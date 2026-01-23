Fundesa advierte que la inversión de Codedes tiene poco impacto en combatir la pobreza extrema

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) elaboró su primer informe del 2026 sobre la “Inversión a cargo de los Consejos Departamentales de Desarrollo – CODEDEs–, 2024-2025”, en el que se abordan los principales aspectos relacionados con la ejecución de los fondos asignados durante los últimos dos años a dichos consejos.

El informe indica que los Codedes ejecutaron Q10 mil 976.8 millones en distintos proyectos entre el 2024 y 2025, según datos del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), citados en el documento.

El análisis de Fundesa revela que existe “una falta de correlación clara” entre la inversión y los índices de pobreza extrema a nivel departamental, lo que genera inquietud sobre la efectividad de la política de desarrollo territorial.

Distribución desigual de los recursos

Los datos del informe muestran que, en este período, el departamento de Guatemala recibió Q1 mil 17.8 millones, la mayor asignación de recursos para los Codedes, seguido de San Marcos (Q962.5 millones) y Huehuetenango (Q938.6 millones). En conjunto, estos tres departamentos concentran el 26.7% del total invertido.

No obstante, al contrastar estas cifras con el mapa de pobreza extrema del 2023 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa una brecha preocupante frente a otras localidades, según indica el informe.

Departamentos como Sololá, Totonicapán y Quiché, que presentan alta vulnerabilidad, ocupan posiciones intermedias o bajas en la asignación. Por ejemplo, Sololá recibió apenas Q324.6 millones, pese a ser una de las regiones con mayor pobreza histórica, indicó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa.

“Lo que vemos es que hay departamentos con mayores índices de pobreza que deberían tener mayor inversión, especialmente en saneamiento, infraestructura, fortalecimiento de centros de salud, que les ayude también a mejorar sus condiciones de desarrollo. Lo que uno ve es que no hay una priorización de esos recursos”, indicó Zapata.

Según explicó, la inversión pública en Guatemala “es de las más bajas del mundo y en América Latina", ya que se encuentra dentro de los países con la menor tasa de inversión pública.

“La inversión pública es apenas del 1.6% del PIB –Producto Interno Bruto– y esto refleja una descentralización que realmente no tiene una gobernanza clara. Cuando se ve la ejecución de los Consejos Departamentales de Desarrollo, hay una caída muy fuerte en el 2024, donde apenas se ejecutó un 52%, y en el 2025 la ejecución fue del 62%”, afirmó.

Cuatro municipios concentraron el 44% de los recursos

El informe también señala que cuatro municipios del departamento de Guatemala absorbieron el 44% de los recursos (aproximadamente Q428 millones): San Juan Sacatepéquez con Q171.4 millones, Palencia con Q92 millones, Chuarrancho con Q82.5 millones y Amatitlán con Q82.1 millones.

Estos montos contrastan con los de otros municipios con necesidades urgentes, como Santa Catarina Palopó (Sololá), que recibió solo Q6.7 millones, y San Mateo (Quetzaltenango), Q7.1 millones.

Fundesa también indica que cinco municipios de Sololá y tres de Quetzaltenango figuran entre los diez con menor inversión, lo que evidencia una priorización que no responde a criterios de equidad territorial.

En Sololá son: Santa Lucía Utatlán (Q10 millones), Panajachel (Q9.6 millones), San Pedro La Laguna (Q8.4 millones), San Pablo La Laguna (Q8.4 millones) y Santa Catarina Palopó (Q6.7 millones).

En Quetzaltenango, los menos beneficiados fueron: Sibilia (Q10.3 millones), Almolonga (Q8 millones) y San Mateo (Q7.1 millones). Los otros dos municipios con menor inversión son San Lucas (Q10.1 millones) y San Bartolomé Milpas Altas (Q9.5 millones), ambos en Sacatepéquez.

Proyectos viales sin impacto

El informe destaca que casi la mitad de los recursos (Q5 mil 263.35 millones) se destinaron a infraestructura vial, principalmente al mejoramiento de caminos rurales y calles existentes.

En el 2025 se ejecutaron 4 mil 60 proyectos viales, el 97% de ellos de mejoramiento. Ninguno corresponde a la construcción de carreteras nuevas. El 47.9% del presupuesto fue para infraestructura vial y movilización por carretera. No obstante, más del 90% de los proyectos no superan los cinco kilómetros, asegura Zapata.

“Realmente no tienen impacto en desarrollo porque los proyectos de más de cinco kilómetros no llegan ni a diez. Entonces uno ve cómo a través de los Codedes hay mucha corrupción, ineficiencia y despilfarro, y es un gran bolsón que se presta a malos manejos”, aseguró.

Aunque la vialidad es crucial para la conectividad, este enfoque “desproporcionado” estaría dejando de lado inversiones urgentes en agua potable, salud y educación, que en conjunto recibieron menos del 35% del presupuesto, indicó Zapata.

Estudios técnicos frágiles y desfase presupuestario

Fundesa también identifica debilidades en la gestión de la inversión. Se señala una “debilidad en la formulación de los estudios técnicos”, especialmente en el análisis de alternativas, diseño y evaluación financiera.

También se detectó un “desfase entre el ciclo de formulación y ejecución de los proyectos y el ciclo presupuestario anual”, lo que explicaría el bajo porcentaje de ejecución (58.9% en promedio, con solo 43% al 30 de noviembre del 2025), indicó Zapata.

Transparencia y priorización técnica

Fundesa plantea la necesidad de “evaluar el impacto real” de la inversión. Recomienda establecer criterios técnicos de focalización basados en el índice de pobreza y brechas como infraestructura y vulnerabilidad. También fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), sincronizar los ciclos de proyectos con el año fiscal y diversificar la cartera hacia sectores sociales críticos. Además, sugiere implementar un sistema de monitoreo público y transparente.

A criterio de Zapata, es urgente reformar la Ley de Consejos de Desarrollo para mejorar la representatividad.

“Hay un enfoque muy político cuando esto llega al Congreso. El esfuerzo por cambiar la ley de los Consejos de Desarrollo es clave. Hay que replantear la integración del consejo nacional de desarrollo urbano y de los consejos regionales, porque hay mucha representación de organizaciones que no representan a ningún sector”, afirmó.

Fondos para el 2026

Sobre los fondos destinados a los Codedes en el 2026, Zapata advirtió que se debe tener mucho cuidado y control, ya que, al ser un año preelectoral, el uso de los recursos podría prestarse a “fines clientelares o partidistas”.

“Es preocupante porque por medio de los fondos de Consejos de Desarrollo se compran voluntades políticas. Hay poco control, poco seguimiento y la fiscalización es menos transparente. La inversión pública debería ser prioridad”, afirmó.

También hizo énfasis en que los Codedes reciben en muchas ocasiones "más fondos que algunos ministerios", lo que en muchas ocasiones impide al Ejecutivo, "destinar recursos a proyectos u obras prioritarias" a cargo de las distintas carteras.

Recomendaciones urgentes

Fundesa plantea la necesidad de evaluar el impacto real de la inversión que realizan los Codedes, con el objetivo de llevar a cabo una mejor distribución de los fondos. De esa cuenta hace las siguientes recomendaciones: