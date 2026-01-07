Ejecutivo refiere que hay Q11 mil millones del fondo común disponibles para la readecuación y ampliación presupuestaria

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, afirma que el saldo de caja total asciende a más de Q24 mil millones, pero una parte de ese total, corresponde a depósitos de entidades descentralizadas y autónomas, que son parte del patrimonio propio y no se pueden disponer de esos fondos, al igual que donaciones y préstamos.

Estos fondos están depositados en las cuentas del Banco de Guatemala y hay Q11 mil millones disponibles para poder incorporar en el presupuesto del 2026 y que se contemplan en la ampliación y readecuación presupuestaria que presentarán próximamente al Congreso, indicó el viceministro de Finanzas.

El presidente Bernardo Arévalo dijo que la ampliación presupuestaria la harán de forma que les permita mantener los objetivos que fueron fijados en cada una de las instituciones del Estado, "y ese es el trabajo que estamos haciendo", expresó el mandatario.

Hay Q11 mil 851 millones en cuenta única

Según los registros del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), al 31 de diciembre del 2025 los recursos registrados en el fondo común, cuenta única nacional, ascendieron a Q11 mil 851 millones, monto inferior a los Q12 mil 189.29 millones del 2024.

En el 2023, el fondo común fue de Q9 mil 308.25 millones; en el 2022, de Q12 mil 146.03 millones; y en el 2021, de Q12 mil 885.50 millones, según los registros oficiales.

Saldo de caja disponible

Prensa Libre publicó que en el tercer año de la administración de Bernardo Arévalo de León, el Ejecutivo arranca con una posición favorable en la política fiscal y cuenta con Q24 mil 82 millones como saldo total de los depósitos en el Banco de Guatemala (Banguat), según los registros del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) al 31 de diciembre del 2025.

Ese monto corresponde al saldo total de caja fiscal, sustentado por un excedente en la recaudación tributaria, la colocación de bonos del Tesoro y préstamos, recursos disponibles para el Gobierno Central. En el ejercicio fiscal del 2026, el saldo de arranque muestra un crecimiento del 24% respecto del 2025, cuando se reportaron Q19 mil 323.12 millones; es decir, la cuenta aumentó en Q4 mil 759.81 millones.

Para los analistas Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el saldo de caja fiscal reportado debe ser uno de los puntos de partida para la futura propuesta de readecuación y ampliación presupuestaria del 2026, que el Ministerio de Finanzas (Minfin) elabora tras la suspensión del gasto público ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado martes 30 de diciembre.

Al respecto se recomiendan algunos ajustes:

El primero es corregir la proyección de ingresos que financiarán el nuevo presupuesto, a Q119 mil millones.

El uso de los recursos de la caja fiscal en el presupuesto es mucho más bajo que lo que indica la realidad, por lo que debe corregirse esa fuente de financiamiento y ajustarse a los depósitos reales del Gobierno Central.

Ambos ajustes deben apuntar a una reducción en la deuda bonificada.

Suspensión del presupuesto aprobado del 2026

Según las autoridades de Finanzas, el presupuesto vigente es de Q154 mil 836.6 millones y se distribuye de la siguiente forma:

Funcionamiento: Q101 mil 699.4 millones

Inversión: Q32 mil 975 millones

Deuda pública: Q20 mil 162 millones

Brechas tras la resolución de la CC

Sin embargo, las autoridades del Ejecutivo refieren que hay más de Q8 mil millones de diferencia entre los presupuestos del 2025 y 2026, por lo tanto, refieren que la inversión pública se limitará.

Algunas de las consecuencias son el desfinanciamiento del proyecto de la construcción de la cárcel de máxima seguridad, indican que no habrá recursos programados para la construcción y mejoramiento de puestos de salud, escuelas y servicios de extensión agrícola. También, aseguran que se desfinanciarán los proyectos de puertos y aeropuertos.

Además, se suprimen los fondos para la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y la Superintendencia de Competencia.

Sin embargo, ante ese escenario, se proyectó un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 4.0% en el 2026, afirmaron las autoridades del Ejecutivo.