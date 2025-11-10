Adelantan ciclo escolar del 2026: ¿Cuándo comenzarán las clases en el sector público?

La ministra de Educación, Anabella Giracca, informó este lunes 10 de noviembre que el ciclo escolar 2026 en el sector oficial se adelantará y comenzará el 2 de febrero. En el sector privado, el inicio de clases se mantendrá durante los primeros días de enero.

Durante la conferencia de prensa La Roda, se indicó que las escuelas abrirán el 26 de enero para maestros y el personal administrativo, de modo que las aulas comiencen a recibir a los estudiantes una semana después.

Giracca mencionó que se hacen esfuerzos para que todos los insumos estén listos desde el primer día de clases: libros de texto, alimentación escolar y demás programas de apoyo.

Con esta medida se busca que el ciclo escolar en las escuelas e institutos públicos inicien antes, pues, luego de la pandemia de covid-19, las autoridades lo aplazaron hasta febrero.

Giracca señaló que la anticipación del ciclo escolar en el sector público no afectará las vacaciones de los estudiantes.

De esta forma, poco a poco se equiparará el inicio de clases del sector oficial con el del privado, que comienza en los primeros días de enero.

El hecho de iniciar el ciclo escolar más temprano permitirá culminarlo antes, pues este año el cierre está previsto para el próximo 18 de noviembre.

Los establecimientos públicos y privados deben cumplir con el mínimo de 180 días de clases, como lo establece el Acuerdo Gubernativo 13-77, Reglamento de la Ley de Educación Nacional.