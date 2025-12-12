Cómo funcionarán los 504 institutos de nivel medio que abrirá el Mineduc el próximo año

En el ciclo escolar 2026 se abrirán 504 nuevos institutos de secundaria en el sector público, los cuales se sumarán a los tres mil 958 que ya atienden los niveles básico y diversificado. En lo que va de noviembre se han inscrito cerca de 11 mil 600 estudiantes, según el Ministerio de Educación (Mineduc), y en enero se espera que esa cantidad se duplique.



Los centros están distribuidos en los 22 departamentos del país y funcionarán durante la jornada vespertina en establecimientos donde se imparte primaria, los cuales han sido remozados.



Una limitante para que los jóvenes cursen secundaria es que los establecimientos se ubican en las cabeceras departamentales o municipales, lo que implica salir de sus comunidades, gastar en transporte —dinero que las familias de escasos recursos prefieren destinar a cubrir otras necesidades— y exponerse a peligros en el camino.



Por lo anterior, Francisco Cabrera, viceministro técnico, indicó que se ubicarán en lugares donde hay escuelas de primaria y donde los estudiantes que egresan de sexto grado ven limitada la oportunidad de continuar sus estudios en el nivel básico dentro de su comunidad. Lo mismo ocurrirá con los que impartirán el diversificado, el cual permitirá a quienes concluyan tercero básico cursar una carrera, para ensanchar sus oportunidades laborales.





La estrategia del Mineduc está diseñada para ampliar la cobertura en zonas rurales o semirurales donde actualmente no hay oferta pública de educación de nivel medio. Durante el 2026 se habilitarán primero básico y el primer grado de diversificado, y conforme los estudiantes avancen, se abrirán los siguientes grados en cada ciclo.



El cupo estimado para 2026 oscila entre 20 mil y 25 mil estudiantes; matrícula que en tres años se estima alcanzará los 100 mil nuevos alumnos en todos los grados de secundaria.

Ampliar cobertura

Conforme los estudiantes avanzan en la carrera escolar, la brecha en la cobertura educativa se amplía. Solo la mitad de quienes terminan la primaria pasan al siguiente ciclo —básico—, y una cuarta parte llega al diversificado.



El Anuario Estadístico de la Educación registra que el 44% de los estudiantes que cursan básicos lo hace en el sector público, proporción que se reduce al pasar al diversificado: 22.7%.



Quienes logran estudiar en estos niveles lo hacen principalmente en colegios privados, debido a la escasa oferta de establecimientos oficiales de secundaria, pues del total de 13 mil 570 centros que atienden estos niveles, el 29.1% son públicos.



La estrategia del Mineduc es ampliar la cobertura en la educación secundaria al abrir 226 nuevos institutos oficiales de nivel básico y 278 de diversificado, lo que no había ocurrido desde el 2009, según Cabrera. Estarán ubicados en zonas rurales y semirurales, para compensar el vacío educativo a este nivel, ya que la oferta se concentra en áreas urbanas.



Los departamentos históricamente con menor cobertura educativa de nivel medio se priorizaron para ubicar la mayor cantidad de institutos: Quiché (65), Alta Verapaz (58), San Marcos (52) y Huehuetenango (50).



Otro criterio que se consideró para abrir estos espacios fue la disponibilidad de docentes en cada municipio. Los maestros son seleccionados del banco de datos del Mineduc, generado en las convocatorias realizadas este año. En el caso del diversificado, deben tener ciertas especialidades para cubrir los cursos.



Para trabajar en estos institutos se contratarán cuatro mil nuevos docentes. El proceso se lleva a cabo entre diciembre y enero, para que puedan comenzar a dar clases el 2 de febrero, cuando inicia el ciclo escolar 2026.



El presupuesto que el Mineduc destinará para abrir los 504 institutos se estima en Q600 millones, monto que se invertirá en el pago de docentes, directores, personal administrativo y de servicios, además de los programas de apoyo a los estudiantes, como la alimentación escolar, que en este caso asciende a Q4 diarios por cada uno.

Amplían oportunidades

El abanico de carreras al que los estudiantes podrán optar incluye perito y bachillerato, enfocados en ramas que amplíen sus oportunidades de empleo, emprendimiento u organización cooperativa dentro de sus comunidades.



“Tenemos una pirámide de cobertura educativa donde muchos jóvenes quedan fuera a lo largo del camino, fundamentalmente porque no hay oportunidades y por las condiciones socioeconómicas. Crear espacios de estudio donde puedan permanecer, cubrir su educación secundaria y graduarse tiene un impacto a nivel estadístico, y un impacto directo en la calidad de vida de los estudiantes, de sus familias, de sus comunidades; es un efecto multiplicador”, dijo Cabrera.

Al tiempo que tener mayor oportunidad de preparación educativa desincentiva la migración de este grupo que conforma el bono demográfico del país, agregó.



Lo previsto por el Mineduc es tener 504 nuevos institutos de secundaria en el 2026. Sin embargo, han recibido solicitudes de varias comunidades para contar con establecimientos que impartan básicos y diversificado en sus localidades, por lo que el número podría variar. Si no se lograra abrir más centros el próximo año, se harán para el siguiente ciclo escolar.

Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, menciona que es importante ampliar la cobertura para que más jóvenes completen el nivel educativo.

Abrir más institutos en departamentos como Alta Verapaz —donde Panzós, por ejemplo, tiene una cobertura de diversificado menor al 5%— es una necesidad; sin embargo, señala que también debe pensarse en otras oportunidades de estudio, como becas en centros educativos existentes que puedan recibir rápidamente a más estudiantes.