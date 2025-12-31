Cacif y CIG se pronuncian tras suspensión del presupuesto 2026 por la Corte de Constitucionalidad

Después del fallo de la CC que suspendió el Presupuesto 2026, Cacif y la CIG exigen transparencia, responsabilidad fiscal y respeto al marco constitucional.

EN FOTOGRAFÍA: (Iz a De) Débora Alvarado, Patricia Joachín, Jonathan Mencos, Walter Figueroa yC Carlos Melgar La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por el diputado Julio Héctor Estrada, se reunió autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, para analizar el contenido de la Iniciativa6625, que contiene el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026. Foto: BYRON RIVERA 17/09/2025

El ministro de Finanzas presenta el Presupuesto General del Estado 2026 ante el Congreso de la República en septiembre de 2025, en un acto clave para el debate sobre la responsabilidad fiscal y la transparencia del gasto público. (Foto, Prensa Libre: Byron Rivera)

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió el pasado 30 de diciembre suspender de forma provisional la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026, decisión que mantiene en pausa su entrada en vigencia mientras se analiza el fondo de las acciones planteadas.

Este 31 de diciembre, tras conocerse la resolución, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunciaron de forma separada sobre la suspensión del presupuesto y el escenario que se abre a partir del fallo del máximo tribunal constitucional.

Cacif exige responsabilidad social y transparencia

En su comunicado, el Cacif reconoció la actuación de la CC y subrayó la necesidad de fortalecer la responsabilidad fiscal y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La cúpula empresarial enfatizó que cualquier presupuesto debe elaborarse con base en criterios técnicos, sostenibles y realistas, alineados con las prioridades del desarrollo nacional, y llamó a las autoridades a respetar el marco legal y promover el diálogo institucional para alcanzar consensos que generen certeza y estabilidad económica.

CIG señala de presupuesto excesivo y descontrolado

Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) señaló que el presupuesto aprobado es excesivo y desconectado de la realidad económica del país, por lo que consideró que la suspensión provisional representa una oportunidad para corregir el rumbo.

El sector industrial planteó la necesidad de construir un presupuesto técnico y responsable, libre de vicios o intereses políticos, que garantice un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

Finalmente, ambas organizaciones empresariales coincidieron en que Guatemala necesita invertir mejor, priorizando áreas estratégicas como seguridad, infraestructura, salud, educación y calidad de vida, sin comprometer la estabilidad financiera del Estado ni endeudar a las futuras generaciones, con el objetivo de promover un desarrollo sostenible y un manejo responsable del gasto público. 

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

