Guatemala
Quiénes son los 86 diputados que votaron a favor de la ley de gasto exprés para Codedes
El Congreso aprobó que los Codedes puedan retener fondos no ejecutados durante 2025, pese al veto presidencial. Conozca quiénes votaron a favor y cómo se definió la decisión en el pleno.
Diputados en el pleno del Congreso durante la votación del Decreto 7-2025, pese al veto presidencial del Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
Con 86 votos a favor, los diputados del Congreso de la República aprobaron el Acuerdo Legislativo 6-2025, que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) retener los fondos no ejecutados durante 2025.
La decisión se tomó a pesar de que el presidente Bernardo Arévalo había vetado el decreto la semana pasada, al argumentar que presentaba vicios al contravenir varios artículos de la Constitución relacionados con el gasto público y la distribución de competencias entre los poderes del Estado.
Según los legisladores, el Acuerdo Gubernativo mediante el cual se intentó vetar la ley carecía de un artículo de vigencia, lo que impidió que el veto entrara en vigor dentro del plazo constitucional de 15 días.
Por esta razón, los legisladores de oposición argumentaron un error técnico y el Congreso procedió a aprobar el acuerdo que deja en firme la norma.
¿Qué implica el decreto aprobado?
El decreto aprobado permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) retener los fondos que no se ejecuten durante el año 2025.
Esta medida ha generado preocupación en diversos sectores, que señalan la falta de mecanismos de control y el riesgo de un manejo discrecional de los recursos.
En respuesta, el gobierno anunció que evaluará acciones legales contra la decisión del Congreso.
Quiénes votaron
A continuación, se presenta la lista completa de la votación:
Votos a favor
- Luis Fernando Aguirre Estrada — CABAL
- Hellen Magaly Alexándra Ajcip Canel — COMUNIDAD ELEFANTE
- Héctor Adolfo Aldana Reyes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Felipe Alejos Lorenzana — TODOS
- Manuel Geovany Alvarado Vásquez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Sergio David Arana Roca — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Manuel de Jesús Archila Cordón — CABAL
- Sherol Ivanisse Arévalo Avila — PARTIDO VALOR
- Alvaro Enrique Arzú Escobar — PARTIDO UNIONISTA
- Jorge Estuardo Ayala Marroquín — PARTIDO VALOR
- Gerson Geovanny Barragán Morales — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
- Ernesto Bran Colindres — PARTIDO VALOR
- Carlos Roberto Calderón Galvez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Obbed Ediberto Castañasa Mendizábal — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
- José Inés Castillo Martínez — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Maynor Estuardo Castillo y Castillo — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Sergio Leonel Celis Navas — CABAL
- Dámaris Carolina Cerna Acevedo — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Bequer Neftali Chocooj de la Cruz — CABAL
- Gladis Carolina Cifuentes Barragán — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Guillermo Alberto Cifuentes Barragán — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Victor Hugo Cifuentes Delgado — INDEPENDIENTES
- Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro — TODOS
- Pablo Leonel Cifuentes Ovalle — CABAL
- Randy Araely Coc Figueroa — VICTORIA
- Oscar Rolando Corleto Rivera — INDEPENDIENTES
- Edin Alexander De Jesús Mejía — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
- Mynor Alfonso De la Rosa Palacios — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Alberto Eduardo De León Benítez — CABAL
- Greicy Domenica De León De León — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Nadia Lorena De León Torres — PARTIDO POLÍTICO NOSOTROS
- Lourdes Teresita De León Torres — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Gerardín Ariel Díaz Mazariegos — PARTIDO VALOR
- Herman Otoniel Echeverría Casado — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Sergio Guillermo Enriquez Garzaro — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo — CABAL
- José Luis Galindo de León — PARTIDO VALOR
- Manrique Obel Gálvez De León — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Mario Ernesto Gálvez Muñóz — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- José Arnulfo García Barrios — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Cornelio Gonzalo García García — TODOS
- Mercedes Cristabel Guardado Linares de Nájera — PARTIDO VALOR
- Sofía Jeanetth Hernández Herrera — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Benjamin Ipiña Leiva — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Esduín Jerson Javier Javier — CAMBIO
- Sandra Erica Jovel Polanco — PARTIDO VALOR
- Candido Fernando Leal Gómez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Josué Edmundo Lemus Cifuentes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Fidencio Lima Pop — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
- Julio César López Escobar — CABAL
- Carlos Enrique López Girón — PARTIDO VALOR
- Carlos Enrique López Maldonado — CABAL
- Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Danilo Madrazo Mazariegos — TODOS
- Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo — PARTIDO UNIONISTA
- Julio Daniel Marroquín Ordoñez — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Ricardo Leonel Martínez Alarcón — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Erick Geovany Martínez Hernández — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Duay Antoni Martinez Salazar — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Marleni Lineth Matías Santiago — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Nery René Mazariegos López — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
- Marco Aurelio Mejía Alfaro — INDEPENDIENTES
- Maynor Gabriel Mejía Popol — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Martín Nicolás Segundo — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Rolando Miguel Ovalle Barrios — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Elmer Josué Palencia Reyes — PARTIDO VALOR
- Rodrigo Antonio Pellecer Rodriguez — COMUNIDAD ELEFANTE
- Marco Alejandro Pérez Toribio — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Julio César Portillo Paz — CABAL
- Guillermo Antonio Ralda Conde — CABAL
- Darwin Edgardo Ramírez Cameros — INDEPENDIENTES
- Edgar Raúl Reyes Lee — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Shirley Joanna Rivera Zaldaña — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- César Augusto Rodas Cardona — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Byron Bladimiro Rodríguez Palacios — TODOS
- Luis Alberto Rodríguez Reyes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Allan Estuardo Rodríguez Reyes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Carlos Napoleon Rojas Alarcón — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Faver Emilio Salazar Cordero — PARTIDO VALOR
- Leopoldo Salazar Samayoa — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- José Carlo Solano — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Byron Leonidas Tejeda Marroquín — CABAL
- Erick José Mario Tzún De León — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Victor Alfredo Valenzuela Argueta — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Mario Velásquez Pérez — CABAL
- Marvin Adrián Zepeda Zepeda — TODOS
Votos en contra
- Cristian Rodolfo Alvarez y Alvarez — COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
- César Augusto Amézquita Del Valle — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
- Raúl Amilcar Barrera Robles — INDEPENDIENTES
- León Felipe Barrera Villanueva — INDEPENDIENTES
- Orlando Joaquín Blanco Lapola — VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
- Luis Antonio Cáceres Gamarro — INDEPENDIENTES
- Karla Betzaida Cardona Arreaga — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Manfredo Duvalier Castañón González — INDEPENDIENTES
- Román Wilfredo Castellanos Caal — INDEPENDIENTES
- Jorge Romeo Castro Delgado — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
- José Alberto Chic Cardona — VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
- Luis Alberto Contreras Colíndres — COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
- Gustavo Adolfo Crúz Montoya — INDEPENDIENTES
- Raúl Arnulfo Cuá Tumín — INDEPENDIENTES
- Julio Héctor Estrada Domínguez — CABAL
- César Augusto Fión Morales — INDEPENDIENTES
- Jairo Joaquín Flores Divas — VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
- Mirna Victoria Godoy Palala — INDEPENDIENTES
- Julio Pedro Gómez Gómez — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Sonia Marina Gutierrez Raguay — COALICIÓN MOVIMIENTO POLÍTICO WINAQ - UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA
- David Mauricio Illescas Sandoval — INDEPENDIENTES
- Luis Javier López Bolaños — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Darwin Alberto Lucas Paz — INDEPENDIENTES
- Vasny Adiel Maldonado Alonzo — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Ervin Adim Maldonado Molina — INDEPENDIENTES
- Laura Fabiola Marroquín Cordón — INDEPENDIENTES
- Brenda Marleny Mejía López — INDEPENDIENTES
- José Pablo Mendoza Franco — COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
- Sandra Yanet Milian Gomez — VICTORIA
- Mercedes del Rosario Monzón Escobedo — INDEPENDIENTES
- Evelyn Oddeth Morataya Marroquín — INDEPENDIENTES
- Elena Sofia Motta Kolleff — INDEPENDIENTES
- Byron Alesky Obregón Castañeda — INDEPENDIENTES
- Sandra Carolina Orellana Cruz — VAMOS POR UNA GUATEMALA DI
Ausentes
- Víctor Vicente Bonilla González — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
- César Roberto Dávila Córdova — BIENESTAR NACIONAL
- Jeovanni Omar Domínguez Orozco — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
- Boris Roberto España Cáceres — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Rolando Guzmán Figueroa — CABAL
- Francisco Vitelio Lam Ruano — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
- Ivanna María Luján Padilla — INDEPENDIENTES
- Joél Rubén Martínez Herrera — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Christian Joél Martínez Juárez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Jairo Danilo Orellana Sandoval — CABAL
- Rudy Berner Pereira Delgado — INDEPENDIENTES
- Vivian Beatriz Preciado Navarijo — INDEPENDIENTES
- Thelma Elizabeth Ramírez Retana — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Juan Ramón Rivas García — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Lucrecia Carola Samayoa Reyes — BIENESTAR NACIONAL
- Marcos Eduardo Tebelán Pantzay — CABAL
- Sabino Sebastián Velásquez Bámaca — BIENESTAR NACIONAL
Con licencia
- Jorge Mario Cabrera Ordóñez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Alma Luz Guerrero de la Cruz — INDEPENDIENTES
- Ronalth Ivan Ochaeta Aguilar — INDEPENDIENTES
- Karina Alexandra Paz Rosales — INDEPENDIENTES
- Ronald Yomelfy Portillo Cordón — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
- Jorge Mario Villagrán Alvarez — PARTIDO AZUL