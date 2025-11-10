Adelantan ciclo escolar del 2026: ¿Cuándo comenzarán las clases en el sector público?

Comunitario

Adelantan ciclo escolar del 2026: ¿Cuándo comenzarán las clases en el sector público?

El ciclo escolar del 2026 para el sector público se adelantará dos semanas, por lo que el cierre también será más temprano.

|

time-clock

Escuela Nacional de Niñas Dolores Bedoya de Molina da inicio el ciclo escolar 2025 donde las alumnas llegan ,uy felices a recibir sus clases Foto Prensa Libre: Erick Avila 19022025

El ciclo escolar del 2026 comienza el 2 de febrero en el sector público. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La ministra de Educación, Anabella Giracca, informó este lunes 10 de noviembre que el ciclo escolar 2026 en el sector oficial se adelantará y comenzará el 2 de febrero. En el sector privado, el inicio de clases se mantendrá durante los primeros días de enero.

Durante la conferencia de prensa La Roda, se indicó que las escuelas abrirán el 26 de enero para maestros y el personal administrativo, de modo que las aulas comiencen a recibir a los estudiantes una semana después.

Giracca mencionó que se hacen esfuerzos para que todos los insumos estén listos desde el primer día de clases: libros de texto, alimentación escolar y demás programas de apoyo.

Con esta medida se busca que el ciclo escolar en las escuelas e institutos públicos inicien antes, pues, luego de la pandemia de covid-19, las autoridades lo aplazaron hasta febrero.

Giracca señaló que la anticipación del ciclo escolar en el sector público no afectará las vacaciones de los estudiantes.

LECTURAS RELACIONADAS

Escuela Aldea Plan Grande, municipio de Palencia . alumnos de primaria reciben sus clases en aulas de lamina. Fotografía Esbin Garcia

Luego de suspensión de clases por huelga del STEG, Mineduc implementa tutorías en 12 departamentos

chevron-right

De esta forma, poco a poco se equiparará el inicio de clases del sector oficial con el del privado, que comienza en los primeros días de enero.

El hecho de iniciar el ciclo escolar más temprano permitirá culminarlo antes, pues este año el cierre está previsto para el próximo 18 de noviembre.

Los establecimientos públicos y privados deben cumplir con el mínimo de 180 días de clases, como lo establece el Acuerdo Gubernativo 13-77, Reglamento de la Ley de Educación Nacional.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Ciclo Escolar Inicio de clases Mineduc 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS