Quiénes son los 86 diputados que votaron a favor de la ley  de gasto exprés para Codedes

Guatemala

Quiénes son los 86 diputados que votaron a favor de la ley  de gasto exprés para Codedes

El Congreso aprobó que los Codedes puedan retener fondos no ejecutados durante 2025, pese al veto presidencial. Conozca quiénes votaron a favor y cómo se definió la decisión en el pleno.

y

|

time-clock

Diputados del Congreso de Guatemala en sesión plenaria aprobando el Decreto 7-2025 que permite a los Codedes retener fondos no ejecutados.

Diputados en el pleno del Congreso durante la votación del Decreto 7-2025, pese al veto presidencial del Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Con 86 votos a favor, los diputados del Congreso de la República aprobaron el Acuerdo Legislativo 6-2025, que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) retener los fondos no ejecutados durante 2025.

La decisión se tomó a pesar de que el presidente Bernardo Arévalo había vetado el decreto la semana pasada, al argumentar que presentaba vicios al contravenir varios artículos de la Constitución relacionados con el gasto público y la distribución de competencias entre los poderes del Estado.

Según los legisladores, el Acuerdo Gubernativo mediante el cual se intentó vetar la ley carecía de un artículo de vigencia, lo que impidió que el veto entrara en vigor dentro del plazo constitucional de 15 días.

Por esta razón, los legisladores de oposición argumentaron un error técnico y el Congreso procedió a aprobar el acuerdo que deja en firme la norma.

¿Qué implica el decreto aprobado?

El decreto aprobado permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) retener los fondos que no se ejecuten durante el año 2025.

Esta medida ha generado preocupación en diversos sectores, que señalan la falta de mecanismos de control y el riesgo de un manejo discrecional de los recursos.

En respuesta, el gobierno anunció que evaluará acciones legales contra la decisión del Congreso.

Lea también: Viajes del presidente Arévalo coinciden con emergencias y decisiones clave en el país

Quiénes votaron

A continuación, se presenta la lista completa de la votación:

Votos a favor

  1. Luis Fernando Aguirre Estrada — CABAL
  2. Hellen Magaly Alexándra Ajcip Canel — COMUNIDAD ELEFANTE
  3. Héctor Adolfo Aldana Reyes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  4. Felipe Alejos Lorenzana — TODOS
  5. Manuel Geovany Alvarado Vásquez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  6. Sergio David Arana Roca — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  7. Manuel de Jesús Archila Cordón — CABAL
  8. Sherol Ivanisse Arévalo Avila — PARTIDO VALOR
  9. Alvaro Enrique Arzú Escobar — PARTIDO UNIONISTA
  10. Jorge Estuardo Ayala Marroquín — PARTIDO VALOR
  11. Gerson Geovanny Barragán Morales — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
  12. Ernesto Bran Colindres — PARTIDO VALOR
  13. Carlos Roberto Calderón Galvez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  14. Obbed Ediberto Castañasa Mendizábal — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
  15. José Inés Castillo Martínez — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  16. Maynor Estuardo Castillo y Castillo — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  17. Sergio Leonel Celis Navas — CABAL
  18. Dámaris Carolina Cerna Acevedo — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  19. Bequer Neftali Chocooj de la Cruz — CABAL
  20. Gladis Carolina Cifuentes Barragán — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  21. Guillermo Alberto Cifuentes Barragán — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  22. Victor Hugo Cifuentes Delgado — INDEPENDIENTES
  23. Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro — TODOS
  24. Pablo Leonel Cifuentes Ovalle — CABAL
  25. Randy Araely Coc Figueroa — VICTORIA
  26. Oscar Rolando Corleto Rivera — INDEPENDIENTES
  27. Edin Alexander De Jesús Mejía — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
  28. Mynor Alfonso De la Rosa Palacios — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  29. Alberto Eduardo De León Benítez — CABAL
  30. Greicy Domenica De León De León — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  31. Nadia Lorena De León Torres — PARTIDO POLÍTICO NOSOTROS
  32. Lourdes Teresita De León Torres — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  33. Gerardín Ariel Díaz Mazariegos — PARTIDO VALOR
  34. Herman Otoniel Echeverría Casado — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  35. Sergio Guillermo Enriquez Garzaro — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  36. Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo — CABAL
  37. José Luis Galindo de León — PARTIDO VALOR
  38. Manrique Obel Gálvez De León — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  39. Mario Ernesto Gálvez Muñóz — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  40. José Arnulfo García Barrios — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  41. Cornelio Gonzalo García García — TODOS
  42. Mercedes Cristabel Guardado Linares de Nájera — PARTIDO VALOR
  43. Sofía Jeanetth Hernández Herrera — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  44. Benjamin Ipiña Leiva — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  45. Esduín Jerson Javier Javier — CAMBIO
  46. Sandra Erica Jovel Polanco — PARTIDO VALOR
  47. Candido Fernando Leal Gómez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  48. Josué Edmundo Lemus Cifuentes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  49. Fidencio Lima Pop — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
  50. Julio César López Escobar — CABAL
  51. Carlos Enrique López Girón — PARTIDO VALOR
  52. Carlos Enrique López Maldonado — CABAL
  53. Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  54. Danilo Madrazo Mazariegos — TODOS
  55. Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo — PARTIDO UNIONISTA
  56. Julio Daniel Marroquín Ordoñez — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  57. Ricardo Leonel Martínez Alarcón — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  58. Erick Geovany Martínez Hernández — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  59. Duay Antoni Martinez Salazar — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  60. Marleni Lineth Matías Santiago — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  61. Nery René Mazariegos López — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
  62. Marco Aurelio Mejía Alfaro — INDEPENDIENTES
  63. Maynor Gabriel Mejía Popol — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  64. Martín Nicolás Segundo — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  65. Rolando Miguel Ovalle Barrios — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  66. Elmer Josué Palencia Reyes — PARTIDO VALOR
  67. Rodrigo Antonio Pellecer Rodriguez — COMUNIDAD ELEFANTE
  68. Marco Alejandro Pérez Toribio — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  69. Julio César Portillo Paz — CABAL
  70. Guillermo Antonio Ralda Conde — CABAL
  71. Darwin Edgardo Ramírez Cameros — INDEPENDIENTES
  72. Edgar Raúl Reyes Lee — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  73. Shirley Joanna Rivera Zaldaña — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  74. César Augusto Rodas Cardona — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  75. Byron Bladimiro Rodríguez Palacios — TODOS
  76. Luis Alberto Rodríguez Reyes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  77. Allan Estuardo Rodríguez Reyes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  78. Carlos Napoleon Rojas Alarcón — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  79. Faver Emilio Salazar Cordero — PARTIDO VALOR
  80. Leopoldo Salazar Samayoa — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  81. José Carlo Solano — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  82. Byron Leonidas Tejeda Marroquín — CABAL
  83. Erick José Mario Tzún De León — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  84. Victor Alfredo Valenzuela Argueta — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  85. Mario Velásquez Pérez — CABAL
  86. Marvin Adrián Zepeda Zepeda — TODOS

Votos en contra

  1. Cristian Rodolfo Alvarez y Alvarez — COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
  2. César Augusto Amézquita Del Valle — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
  3. Raúl Amilcar Barrera Robles — INDEPENDIENTES
  4. León Felipe Barrera Villanueva — INDEPENDIENTES
  5. Orlando Joaquín Blanco Lapola — VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
  6. Luis Antonio Cáceres Gamarro — INDEPENDIENTES
  7. Karla Betzaida Cardona Arreaga — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  8. Manfredo Duvalier Castañón González — INDEPENDIENTES
  9. Román Wilfredo Castellanos Caal — INDEPENDIENTES
  10. Jorge Romeo Castro Delgado — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
  11. José Alberto Chic Cardona — VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
  12. Luis Alberto Contreras Colíndres — COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
  13. Gustavo Adolfo Crúz Montoya — INDEPENDIENTES
  14. Raúl Arnulfo Cuá Tumín — INDEPENDIENTES
  15. Julio Héctor Estrada Domínguez — CABAL
  16. César Augusto Fión Morales — INDEPENDIENTES
  17. Jairo Joaquín Flores Divas — VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
  18. Mirna Victoria Godoy Palala — INDEPENDIENTES
  19. Julio Pedro Gómez Gómez — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  20. Sonia Marina Gutierrez Raguay — COALICIÓN MOVIMIENTO POLÍTICO WINAQ - UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA
  21. David Mauricio Illescas Sandoval — INDEPENDIENTES
  22. Luis Javier López Bolaños — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  23. Darwin Alberto Lucas Paz — INDEPENDIENTES
  24. Vasny Adiel Maldonado Alonzo — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  25. Ervin Adim Maldonado Molina — INDEPENDIENTES
  26. Laura Fabiola Marroquín Cordón — INDEPENDIENTES
  27. Brenda Marleny Mejía López — INDEPENDIENTES
  28. José Pablo Mendoza Franco — COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
  29. Sandra Yanet Milian Gomez — VICTORIA
  30. Mercedes del Rosario Monzón Escobedo — INDEPENDIENTES
  31. Evelyn Oddeth Morataya Marroquín — INDEPENDIENTES
  32. Elena Sofia Motta Kolleff — INDEPENDIENTES
  33. Byron Alesky Obregón Castañeda — INDEPENDIENTES
  34. Sandra Carolina Orellana Cruz — VAMOS POR UNA GUATEMALA DI

Ausentes

  1. Víctor Vicente Bonilla González — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
  2. César Roberto Dávila Córdova — BIENESTAR NACIONAL
  3. Jeovanni Omar Domínguez Orozco — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
  4. Boris Roberto España Cáceres — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  5. Rolando Guzmán Figueroa — CABAL
  6. Francisco Vitelio Lam Ruano — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
  7. Ivanna María Luján Padilla — INDEPENDIENTES
  8. Joél Rubén Martínez Herrera — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  9. Christian Joél Martínez Juárez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  10. Jairo Danilo Orellana Sandoval — CABAL
  11. Rudy Berner Pereira Delgado — INDEPENDIENTES
  12. Vivian Beatriz Preciado Navarijo — INDEPENDIENTES
  13. Thelma Elizabeth Ramírez Retana — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  14. Juan Ramón Rivas García — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  15. Lucrecia Carola Samayoa Reyes — BIENESTAR NACIONAL
  16. Marcos Eduardo Tebelán Pantzay — CABAL
  17. Sabino Sebastián Velásquez Bámaca — BIENESTAR NACIONAL

Con licencia

  1. Jorge Mario Cabrera Ordóñez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  2. Alma Luz Guerrero de la Cruz — INDEPENDIENTES
  3. Ronalth Ivan Ochaeta Aguilar — INDEPENDIENTES
  4. Karina Alexandra Paz Rosales — INDEPENDIENTES
  5. Ronald Yomelfy Portillo Cordón — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
  6. Jorge Mario Villagrán Alvarez — PARTIDO AZUL

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Codedes Congreso Diputados  Finanzas Fondos públicos Presupuesto 2026 Veto presidencial 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS