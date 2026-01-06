Suspensión del presupuesto 2026 reducirá situado constitucional para 178 municipalidades

La suspensión del presupuesto del 2026 por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) comienza a provocar consecuencias debido al reacomodo de los fondos contenidos en el presupuesto del 2025 —que continuará vigente— y que asciende a más de Q154 mil 836.6 millones.

Este martes 6 de enero se reunieron los representantes de la Comisión del Cálculo Matemático, integrada por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (Agaai), el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), que la preside.

Durante el encuentro se detalló cómo quedará el cálculo del situado constitucional para las municipalidades en el 2026, luego de la suspensión del presupuesto para este año por parte de la CC.

“Bajo el escenario originalmente previsto para el 2026 (antes de la suspensión), aproximadamente tres de cada cuatro municipios hubieran recibido un aumento en su asignación. Sin embargo, al aplicarse el techo presupuestario 2025, el resultado cambia de forma significativa y 178 municipios (52%) registran una disminución en su asignación”, indicó Segeplán mediante un comunicado.

La suspensión del presupuesto para este año también provocará retrasos en la planificación y afectará las finanzas de las comunas del país, afirmó el titular de dicha secretaría, Carlos Mendoza, durante la reunión.

“La suspensión del presupuesto 2026 no solo retrasa la planificación fiscal del Estado, sino que afecta directamente las finanzas municipales, generando un impacto territorial inmediato”, afirmó Mendoza.

Según explicó, este efecto no es político ni administrativo, sino que se deriva “estrictamente” del marco legal vigente y de las condiciones jurídicas y técnicas que implica operar con el presupuesto 2025.

Montos del 2025 continúan vigentes

Con la continuidad del presupuesto del 2025, también se mantiene vigente el monto de Q6 mil 141 millones 821 mil asignado en el gasto del año anterior para las municipalidades, fondos que deberán distribuirse entre las 340 comunas de los 22 departamentos del país.

De acuerdo con representantes de la Comisión del Cálculo Matemático, la asignación municipal se rige por una fórmula legal que establece que el 35% de los recursos se reparte en partes iguales; el 30% de forma proporcional al total poblacional de cada municipio; el 25% según los ingresos per cápita de cada comuna; y el 10% restante, conforme al número de aldeas y caseríos.

Según Segeplán, las municipalidades deben destinar al menos el 90% de estos fondos asignados a programas y proyectos en educación, salud preventiva, infraestructura y servicios públicos. Mientras que el 10% restante puede destinarse a financiar gastos de funcionamiento.

“Esta distribución se realiza con base en el Código Municipal y con una fórmula ya establecida por la Dirección Técnica del Presupuesto”, explicó el titular de Segeplan.

En el 2025, cinco municipalidades recibieron las mayores asignaciones por situado constitucional:

Guatemala, Q162 millones

Mixco, Q76 millones

Villa Nueva, Q68 millones

San José Acatempa, Jutiapa, Q67 millones

Quetzaltenango, Q60 millones

Con el presupuesto anterior vigente, las asignaciones para las comunas no tendrán variación alguna.

En el 2025, 338 municipalidades aumentaron sus ingresos, y solo dos —San Pedro La Laguna y Concepción, ambas en Sololá— tuvieron una reducción del 5% y 3%, respectivamente, según la Comisión del Cálculo Matemático.

Anam, en desacuerdo

Durante la reunión sostenida entre los representantes de la Comisión del Cálculo Matemático, el tercer vicepresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala, (Anam), Pedro Juan Solís, alcalde de Santa Cruz La Laguna, Sololá, afirmó no estar de acuerdo con la medida y la forma en que serán distribuidos los fondos.

“Creo que en su momento lo hemos venido indicando, de que no hemos estado de acuerdo con respecto, en este caso, a los criterios técnicos que se han estado aplicando para poder asignarnos a nosotros –las municipalidades– los fondos” afirmo Solís.

El representante de la Anam también expresó que podrían implementar acciones legales para lograr que la distribución del situado constitucional se realice de la manera en que se tenía previsto para el 2026.

“Actualmente nosotros contamos todavía con acciones –legales– que existen para ver si todavía logramos obtener ese 10% que nosotros, las municipalidades, deberíamos tener”, puntualizó el jefe edil.

Solís aseguro que con anterioridad solicitó que se le diera una explicación relacionada con los criterios que se utilizan para llevar a cabo la distribución de los fondos para las municipalidades. Sin embargo, dijo que la información era “ambigua” y no dejó claros los criterios sobre este aspecto, por lo que reiteró estar en desacuerdo y que estarán a la espera de los resultados de posteriores discusiones.