Mineduc contratará tutores para reponer clases pérdidas por la huelga del STEG

Hasta este miércoles 30 de julio, se han perdido 47 días efectivos de clases en las escuelas donde los maestros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) permanecen en huelga.

Al inicio del paro ―19 de mayo―, cerca de 5 mil 800 escuelas cerraron para respaldar las medidas dictadas por el dirigente sindical Joviel Acevedo, lo cual afectó a mas de 300 mil estudiantes. Para esta semana, el MIneduc asegura que son alrededor de 3 mil 500 establecimientos los que mantienen suspendidas sus labores, lo que impacta a unos 200 mil escolares.

Las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) esperan que con el paso de los días disminuya la cantidad de centros educativos en huelga, y que para el 18 de agosto se reanuden por completo las clases, ya que ese día inicia el programa de recuperación de aprendizajes.

Francisco Cabrera, viceministro Técnico del Mineduc, explica que la intervención se implementará en dos categorías: una dirigida a escuelas que han perdido menos días efectivos de clase —por ejemplo, 30 días— y otra, a aquellas en las que la pérdida ha sido mayor.

La propuesta contempla que los estudiantes reciban cursos de refuerzo por las tardes, mientras que por la mañana asistirán a clases con su maestro de grado para continuar con el programa educativo desde el punto en que se suspendió.

El trabajo vespertino no estará enfocado en reponer contenidos, sino en fomentar el desarrollo de habilidades y competencias, considerado esencial en el proceso de aprendizaje.

Cabrera señala que las clases de refuerzo estarán a cargo de tutores contratados específicamente para esta tarea. No serán considerados maestros desde el punto de vista administrativo, ya que trabajarán por tres o cuatro meses, durante unas tres horas por las tardes, pues un tiempo mayor podría resultar agotador para los alumnos.

Los tutores no estarán solos, se espera la incorporación de voluntarios calificados, con orientación pedagógica o experiencia en procesos educativos, provenientes de la misma comunidad donde se ubique la escuela. Estos fungirán como auxiliares y apoyarán a los tutores en la atención de los estudiantes.

Los procesos de contratación comenzarán en las direcciones departamentales y no deberán extenderse más allá de este 10 de agosto.

¿Quiénes serán los tutores?

Con cada convocatoria lanzada por el Ministerio de Educación (Mineduc) para la contratación de maestros en distintos renglones se han creado bancos de datos por municipio, donde figuran profesionales interesados en impartir clases en sus comunidades.

A partir de ese grupo se seleccionará a los tutores que participarán en el programa de refuerzo. Se estima que serán entre 3 mil y 5 mil docentes, cifra que aún está por definirse y dependerá de cuántas escuelas retomen sus actividades con normalidad.

Todavía no se ha determinado el salario que percibirán ni el impacto que esto tendrá en el presupuesto del Mineduc, ya que estará sujeto al número de maestros contratados y del tiempo que duren sus servicios. Lo que sí indica el viceministro es que los fondos provendrán del reacomodo del presupuesto destinado al funcionamiento del ministerio.

Un aspecto importante es que los padres de familia deben autorizar que sus hijos asistan por las tardes a las clases de recuperación, además de aprobar la designación de tutores y voluntarios. Esta autorización deberá constar en actas, y el proceso de gestión comunitaria estará a cargo de los supervisores y de las direcciones departamentales de Educación. Este trabajo comenzará en la primera quincena de agosto.

Las autoridades del Mineduc esperan contar con la aprobación de los padres para iniciar con las tutorías el próximo 18 de agosto y concluirlas el 18 de noviembre, conforme al calendario escolar del 2025.

En caso de no obtener el aval de los padres, no habrá otra opción que extender el ciclo escolar hasta el 15 de diciembre en esos centros educativos.

“Lo que no podemos permitir es que los niños queden sin retornar a clases y promoverlos por decreto. Eso sería irreparable”, afirma Cabrera.

Maestros afiliados al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) protestan en las calles y mantienen suspendidas las clases, lo que ha afectado a más de 300 mil estudiantes del sector público. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿Cómo trabajarán?

La mayoría de las escuelas que han suspendido clases pertenecen al nivel primario, y en las áreas rurales predominan las de modalidad multigrado. En estos casos, los tutores deberán atender distintos grupos por día: por ejemplo, primero, segundo y tercer grado los lunes, martes y miércoles; y cuarto, quinto y sexto, el resto de la semana.

Cada tutor se apoyará en los libros de texto ya utilizados en la escuela para cada grado. También emplearán nuevos materiales específicos que el Mineduc empezó a elaborar hace cinco semanas, como parte del programa de recuperación y aceleración del aprendizaje. Las áreas de Lectura y Matemática serán prioritarias.

“No podemos dejar de recuperar la lectura, porque si usted deja de leer, su capacidad lectora se reduce. Un niño de 10 años, que está en cuarto grado y que tiene tres o cuatro años de saber leer y escribir, si lo deja de practicar, su retroceso es muy notorio. También se trabajará el desarrollo de ejercicios matemáticos, de acuerdo con el grado”, señala el viceministro Francisco Cabrera.

Las clases de recuperación se llevarán a cabo por las tardes en la misma escuela a la que los estudiantes asisten por la mañana. Sin embargo, si en el centro educativo se imparte también la jornada vespertina, se buscará otro espacio dentro de la comunidad que sea accesible y cuente con las condiciones adecuadas —como energía eléctrica y servicios sanitarios— para garantizar la asistencia de los estudiantes.

Como parte de sus acciones, el STEG instaló un campamento en la Plaza de la Constitución, zona 1 capitalina, que permaneció más de 50 días.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Fecha límite

El viceministro indica que contratar tutores es la opción más viable para no seguir perjudicando a los estudiantes donde las clases permanecen suspendidas, ya que legalmente no se puede obligar a los docentes en huelga a reponer el tiempo perdido ni a trabajar más allá de lo establecido en el calendario escolar.

Recuerda que los maestros que no están impartiendo clases desobedecen órdenes judiciales, y que si persisten en mantener el paro, el Mineduc iniciará procesos disciplinarios que podrían culminar en destituciones. En tal caso, se deberán contratar nuevos docentes, lo cual implicaría un gasto adicional para la institución.

“Tendremos que poner una fecha tope, en la que si el maestro no regresa, tenemos que contratar a otro y llevar al primero a un proceso disciplinario que termine con la destitución”, afirma Cabrera. La fecha límite es el 18 de agosto.

Negociación con el STEG

El viceministro Francisco Cabrera señala que las últimas reuniones para discutir el pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) han tenido escasos avances. Actualmente, se negocian los artículos que implican compromisos económicos y, una vez agotados, se abordarán los siete puntos que han sido señalados como inconstitucionales.

“Ahora estamos esperando una consulta hecha al Ministerio de Finanzas para saber si existe alguna posibilidad de financiar algún rubro adicional que permita al Mineduc contar con disponibilidad ante las demandas que implican impacto económico. Ese es un trámite que debe agotarse”, explica Cabrera, al advertir que la cartera no tiene capacidad presupuestaria para asumir cualquier incremento.

La negociación del pacto colectivo no tiene plazos establecidos. “El Ministerio no tiene prisa por cerrar la negociación”, agrega el funcionario. Mientras no se apruebe un nuevo acuerdo, sigue vigente el pacto del 2022.