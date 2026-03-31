Cambian reglas para distribuir fondos del IVA Paz en Guatemala: así afectará a los municipios

El presidente Bernardo Arévalo presidió la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), que se llevó a cabo durante la mañana de este martes 31 de marzo en el Palacio Nacional de la Cultura, en la que se abordó la distribución de la ampliación presupuestaria 2026 y el anteproyecto del presupuesto 2027 para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

En la reunión se llevó a cabo la revisión y aprobación de la metodología que será implementada para la distribución de los recursos públicos para los Codedes por un monto de Q192 millones 250 mil, provenientes del IVA Paz y que se encuentran contenidos dentro de la ampliación presupuestaria aprobada para este año.

Según indicó el mandatario, la manera en que serán distribuidos estos recursos estará basada en la actualización de los datos demográficos y de pobreza extrema en el país, por lo que la distribución se llevará a cabo de manera equitativa y proporcional, de acuerdo con las necesidades de cada región, en donde se estarán priorizando aquellas localidades que necesiten mayor apoyo.

Actualización del criterio de distribución

En la reunión también se aprobó el punto resolutivo en el que se establece la fórmula que será implementada para la distribución de dichos recursos. Según se establece, de manera excepcional, se llevará a cabo la actualización del índice demográfico y de pobreza extrema en cada municipio, actualizado a febrero del 2025, esto como único criterio para la distribución de dichos recursos contenidos dentro de la ampliación presupuestaria del 2026 y la propuesta de inversión para el 2027. Con esta decisión se deja atrás la fórmula que se había venido implementando hasta el 2025, con datos que consideraron como “obsoletos” del censo del 2002, que se habían utilizado para llevar a cabo la distribución.

“Si ha habido polémica y debate es porque cualquier modificación en este tipo de criterios genera cambios que van a beneficiar a algunos y no van a beneficiar a otros. Algunos van a empezar a percibir algo más, otros van a empezar a percibir algo menos, pero lo importante es que esta variación sea el resultado de criterios técnicos, no de criterios arbitrarios o políticos, número uno, y número dos, de que tengamos consenso alrededor de esos criterios técnicos”, afirmó el mandatario.

Bajo este criterio, Arévalo indicó que aquellas localidades que reciban menos fondos es porque, probablemente, sus indicadores de desarrollo han mejorado, lo que, a su criterio, representa un balance positivo para estos municipios.

“Quienes empiecen a recibir menos fondos como resultado de la aplicación de este criterio es porque en sus municipios o sus departamentos se vive mejor”, aseguró.

Punto resolutivo

El cambio en la metodología para la distribución de los fondos se encuentra contenido dentro del punto resolutivo que se dio a conocer durante la reunión, el cual consta de cuatro artículos y que se fundamenta en el artículo 255 de la Constitución Política de la República, régimen económico y social basado en justicia social y distribución equitativa de los ingresos.

El decreto 11-2002, Ley de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, principalmente en el artículo 6, literal G, que otorga al Conadur la facultad de conocer los montos máximos de preinversión e inversión pública por región y departamento.

El acuerdo gubernativo 461-2002, reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo, y el decreto 3-2026 del Congreso, que contiene las reformas al presupuesto 2026, que incrementó en Q192 millones 250 mil el aporte del IVA Paz para los Codedes.

Según datos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), con base en estos criterios, la distribución del monto total de Q192 millones 250 mil provenientes del IVA Paz se realizará de la siguiente manera en las diferentes regiones del país:

Región metropolitana: Q23 millones 619 mil 396

Región norte: Q19 millones 251 mil 888

Región nororiente: Q23 millones 511 mil 625

Región suroriente: Q21 millones 772 mil 770

Región central: Q21 millones 672 mil 449

Región suroccidente: Q49 millones 436 mil 405

Región noroccidente: Q25 millones 453 mil 878

Petén: Q7 millones 531 mil 589

Según se ha indicado por parte de la SCEP, así como por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), con esta modificación en la distribución de los recursos se permitirá la incorporación de proyectos de seguridad alimentaria y nutricional en las regiones que más lo necesiten.

En cuanto a los montos máximos de preinversión e inversión pública para el 2027, estos se estiman en Q4 mil 509 millones 329 mil, y se prevé que la distribución se realice de la siguiente manera:

Región metropolitana: Q552 millones 637 mil 527

Región norte: Q450 millones 478 mil 629

Región nororiente: Q549 millones 605 mil 471

Región suroriente: Q508 millones 992 mil 720

Región central: Q506 millones 782 mil 844

Región suroccidente: Q1 mil 155 millones 911 mil 508

Región noroccidente: Q595 millones 263 mil 36

Petén: Q189 millones 657 mil 265

Cabe resaltar que dichos montos son una proyección preliminar, ya que los montos definitivos serán establecidos dentro del proceso de formulación del presupuesto para el 2027, que comenzará en los próximos meses.

Solicitan aprobación de fondos

La mayoría de los alcaldes que estuvieron presentes en la reunión manifestaron su aprobación de la manera en que se llevará a cabo la distribución de los fondos, ya que consideran que es justo que se haga la entrega de acuerdo con las necesidades de cada región.

Asimismo, hicieron una solicitud al presidente Arévalo para que, por parte del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), se agilice la entrega de los fondos para los proyectos que ya cuentan con todos los procedimientos legales aprobados para su ejecución, tomando en cuenta que se acerca el invierno, lo que dificultaría su implementación, según indicó el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, representante de la región metropolitana.

“Se viene mayo y levantar una escuela, una planta de tratamiento, un centro de salud levantar los cimientos entre el lodo y el agua es un tormento. Lo que nosotros pedimos concretamente es que gire instrucciones a su ministro – de finanzas – para que le pueda dar la facultad a los directores para que los proyectos que ya están aprobados firmen convenio. No entendemos por qué ese proyecto no puede firmar convenio, recibir su anticipo e iniciar su trabajo”, indicó Pellecer.

La petición del jefe edil también fue respaldada por Estaban Castillo, alcalde de San José Acatempa, Jutiapa, representante de la región suroccidente, quien además solicitó que se les apoye con los pagos y aprobaciones de los proyectos de arrastre a cargo de los Codedes.

“Nos gustaría que nos pudieran apoyar con el pago o la aprobación individual de los proyectos de arrastre que tenemos en Codedes, tuvimos una plática afuera con personeros de finanzas, pero nos dicen que el pago no se da porque Finanzas pública no ha hecho la resolución para que se haga el desembolso primario”, afirmó Castillo.