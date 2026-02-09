Codedes reciben más fondos sin justificación técnica ni equidad en año preelectoral

Luego de la aprobación por parte del Congreso del decreto 3-2026, que contiene la ampliación presupuestaria por más de Q9 mil 326 millones, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) puede llevar a cabo la distribución del aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), el cual, según lo establecido en dicho decreto, asciende a Q6 mil 312 millones.

Según lo estipulado en la ley, estos recursos destinados a los Codedes serán utilizados “prioritariamente” para el financiamiento de proyectos de desarrollo y ejecución de obras de infraestructura, como la construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de desechos sólidos y saneamiento, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de áreas rurales y urbanas.

También se indica que todos los proyectos que se ejecuten con cargo a estos fondos extraordinarios deben cumplir y completar, sin excepción, todos los procesos de programación y planificación correspondientes, y deben ser publicados por medio del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras), con la finalidad de cumplir con los procesos de “transparencia” para su ejecución.

Uno de los aspectos que llama la atención dentro del decreto 3-2026 es que, para la ejecución del aporte extraordinario destinado a los Codedes para el presente año, se faculta la contratación de obras que puedan exceder el ejercicio fiscal vigente. Para ello, según se indica, se deben “provisionar adecuadamente las asignaciones presupuestarias”. Además, se establece la prohibición para la reprogramación y el reordenamiento de las asignaciones presupuestarias para la ejecución del aporte extraordinario.

Más de Q15 mil millones en 2026

Aunado a este aporte extraordinario de Q6 mil 312 millones aprobado dentro de la ampliación presupuestaria, los Codedes podrán contar en 2026 con otros fondos: el aporte ordinario de Q4 mil 509.3 millones y el saldo sin ejecutar del 2025, por un monto de Q4 mil 640 millones.

En total, dispondrán de Q15 mil 461 millones, superando así los presupuestos de varios ministerios como el de Gobernación (Q9 mil 754 millones), Comunicaciones (Q7 mil 411 millones) y Defensa (Q5 mil 220 millones).

Variaciones entre ampliación y presupuesto aprobado

Al comparar los montos extraordinarios asignados a los Codedes en el decreto 3-2026 y en el decreto 27-2025, que contiene el presupuesto 2026 que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad, (CC), se observan diferencias significativas en las asignaciones de cada departamento y, por ende, en cada municipio.

Por ejemplo, en el presupuesto 2026 que fue suspendido, el aporte extraordinario para el municipio de Guatemala era de Q350 millones 800 mil. En la ampliación presupuestaria tuvo un incremento de Q11 millones, con lo que ahora suma Q361 millones 800 mil. Huehuetenango tenía Q546 millones 900 mil; se le incrementaron Q6 millones 500 mil, llegando ahora a Q553 millones 400 mil. San Marcos tenía Q664 millones y subió a Q665 millones 500 mil, con un aumento de Q1 millón 500 mil. Jutiapa tenía asignados Q451 millones; la ampliación incrementó Q11 millones, sumando ahora Q462 millones.

Pero no solo se dieron aumentos, otros departamentos sufrieron disminuciones significativas. Zacapa, en el presupuesto suspendido, tenía un aporte extraordinario de Q229 millones 300 mil; con la ampliación, este monto disminuyó en Q31 millones y ahora tiene Q198 millones 300 mil. El Progreso pasó de Q187 millones 500 mil a Q157 millones, con una reducción de Q30 millones 500 mil. Chiquimula tenía Q206 millones, ahora tiene Q187 millones, Q19 millones menos.

Jalapa es el único departamento que no sufrió disminución en su asignación extraordinaria para los Codedes, ya que tanto en el presupuesto 2026 como en la ampliación presupuestaria mantuvo los Q257 millones asignados.

Asignaciones discrecionales y sin fundamentos técnicos

A criterio de Carlos Barrera, diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), las asignaciones extraordinarias para los Codedes establecidas en el decreto 3-2026 no están fundamentadas en la fórmula aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), que regula estos aportes.

Según indica, esta situación genera “serias dudas” sobre el destino de los fondos, principalmente en un año preelectoral, lo que podría prestarse al mal manejo de los recursos asignados a cada municipio.

“Estas asignaciones se realizaron de manera discrecional y sin ningún tipo de fundamento por parte del Ministerio de Finanzas. Es preocupante porque en un año preelectoral, estos fondos pueden convertirse en un bolsón de malos manejos y de corrupción”, asegura el parlamentario.

Barrera explica que los criterios para asignar fondos a los Codedes deben basarse en tres factores establecidos por el Conadur: número de población, índice de desarrollo humano, recaudación fiscal e índice de pobreza extrema.

Por ello, afirma que los departamentos con municipios de mayores índices de pobreza y bajo desarrollo deberían recibir más fondos extraordinarios, para ampliar la cobertura hacia quienes más lo necesitan.

A criterio de Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), no existe una priorización del Ejecutivo para la distribución de fondos para los Codedes, ya que “existen departamentos como Sololá, Totonicapán y Quiché, que presentan altas tasas de vulnerabilidad y que ocupan posiciones intermedias o bajas en la asignación”.

También considera que, al no haber control, estas asignaciones pueden prestarse al “despilfarro y corrupción”.

“Hay mucha corrupción, mucha ineficiencia, mucho despilfarro y es, digamos, un gran bolsón que se presta a malos manejos, a ineficiencias y, en algunos casos, hasta corrupción. Lo que vemos también es que hay, en los departamentos de mayor pobreza, poca inversión por departamento. Cuando vemos, por ejemplo, Alta Verapaz, que es el departamento con el mayor índice de pobreza, especialmente pobreza extrema, la inversión ejecutada es todavía bastante baja”, asegura.

Recientemente, Fundesa presentó su informe sobre la inversión a cargo de los Codedes en el período 2024-2025. El documento indica que, en ese período, los Codedes ejecutaron Q10 mil 976.8 millones. No obstante, también revela una “falta de correlación” entre la inversión y los índices de pobreza extrema a nivel departamental, lo que ha generado “inquietud” sobre la efectividad de la política de desarrollo territorial en el país.