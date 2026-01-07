Mineduc sostiene ampliación de cobertura en secundaria, pese a freno presupuestario

Con la suspensión temporal del presupuesto del 2026 por la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio de Educación (Mineduc) tendrá que readecuar sus recursos para obtener Q438 millones que tenía previsto para ampliar este año la cobertura en la secundaria. Los fondos saldrían de los Q26 mil 935 millones que esperaba recibir.

La cartera tendrá que funcionar con los Q25 mil 649 millones asignados en el ejercicio anterior y, para continuar con la estrategia de abrir 504 nuevos institutos de nivel medio, tendrá que sacrificar otros rubros, como la compra de equipo tecnológico para los centros educativos, parte de la transformación digital planteada en el 2025.

Dicho plan contempla dotar de equipo de cómputo a estudiantes de diversificado y ampliar la conectividad, además de incluir contenidos digitales para el aprendizaje y capacitación docente a nivel tecnológico. Sin embargo, la apuesta por llevar tecnología a las aulas tendrá que esperar.

También se verá comprometida la compra de libros para bibliotecas escolares y el subsidio de Q60 millones para los institutos por cooperativa —en el país hay mil 259 centros que atienden a más de 173 mil estudiantes—.

En el 2025 se realizaron varias convocatorias para la contratación de docentes en los renglones 021 y 011; sin embargo, es un proceso que podría no ocurrir este año al no contar el Mineduc con los fondos suficientes para el pago de más maestros.

“Las convocatorias son necesarias mientras el país tenga un déficit de cobertura, y aun cuando no lo tuviéramos, estas nos permiten completar los espacios que quedan vacantes cuando los maestros se jubilan, que son entre dos mil y tres mil al año”, mencionó Francisco Cabrera, viceministro Técnico.

Por el momento, el Mineduc analiza qué otros renglones se verán afectados al no tener el presupuesto solicitado para cubrir el 2026, y en los próximos días se definirá la distribución de los recursos.

Sigue en pie

“La estrategia estaba incluida en el presupuesto que se aprobó (para 2026) y que luego la Corte suspendió. Eso es un problema, pero no podemos detener el proceso, porque ya tenemos preinscritos, y muchos otros estudiantes se van a inscribir; ya tenemos maestros contratados. Hay procesos que no podemos echar atrás”, dijo el funcionario. Si se detuviera el funcionamiento de estos institutos, “sería un efecto terrible para cualquier esfuerzo posterior de ampliación de cobertura”.

Agregó que el funcionamiento de los 504 nuevos establecimientos de secundaria está “garantizado” y que atenderlos significará que otros renglones sean afectados.

“Los institutos están asegurados, no se van a detener, siguen su curso y van a funcionar. Las acciones indispensables tienen que garantizarse con los recursos que hay”, indicó.

El Ejecutivo ya anunció que trasladará al Congreso de la República una iniciativa de ley para modificar el presupuesto vigente y adaptarlo a los desafíos previstos para este año.

Al respecto, Cabrera indicó que el Mineduc solicitaría más recursos para poder atender los renglones que se verían afectados por la falta de fondos. Si bien es menos complejo detener procesos de compra de equipo de computación que interrumpir el funcionamiento de un centro educativo, esto no significa que no sean necesarios para mejorar la calidad educativa.

“Vamos a requerir una ampliación, porque si queremos que la educación avance, tenemos que asegurar la implementación de las acciones que han sido previstas con mucho tiempo. Por ejemplo, la tecnología de los centros educativos no es algo que surgió repentinamente; hay un plan de trabajo, destinos específicos, y no queremos darlos por perdidos”, refirió el viceministro.

A criterio de Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, es riesgoso desatender estrategias como la digitalización de los establecimientos, la contratación de docentes y la compra de libros para bibliotecas, las cuales están encaminadas a mejorar la calidad educativa en el sistema público.

“Es necesario reconsiderar la meta de 504 institutos y quizá hacer un poco menos, readecuar ciertos rubros presupuestarios, pero sin demeritar otros asuntos igual de importantes”, indicó Spross.

La salida podría estar en abrir los institutos que el presupuesto realmente permita o bien acercarse a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), para que parte de los fondos que tienen asignados este año se inviertan en educación, y se destinen a sostener los nuevos establecimientos de educación media o a equiparlos con tecnología.

Nuevos institutos

De acuerdo con el registro del Mineduc, al 19 de diciembre pasado se habían preinscrito 12 mil 600 estudiantes de básico y diversificado en los nuevos institutos que están distribuidos en los 22 departamentos. El cupo previsto es de 25 mil jóvenes, que se espera completar durante enero.

Los institutos funcionarán en jornada vespertina, en edificios escolares de primaria que han sido remozados. Se ubicarán en lugares donde los estudiantes que egresan de sexto grado no tienen la facilidad de cursar el nivel básico en sus comunidades, o donde los que salen de tercero básico no pueden acceder al diversificado.

Los procesos administrativos para la conformación del equipo de docentes y selección de directores se desarrollaron durante noviembre y diciembre pasados, y algunas contrataciones seguirán en enero. Dicho personal se identificó del banco de datos de las convocatorias realizadas en el 2025.

La estrategia del Mineduc está diseñada para ampliar la cobertura en zonas rurales o semirrurales donde actualmente no hay oferta pública de educación media. Durante el 2026 se habilitará primero básico y cuarto de diversificado, y conforme los estudiantes avancen, se abrirán los siguientes grados en cada ciclo.

En tres años, la matrícula podría alcanzar los 100 mil estudiantes en los nuevos institutos.