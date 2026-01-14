Oficialismo asegura que la ampliación presupuestaria será aprobada de urgencia y con respaldo mayoritario

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) debe presentar la propuesta de ampliación presupuestaria al Congreso de la República para su aprobación, con la que se espera subsanar el déficit de recursos del Organismo Ejecutivo, como consecuencia de la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender la vigencia del presupuesto del 2026.

Según indicó el diputado Samuel Pérez, del bloque oficial, ya existen acuerdos, principalmente con las bancadas que apoyaron la aprobación del presupuesto del 2026, para avalar con mayoría y de “urgencia nacional” la ampliación presupuestaria que será presentada por la cartera de Finanzas.

“En realidad, yo creo que la ampliación presupuestaria más bien va a ser un mensaje político de respuesta a la Corte de Constitucionalidad. Se va a aprobar con una amplia mayoría, con urgencia nacional, similar a cómo se aprobó el presupuesto", dijo Pérez. "La CC intenta torpedear el funcionamiento del Ejecutivo, pero sobre todo tratar de mandar un mensaje de intromisión hacia el Congreso de la República”, afirmó Pérez.

El diputado también indicó que, según lo previsto, en los próximos días el Ministerio de Finanzas remitirá al Legislativo la propuesta de ampliación presupuestaria, que se espera pueda ser conocida en la primera sesión ordinaria del periodo que iniciará el 14 de enero y que se realizará la próxima semana.

“Se va a estar enviando en los próximos días, para intentar aprobarla en la sesión de la próxima semana aquí en el Congreso. Pero se tiene que tener por lo menos un par de días para poder leer los detalles finales que va a reajustar Finanzas”, indicó.

Pérez aseguró que los diputados opositores, encabezados por Allan Rodríguez, del bloque Vamos, no cuentan con el apoyo necesario para evitar que la ampliación presupuestaria sea aprobada. También señaló que los 23 diputados elegidos por el bloque Semilla votarán a favor de la propuesta que será enviada por el Ministerio de Finanzas.

Enfocarse en prioridades

A criterio de analistas expertos en materia financiera, la ampliación presupuestaria que será remitida por la cartera de Finanzas al Congreso debe enfocarse en aquellos aspectos prioritarios para la sociedad, dejando de lado negociaciones políticas que pudieran darse previo a su aprobación.

Según Jorge Lavarreda, experto en economía del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), hay aspectos que fueron incluidos en el presupuesto del 2026 —suspendido por la CC— que no deberían figurar en la propuesta de ampliación, como la asignación de Q6 mil millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), la cual carece de respaldo técnico.

“Dentro de este techo —presupuestario— el Congreso incluyó una asignación correspondiente a un aporte extraordinario de Q6 mil 312.1 millones de quetzales para los Consejos Departamentales de Desarrollo sin absolutamente ningún fundamento técnico. No es algo que se deba incluir porque no tiene respaldo técnico, o en este caso, un listado de obras que justifique ese aporte extraordinario”, afirma el experto.

Pedro Prado, coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que la aprobación de esta ampliación dependerá en gran medida de las estrategias de negociación dentro del Congreso de la República.

“En la medida que se puedan coordinar estrategias de negociación, también eso va a incidir en que se pueda aprobar o no esa iniciativa de ampliación que estaría recibiendo el Congreso por parte del mismo Ejecutivo, que es la iniciativa que entendemos que trabaja el Ministerio de Finanzas Públicas”, afirma.

Prado considera que áreas como salud, educación, infraestructura productiva y seguridad alimentaria y nutricional deben estar por delante de cualquier otra negociación legislativa al momento de aprobar la ampliación presupuestaria que trabaja el Ministerio de Finanzas.

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, afirmó en la última conferencia de prensa que el saldo de caja total asciende a más de Q24 mil millones, pero una parte de ese monto corresponde a depósitos de entidades descentralizadas y autónomas, que son parte de su patrimonio propio y no pueden ser utilizados, al igual que donaciones y préstamos.

De estos fondos, depositados en el Banco de Guatemala, hay Q11 mil millones disponibles para incorporarlos al presupuesto del presente año, y se contemplan dentro de la propuesta de ampliación presupuestaria que presentarán próximamente al Congreso, indicó el viceministro.