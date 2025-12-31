Cacif y CIG se pronuncian tras suspensión del presupuesto 2026 por la Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió el pasado 30 de diciembre suspender de forma provisional la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026, decisión que mantiene en pausa su entrada en vigencia mientras se analiza el fondo de las acciones planteadas.

Este 31 de diciembre, tras conocerse la resolución, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunciaron de forma separada sobre la suspensión del presupuesto y el escenario que se abre a partir del fallo del máximo tribunal constitucional.

Cacif exige responsabilidad social y transparencia

En su comunicado, el Cacif reconoció la actuación de la CC y subrayó la necesidad de fortalecer la responsabilidad fiscal y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La cúpula empresarial enfatizó que cualquier presupuesto debe elaborarse con base en criterios técnicos, sostenibles y realistas, alineados con las prioridades del desarrollo nacional, y llamó a las autoridades a respetar el marco legal y promover el diálogo institucional para alcanzar consensos que generen certeza y estabilidad económica.

Tras fallo de la Corte de Constitucionalidad, CACIF insiste en responsabilidad fiscal y transparencia.#ComunicadoCACIF pic.twitter.com/DrhdN79DnY — CACIF (@CACIFGuatemala) December 31, 2025

CIG señala de presupuesto excesivo y descontrolado

Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) señaló que el presupuesto aprobado es excesivo y desconectado de la realidad económica del país, por lo que consideró que la suspensión provisional representa una oportunidad para corregir el rumbo.

El sector industrial planteó la necesidad de construir un presupuesto técnico y responsable, libre de vicios o intereses políticos, que garantice un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

Guatemala necesita un Presupuesto 2026 responsable, transparente y enfocado en resultados, que responda a las necesidades básicas y urgentes de la población y no comprometa el futuro del país.



Lee la postura completa: https://t.co/yJwi6Aiopj pic.twitter.com/yRPPbnWfjK — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) December 31, 2025

Finalmente, ambas organizaciones empresariales coincidieron en que Guatemala necesita invertir mejor, priorizando áreas estratégicas como seguridad, infraestructura, salud, educación y calidad de vida, sin comprometer la estabilidad financiera del Estado ni endeudar a las futuras generaciones, con el objetivo de promover un desarrollo sostenible y un manejo responsable del gasto público.