumento

El plan de gasto representa un incremento de 10.3% respecto del monto aprobado por el Congreso vigente para este ejercicio, que fue de Q148 mil 526 millones; sin embargo, el Presupuesto vigente es de Q154 mil 836 millones con las ampliaciones autorizadas.

La presentación del proyecto se efectuó un día antes de que expirase el plazo de entrega al Legislativo. Durante el fin de semana último, y en la conferencia semanal, el gobernante Arévalo salió a defender la propuesta luego de haberlo conocido en el pleno del Gabinete.

Prioridades

En el Presupuesto de egresos, el Ministerio de Educación (Mineduc) contará con una asignación de Q26 mil 935 millones, monto superior en Q1 mil 406 millones al gasto vigente, que es de Q25 mil 529 millones, lo que representa un aumento de 5.5%. Parte de este incremento podría estar asociado al ajuste salarial que recibirán los maestros en el 2026. Es la cartera con la mayor asignación presupuestaria entre las del Estado.

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se le asignaron Q16 mil 537 millones, para el próximo año, Q1 mil 338 millones más que el Presupuesto vigente, que es de Q15 mil 199 millones; es decir, un alza de 8.8%.

La misma tendencia se observa en el Ministerio de Gobernación (Mingob), que tendrá Q9 mil 560 millones para el 2026, frente a los Q8 mil millones del Presupuesto actual. La variación es de Q1 mil 560 millones, equivalente a un incremento de 19.5%.

Para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se destinaron Q7 mil 140 millones, Q508 millones menos que los Q7 mil 648 millones del Presupuesto vigente. No obstante, se asignaron Q2 mil 102.2 millones adicionales a la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Dipp).

Defiende proyecto

Durante la presentación a los miembros de la Junta Directiva del Congreso, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, indicó que el Presupuesto 2026 se incrementa en 5.8% respecto del gasto vigente, y que este aumento está asociado a las mejoras en la recaudación tributaria.

“El Congreso tiene en sus manos la deliberación de esta iniciativa y estaremos listos para participar en las conversaciones que la Comisión de Finanzas y otras comisiones puedan tener, para abordar este importante tema”, destacó. Según el funcionario, el proyecto contribuye a la sostenibilidad de las finanzas públicas, al crecimiento económico y a un mayor bienestar social.