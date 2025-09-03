Seis maestros compiten por cada plaza que el Mineduc busca cubrir con la última convocatoria

El Ministerio de Educación lanzó una convocatoria extraordinaria para contratar maestros de preprimaria, primaria, educación especial y educación estética en el renglón permanente que en nueve días recibió a más de 79 mil aspirantes, según reportes oficiales.

Las plazas disponibles son 12 mil 932, por lo que, en promedio general, hay seis aspirantes por cada vacante.

El registro y proceso de postulación comenzó el 25 de agosto y cerró el 2 de septiembre a la medianoche. En la convocatoria 32, para el nivel de preprimaria, se inscribieron 29 mil 280 docentes; la convocatoria 33 se dirigió a maestros de primaria, y los participantes suman 49 mil 348; mientras que en la convocatoria 34, dirigida a cubrir el área estética —danza, artes plásticas y teatro—, participaron 553 docentes.

Según las vacantes publicadas por el Mineduc, Alta Verapaz y Huehuetenango serán beneficiados con la mayor cantidad de docentes contratados, pues una de cada cuatro plazas por cubrir está en esos departamentos.

Los maestros que sean contratados ocuparán los puestos que han quedado vacantes en el Mineduc por jubilación, renuncia o fallecimiento de personal. Con este proceso se busca reducir el déficit de docentes en áreas rurales y urbanas, fortalecer la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, reforzar programas de arte, música y educación estética, y garantizar la continuidad del ciclo escolar en comunidades que carecen de personal docente, según la cartera.

¿Qué sigue?

Cerrado el proceso de inscripción, del 3 al 23 de septiembre, los participantes que sean seleccionados serán contactados para presentar su expediente y demás papelería en la Dirección Departamental de su jurisdicción. Se les asignará una fecha y hora específica para cumplir con este paso.

Los expedientes serán evaluados considerando méritos académicos, actualización docente y capacitaciones; algunos indicadores se calificarán de forma específica y no acumulativa, con el objetivo de favorecer al perfil más fuerte de cada aspirante.

Según el Mineduc, los docentes que no sean nombrados en la fase de designación pasarán a integrar la nómina de elegibles en su municipio, por nivel, modalidad e idioma. Esta lista tiene una vigencia de dos años y servirá para cubrir futuras vacantes sin necesidad de repetir el concurso.