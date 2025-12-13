Q5 mil millones sin ejecutar podrían sumarse al presupuesto de los Codedes para el 2026

Faltan poco más de dos semanas para que finalice el 2025 y la ejecución presupuestaria de los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) apenas ha superado el 50% de los fondos asignados para la construcción de obras en sus respectivas localidades durante el año.

Según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), al 8 de diciembre los Codedes habían ejecutado un 51.21% del presupuesto, con un saldo pendiente de más de Q5 mil 986 millones.

Para este 2025, los Codedes contaron con un presupuesto superior a Q12 mil millones, que incluye asignaciones y aportes extraordinarios.

Hasta esa fecha, los Codedes habían ejecutado más de Q6 mil 200 millones del presupuesto de obras asignado para el presente año.

Los datos también indican que el departamento con mayor porcentaje de ejecución es Escuintla, con un 72.41%, equivalente a Q440.9 millones, y un saldo por ejecutar de poco más de Q168 millones. Jutiapa ocupa el segundo lugar, con un 71.21% de ejecución, que equivale a Q468.38 millones, y un saldo pendiente de Q189 millones 369 mil. El Progreso está en la tercera posición, con una ejecución de Q180 millones, equivalente al 67.45%, y un saldo de Q86 millones 946 mil.

A mitad de la tabla se ubican Sololá, con una ejecución del 50.8%, equivalente a Q163 millones 771 mil y un saldo pendiente de Q158 millones; y Suchitepéquez, con una ejecución del 50.75%, que equivale a Q260 millones 444 mil y un monto pendiente de Q253 millones.

Cuatro departamentos no superaban el 40% de ejecución al 8 de diciembre: Izabal, con un 39.77% (Q140 millones 401 mil) y un saldo pendiente de Q212 millones; Alta Verapaz, con 39.62% (Q350 millones 721 mil) y un saldo de Q535 millones; Chiquimula, con 39.28% (más de Q136 millones) y un monto pendiente de Q210 millones 382 mil; y Quetzaltenango, al final de la lista, con una ejecución del 33.32%, que equivale a Q226 millones 158 mil y un saldo de Q451 millones 968 mil.

Incremento presupuestario para el 2026

Para el 2026, los Codedes recibirán un aumento considerable en su presupuesto. El Congreso aprobó un aporte extraordinario de Q6 mil 312 millones 100 mil, además del aporte constitucional del Iva Paz, por Q4 mil 491 millones 416 mil, y del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol), por Q17 millones 913 mil. En total, la asignación para los Codedes será de Q10 mil millones 821 mil 429, a los que se sumará el saldo no ejecutado del 2025.

Si al cerrar el 2025 permanece sin ejecutar un saldo de más de Q5 mil 998 millones, los Codedes contarían con más de Q16 mil millones para el próximo año.

Se requiere fiscalización

Con el incremento de fondos, también será necesaria una mayor fiscalización del gasto público, afirma Pedro Prado, experto en temas económicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

“Con estos aportes, que podrían llegar hasta los 16 mil millones para el otro año o un poco más, se requiere mejorar la fiscalización de los recursos públicos en el presupuesto general, pero con especial énfasis en el seguimiento al gasto en los Consejos de Desarrollo. En eso se reconoce la importancia de esas figuras en el desarrollo local, pero por la historia reciente hemos visto también que han sido focos de corrupción”, afirma Prado.

También considera que, con la aprobación del decreto 7-2025, que contiene la ley de Codedes y que permite retener los fondos no ejecutados de este año, se requerirá una mayor fiscalización.

“Debe haber una demanda mayor de fiscalización de este dinero público y, por supuesto, que sea materia de auditoría social. También es importante que todos los actores de la sociedad guatemalteca estén atentos: quién compra, a quién se le compra, a quiénes beneficia, etcétera”, asegura el experto.

Elevarán porcentaje de ejecución

Sobre la ejecución presupuestaria de los Codedes, la gobernadora de Suchitepéquez, Aura Mariana Enríquez, afirmó que los datos reportados por el Sicoin corresponden a lo pagado hasta noviembre, y aseguró que su departamento aún está pendiente de recibir la cuota de diciembre. Indicó que se espera cerrar el 2025 con un 90% de ejecución de los fondos ordinarios asignados.

“Lo que refleja el Sicoin es lo pagado hasta el día de hoy. Nosotros todavía estamos pagando lo que corresponde a noviembre porque debe hacerse en función de avances y según la cuota solicitada. Ya entregamos al Ministerio de Finanzas la solicitud de cuota de diciembre, y con esto vamos a cerrar el año con ejecución del noventa por ciento en los fondos ordinarios del 2025”, aseguró.

La gobernadora también recalcó que todos los proyectos ejecutados en Suchitepéquez cuentan con el aval correspondiente de las entidades respectivas, para garantizar que las obras cumplan con los parámetros requeridos.

Además, señaló que se ha instruido a los alcaldes para que los proyectos de infraestructura, como escuelas o plantas de tratamiento, programados para el próximo año, cuenten con los avales necesarios. En el caso de proyectos menores, como caminamientos u obras similares, indicó que este requisito no es obligatorio. Respecto de los proyectos programados para el 2026, indicó que hay 12 ya aprobados y que cumplen con todos los requisitos para iniciar su ejecución en los primeros meses del próximo año. En total, se espera ejecutar 109 proyectos en el departamento durante el año, aseguró la gobernadora Aura Mariana Enríquez.