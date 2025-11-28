Criterios políticos habrían incidido en la distribución de fondos para los Codedes

Criterios políticos e intereses electorales habrían dirigido la negociación de los fondos extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), llevando a más de Q18 mil millones los recursos para el 2026.



Horas antes de que el Congreso conociera la aprobación del presupuesto 2026, la Comisión de Finanzas presentó un dictamen favorable donde se incluía un aporte extraordinario de Q6.3 mil millones para los Codedes. El presidente de la Comisión, Julio Héctor Estrada, explicó que se trataba de un cambio de último momento que obedecía a consensos entre bancadas.



La tabla con montos específicos fue incluida en el artículo 163 del Presupuesto General 2026, y, al revisarla, resalta un aporte mayor a algunos municipios, pero otros han sido castigados con menos recursos.





Por ejemplo, al menos nueve municipios recibieron más de Q60 millones de fondos adicionales para proyectos de agua y saneamiento, y otros solo tendrán Q500 mil para proyectos en todo el año.



Los cinco más beneficiados son la cabecera departamental de Jalapa, donde la alcaldía es del partido Valor; La Gomera, Escuintla donde el alcalde llegó por Vamos; Cobán, Alta Verapaz con la jefatura edil de Victoria; Sayaxché, Petén, de un comité cívico; y Morales, Izabal, con la alcaldía de Vamos.



De este grupo, Sayaxché y La Gomera sí forman parte de los municipios que mantienen la ejecución más alta del presupuesto para obras a lo largo del presente año.



Los 18 municipios con menos aportes tienen en común que sus alcaldes llegaron por el partido Vamos o Cabal, o los diputados distritales son de las bancadas opositoras.



Modificaciones



La cabecera de Jalapa recibió el aporte extraordinario más alto para el 2025 y repite para el próximo año. Pero hay casos como Sayaxché, que incrementó su asignación en Q71 millones respecto al 2025, es decir, aumentó un 3 mil por ciento sus recursos.



Negociaciones



El presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, explicó que el artículo 163 con los aportes fue un consenso entre la mayoría de las bancadas que integran la sala de trabajo, avalado por los diputados representantes del Ejecutivo. Dos días después de presentar el dictamen favorable, Estrada sostiene que los acuerdos son una muestra de gobernabilidad entre sectores, aunque reconoce que las cifras, según criterios técnicos, son elevadas.



“Es una distribución de prioridades políticas, de representación, donde cada uno tiene su base electoral. El proceso electoral comenzó ya, y cada uno tiene sus bases electorales en diferentes municipalidades”, reconoció Estrada.



El también exministro de Finanzas detalló que en el caso de Jalapa hay mucho interés de dos o tres grupos grandes, que llegaron a acuerdos para fijar la cifra. También advirtió que se debió establecer una restricción o reorganización para que los montos no fueran tan elevados.



“Esta vez yo no tuve nada que ver directamente con ese acuerdo (…) Mi gusto es que podría ser una cantidad menor, pero yo soy parte de un bloque que también participó en la negociación, allí fueron los diputados distritales y el jefe de bancada”, explicó Estrada.



Añadió que las asignaciones extraordinarias para los Codedes complicaron que se pudiera reducir el techo total del presupuesto, y también dejaron fuera algunos programas como el Fondo para la Primera Vivienda, bolsones de devolución de impuesto, un subsidio que el Instituto de Electrificación y un bolsón para trenes y puertos.



“Ese proceso sí resulta en un monto importante en inversión y en la capacidad del Estado de invertir en pequeño, y eso se va a ver en el 2026. Pero hemos perdido la capacidad de hacer inversión a gran escala y a mediana escala”, puntualizó el diputado.



Estrada añadió que se respaldó la ejecución de los fondos para que pueda ser más ágil con algunos artículos, y considera que además las obras llevarán dinamismo económico a las localidades.



“El país falla más en la capacidad de ejecutar cosas que en mala ejecución o endeudamiento. Hay problemas de corrupción también, pero el país se está cayendo más por no hacer nada que por hacer mal las cosas”, agregó el diputado de Cabal.



También advirtió que, como respuesta a la falta de inversión nacional, se recurrió a inversiones locales, pero en algunos años habrá que priorizar alguna, porque un proyecto grande nacional y fondos para obras municipales no caben en un mismo presupuesto por términos fiscales y financieros.



“El pasarlo a lo local no es tanto el daño que le hace a la capacidad fiscal, pero sí pienso que en dos o tres años habrá una competencia importante, porque no cabe una apuesta de inversión a través de las municipalidades y al mismo tiempo una propuesta grande a nivel nacional”, concluyó.



Niega negociación



Se intentó entrevistar a la oficialista Victoria Godoy Palala, quién finalmente accedió a través de un mensaje de voz a dar un comentario sobre la supuesta negociación alrededor de la distribución de fondos a los Codedes.



La diputada resaltó que la asignación de fondos responde a la necesidad de proyectos de agua y saneamiento, asimismo que la descentralización de las obras ha ayudado al remozamiento de escuelas, reparación de calles y permite que se lleve a los territorios de una forma más ágil.



"No hay una negociación transaccional, no la hacemos y nunca la hemos hecho. Como oficialistas y desde el Ejecutivo se ha girado la normativa de priorizar proyectos de agua y saneamiento que tanta falta hace al país", aseguró.