STEG cambia de estrategia: maestros acampan en la Plaza de la Constitución y el Gobierno advierte por sanciones

La Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional, amaneció este lunes 26 de mayo con tiendas de campaña y carpas improvisadas con nailon distribuidas en distintos puntos. Ese será el lugar donde maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) pernoctarán por tiempo indefinido, hasta que las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) atiendan sus demandas, entre ellas el aumento salarial del 15%.

Esta es la nueva estrategia que los sindicalistas adoptaron para presionar al Gobierno, pues aducen que el 5% de incremento anunciado el pasado 30 de abril para el gremio no es suficiente. Además, señalan que se negoció fuera del pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio.

No es la única acción que llevan a cabo, pues desde el 19 de mayo están en asamblea permanente, por lo que las clases permanecen suspendidas en establecimientos públicos. Aunque las autoridades del Mineduc han señalado que solo en el 16% de las escuelas se han paralizado las labores, consideran que el apoyo de los maestros al STEG ha disminuido.

Durante una reunión sindical realizada el pasado 23 de mayo en Comitancillo, San Marcos, se indicó que cada distrito educativo enviará a la capital alrededor de 15 representantes para que participen en el movimiento en la capital.

Se harán relevos: cada grupo pernoctará en la plaza durante tres días y luego será sustituido por otro. Quienes no asistan deberán contribuir económicamente para sufragar los gastos de quienes viajen a la ciudad.

“La propuesta es que en la capital, cada día, estén ocho mil maestros. El presidente dice que solo el 16% está en asamblea porque no ha visto la fuerza del magisterio. Es momento de que estemos, lleguemos y demostremos al Gobierno que estamos presentes. Es momento de que todos acuerpemos el movimiento”, dijo el dirigente.

Con respecto a los maestros que se han ausentado de las aulas para participar en este movimiento sindical, el presidente Bernardo Arévalo dijo este 26 de mayo, en conferencia de prensa: "El maestro que no esté cumpliendo con sus funciones le será levantada un acta, de acuerdo con lo establecido en el amparo".

Maestros de distintos puntos del país llegan a la capital para acampar en la Plaza de la Constitución por tiempo indefinido. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Cabe recordar que el 9 de abril el Juzgado Décimo Segundo del Ramo Civil le otorgó al Mineduc un amparo provisional, que ordena al sindicato abstenerse de tomar acciones que afecten los procesos educativos en el país. La acción impide el bloqueo de calles y carreteras, la toma de escuelas y edificios, la suspensión de clases o cualquier acción que obstaculice el trabajo del ministerio.

Mientras tanto, el Mineduc informó que, del 12 al 23 de mayo, ha recibido 954 quejas de padres de familia, en las que señalan que los maestros no han llegado a las escuelas a dar clases o que no han cumplido con el horario.

Los reportes se recibieron a través del número telefónico 1503 y del sitio web institucional. Los reclamos relacionados con que los docentes no cumplen con las horas de clases sumaban 380, mientras que las denuncias por ausencias laborales eran 574.

La suspensión de clases se ha reportado principalmente en los departamentos de Guatemala, Suchitepéquez, Jutiapa, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango.

El STEG busca que el Ministerio de Educación otorgue un incremento salarial del 15% a los maestros. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Nuevas contrataciones

Mientras los maestros sindicalizados protestan, el Mineduc está en proceso de contratar a unos 3 mil 500 nuevos docentes, quienes serán elegidos del banco de datos conformado con las convocatorias que se han lanzado. El año pasado se incorporó a 11 mil.

El viceministro Técnico, Francisco Cabrera, indicó que la convocatoria que cerró hace dos semanas sirvió para alimentar el banco de datos del cual saldrán los docentes que optan a las plazas disponibles este año y en 2026.

Agregó que dicho banco está organizado por municipio —hay 340 en el país— y, a su vez, cada uno se divide por nivel educativo (preprimaria, primaria, básicos y diversificado), lo que permite contar con candidatos para cada grado donde se necesite contratar a docentes, ya sea para cubrir la plaza de alguien que se jubiló, falleció o fue trasladado.

Por ejemplo, si en Palencia se requiere contratar a 20 maestros, estos son seleccionados del banco de datos del municipio, en donde están ordenados según la calificación que reciban. Para este proceso se consideran aspectos como residencia, tiempo de servicio, formación académica, méritos y calidad en el desempeño.

Quienes encabezan la lista son los primeros candidatos para ser contratados, y los siguientes avanzan a las primeras posiciones del registro para un nuevo proceso.

Cabrera mencionó que, desde el punto de vista financiero, para el ministerio es positivo que los maestros se jubilen, pues el salario que devengan en el escalafón F —más de Q10 mil— permite contratar a dos docentes que ingresan en la clase A, cuyo salario oscila entre Q4 mil 500.

Por ahora no hay certeza de cuántos maestros se jubilarán en 2025, pero el viceministro Francisco Cabrera no descarta que sean más que en años anteriores, debido a la reforma al Decreto 18-2024, Ley de Clases Pasivas del Estado, la cual establece que los pensionados recibirán mensualmente no menos del salario mínimo no agrícola vigente, es decir, Q3 mil 634.59, y no más de Q7 mil.

“Por eso mismo es que el banco nos urge tenerlo, porque de ahí van a salir los maestros que cubrirán los puestos que vayan quedando vacantes por las jubilaciones”, dijo Cabrera.

Convocatorias

La convocatoria número 31 fue dirigida a maestros de Educación Física para cubrir los niveles de preprimaria y primaria en centros educativos públicos, y estaba abierta para aspirantes de primer ingreso, reingreso o traslado. Según el Mineduc, participaron más de mil 800 personas.

Los expedientes que ingresaron serán trasladados del jurado municipal al departamental entre el jueves 29 de mayo y el 4 de junio. Estos jurados tienen a la vista los puestos disponibles en su jurisdicción, los expedientes de los participantes y sus respectivas puntuaciones.

También está abierta la convocatoria para el renglón 021, destinada a centros educativos en áreas específicas y a puestos administrativos en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Retalhuleu, Suchitepéquez, Guatemala Oriente y Suchitepéquez. Esta convocatoria está vigente del 22 al 31 de mayo.

Conflicto

Las convocatorias de maestros son uno de los temas que el STEG atribuye a la lucha magisterial, un punto que las autoridades del Mineduc han cuestionado. Incluso señalan que, a través de las juntas mixtas, los sindicalistas han tenido poder para decidir cuándo y cómo realizarlas.

Las convocatorias cuentan con un instrumento clave: la tabla de ponderación, en la cual se califica la experiencia, los títulos académicos, entre otros aspectos. Sin embargo, las juntas mixtas influían en esos parámetros, según lo han denunciado.

Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de inconstitucionalidad contra siete artículos del pacto colectivo, entre ellos los artículos 45, 46 y 47, que hacen referencia a las juntas mixtas, su integración y sus facultades.

Si bien estas constituyen un mecanismo de resolución mediante la mediación y el diálogo en asuntos laborales, antes de que estos lleguen a la vía judicial, su intromisión alcanzó la contratación y reubicación de maestros.

La acción de inconstitucionalidad es una medida que las autoridades del Mineduc han promovido para “recuperar la rectoría” de la cartera, según han manifestado.