Verificamos por Usted: ¿Vendrá una comisión de la OIT a Guatemala para evaluar la negociación del pacto colectivo del magisterio?

Joviel Acevedo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), ha dicho en reiteradas ocasiones que una comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vendrá a Guatemala para evaluar las acciones del Gobierno en torno a la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio, que se discute con el Ministerio de Educación (Mineduc).

El dirigente sindical ha señalado que la visita de la misión internacional será del 19 al 23 de agosto próximo, y que también se abordarán otras problemáticas laborales en el país, aunque no ofreció detalles.

Este miércoles 23 de julio, durante una citación en el Congreso de la República, Acevedo agregó que también vendrán representantes del Consejo Sindical de las Américas, la Internacional de la Educación a nivel mundial y la Internacional de la Educación para América Latina.

La reunión en el Legislativo fue convocada por el diputado Julio Marroquín, de la fracción de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) liderada por Sandra Torres, con el propósito de mediar en el conflicto entre el STEG y el Mineduc, que mantiene suspendidas las clases en más de cinco mil escuelas del sector público, debido a una huelga que los maestros afiliados al sindicato de Acevedo sostienen desde el pasado 19 de mayo.

El origen del problema es la negociación del pacto colectivo del magisterio, que lleva 17 meses sobre la mesa, y cuya discusión podría prolongarse aún más.

¿De dónde salió la información?

Joviel Acevedo afirmó la semana pasada, bajo juramento y durante una citación en el Congreso, que tras la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada del 2 al 13 de junio en Ginebra, Suiza, la OIT nombró una misión para visitar el país en agosto próximo. “Es difícil que se haga una comisión para que vaya a un país, por la burocracia, pero la OIT nombró una misión internacional que estará en Guatemala del 19 al 23 de agosto, y viene por este problema nuestro, y por otros problemitas que hay”, declaró el sindicalista. Acevedo reiteró la visita de la comisión este miércoles, durante una segunda citación en el Congreso, y señaló que el STEG se encargará de recibirla para que evalúe las acciones del Gobierno de Bernardo Arévalo. Agregó que Guatemala está en la lista roja de la OIT, y que dicha evaluación podría tener repercusiones para el país. “Si viene una comisión de encuesta, salen dañados los empresarios, el Estado, el Gobierno y los trabajadores”, ha expresado Acevedo.

¿Cuál es el contexto?

Desde que comenzó la discusión del nuevo pacto colectivo del magisterio en el 2024, el STEG ha presionado con manifestaciones, bloqueos de carreteras y la suspensión del ciclo escolar para que el documento sea firmado y homologado por el Mineduc. El ministerio se rehúsa a mantener los privilegios que los sindicalistas conservan desde administraciones anteriores. En ese contexto, el pasado 30 de abril, el presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Educación, Anabella Giracca, anunciaron un aumento salarial del 5% para los maestros, el cual se hizo efectivo a partir del 1 de junio. Los sindicalistas interpretaron esa decisión como un acto de confrontación, por lo que las medidas de presión para que el Gobierno firme el pacto colectivo han ido en escalada, y mantienen a más de 300 mil niños sin clases. Con el argumento de que las acciones del Mineduc violan los derechos laborales, Acevedo afirma que elevaron el conflicto a la OIT para que medie en la situación, y asegura que la organización internacional enviará al país una comisión para evaluar lo que ocurre en la negociación entre el STEG y el Mineduc.

Por qué sabemos que es falso:

José Guillermo Gándara, abogado experto en derechos del trabajo y normas internacionales del trabajo, señala que la OIT no constituye “un órgano de policía administrativa internacional”. Añade que las normas que establece son universales y flexibles, y que cada Estado decide si las acepta o no. Agrega que el discurso de las sanciones suele utilizarse para generar presión en la contraparte durante una negociación, ya que el papel del organismo es el de “un armonizador de las relaciones laborales”. Según Acevedo, una comisión de encuesta de la OIT vendrá en agosto al país para atender el conflicto relacionado con el pacto colectivo del magisterio. Sin embargo, en el sitio oficial de la organización no aparece programada ninguna visita para este año. Lo que está previsto para noviembre próximo es la discusión de una queja presentada en el 2023 sobre el incumplimiento, por parte de Guatemala, del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (n.º 87), y del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (n.º 98). No obstante, el debate no se centra en el STEG, sino en la situación general que enfrenta el movimiento sindical en el país. Gándara indica que, de venir una comisión, podría tratarse de una del Departamento de Normas de la OIT, como ha sucedido en los últimos 20 años, cuya función es dar seguimiento a las recomendaciones hechas por la organización en materia laboral, sin carácter sancionatorio. “La OIT no emite multas. Lo que hace, a través de sus órganos de control, es señalar deficiencias al país para que las corrija”, afirma el entrevistado.