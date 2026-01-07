Ejecutivo refiere que hay Q11 mil millones del fondo común disponibles para la readecuación y ampliación presupuestaria

presupuesto 2026

Ejecutivo refiere que hay Q11 mil millones del fondo común disponibles para la readecuación y ampliación presupuestaria

Autoridades de Finanzas afirman que el saldo de caja total asciende a más de Q24 mil millones, pero una parte no se puede utilizar. Sin embargo, sí contemplan el uso de recursos, del fondo común, para la propuesta de la ampliación y readecuación presupuestaria 2026, que presentarán al Congreso.

Urias Gamarro

y

|

time-clock

Walter Figueroa, viceministro de Finanzas, afirma que el saldo de caja disponible asciende a más de Q24 mil millones. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, afirma que el saldo de caja total asciende a más de Q24 mil millones, pero una parte de ese total, corresponde a depósitos de entidades descentralizadas y autónomas, que son parte del patrimonio propio y no se pueden disponer de esos fondos, al igual que donaciones y préstamos.

Estos fondos están depositados en las cuentas del Banco de Guatemala y hay Q11 mil millones disponibles para poder incorporar en el presupuesto del 2026 y que se contemplan en la ampliación y readecuación presupuestaria que presentarán próximamente al Congreso, indicó el viceministro de Finanzas.

El presidente Bernardo Arévalo dijo que la ampliación presupuestaria la harán de forma que les permita mantener los objetivos que fueron fijados en cada una de las instituciones del Estado, "y ese es el trabajo que estamos haciendo", expresó el mandatario.

Hay Q11 mil 851 millones en cuenta única

Según los registros del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), al 31 de diciembre del 2025 los recursos registrados en el fondo común, cuenta única nacional, ascendieron a Q11 mil 851 millones, monto inferior a los Q12 mil 189.29 millones del 2024.

En el 2023, el fondo común fue de Q9 mil 308.25 millones; en el 2022, de Q12 mil 146.03 millones; y en el 2021, de Q12 mil 885.50 millones, según los registros oficiales.

Saldo de caja disponible

Prensa Libre publicó que en el tercer año de la administración de Bernardo Arévalo de León, el Ejecutivo arranca con una posición favorable en la política fiscal y cuenta con Q24 mil 82 millones como saldo total de los depósitos en el Banco de Guatemala (Banguat), según los registros del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) al 31 de diciembre del 2025.

LECTURAS RELACIONADAS

El Ejecutivo arranca con una posición favorable en la caja fiscal y cuenta con Q24 mil millones al 31 de diciembre del 2025. En enero se espera la propuesta de readecuación y ampliación al presupuesto del 2026, luego de que la Corte de Constitucionalidad suspendió el vigente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Gobierno arranca con Q24 mil millones en la caja fiscal, ¿por qué ayudaría a la readecuación del presupuesto 2026?

chevron-right
Con la intención de propiciar un acercamiento con la tecnología, estudiantes del Instituto Nacional de Diversificado de Santa Catarina Pinula, reciben clases implementando la tecnología de las tabletas electrónicas. Foto: Edwin Bercián

Mineduc sostiene ampliación de cobertura en secundaria, pese a freno presupuestario

chevron-right

Ese monto corresponde al saldo total de caja fiscal, sustentado por un excedente en la recaudación tributaria, la colocación de bonos del Tesoro y préstamos, recursos disponibles para el Gobierno Central. En el ejercicio fiscal del 2026, el saldo de arranque muestra un crecimiento del 24% respecto del 2025, cuando se reportaron Q19 mil 323.12 millones; es decir, la cuenta aumentó en Q4 mil 759.81 millones.

Para los analistas Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el saldo de caja fiscal reportado debe ser uno de los puntos de partida para la futura propuesta de readecuación y ampliación presupuestaria del 2026, que el Ministerio de Finanzas (Minfin) elabora tras la suspensión del gasto público ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado martes 30 de diciembre.

Al respecto se recomiendan algunos ajustes:

  • El primero es corregir la proyección de ingresos que financiarán el nuevo presupuesto, a Q119 mil millones.
  • El uso de los recursos de la caja fiscal en el presupuesto es mucho más bajo que lo que indica la realidad, por lo que debe corregirse esa fuente de financiamiento y ajustarse a los depósitos reales del Gobierno Central.
  • Ambos ajustes deben apuntar a una reducción en la deuda bonificada.

Suspensión del presupuesto aprobado del 2026

Según las autoridades de Finanzas, el presupuesto vigente es de Q154 mil 836.6 millones y se distribuye de la siguiente forma:

  • Funcionamiento: Q101 mil 699.4 millones
  • Inversión: Q32 mil 975 millones
  • Deuda pública: Q20 mil 162 millones

LECTURAS RELACIONADAS

persona encendiendo un foco Energía eléctrica consumo de energía

INDE mantendrá subsidio a energía en el 2026 hasta 100 kilovatios, pero se reducirá apoyo para rangos de mayor consumo

chevron-right
Billetes quetzales de varias denominaciones presupuesto del Estado 2026

Suspensión del presupuesto 2026: Ejecutivo activa techo del 2025 por Q154 mil 836.6 millones y enfrentará desafíos en el Congreso

chevron-right

Brechas tras la resolución de la CC

Sin embargo, las autoridades del Ejecutivo refieren que hay más de Q8 mil millones de diferencia entre los presupuestos del 2025 y 2026, por lo tanto, refieren que la inversión pública se limitará.

Algunas de las consecuencias son el desfinanciamiento del proyecto de la construcción de la cárcel de máxima seguridad, indican que no habrá recursos programados para la construcción y mejoramiento de puestos de salud, escuelas y servicios de extensión agrícola. También, aseguran que se desfinanciarán los proyectos de puertos y aeropuertos.

Además, se suprimen los fondos para la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y la Superintendencia de Competencia.

Sin embargo, ante ese escenario, se proyectó un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 4.0% en el 2026, afirmaron las autoridades del Ejecutivo.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

Lee más artículos de Urias Gamarro
María Paula Carranza

María Paula Carranza

Lee más artículos de María Paula Carranza

ARCHIVADO EN:

Ampliación presupuestaria Banco de Guatemala Bernardo Arévalo Congreso de la República Economía en Guatemala Ministerio de Finanzas Presupuesto 2026 Saldo de caja fiscal 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS