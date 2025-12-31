Minfin anuncia plan de contingencia ante suspensión del presupuesto 2026 por parte de la CC

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió, el 30 de diciembre de 2025, dejar en suspenso la aprobación del Decreto 27-2025, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2026, así como las actuaciones posteriores.

El ministerio, explica que, según la resolución, la medida responde a señalamientos de vicios de procedimiento durante la aprobación del presupuesto en el Pleno del Congreso de la República. Aunque la suspensión es temporal, la Constitución establece que, a partir del 1 de enero de 2026, deberá regir el presupuesto vigente del ejercicio fiscal anterior, es decir, el Presupuesto 2025, aprobado mediante el Decreto 36-2024, con un monto de Q154 mil 936.6 millones.

El Minfin aclara que la suspensión no detiene la gestión del Gobierno, aunque sí genera limitaciones operativas, principalmente para la creación o ampliación de programas, nuevas inversiones y la ejecución de proyectos contemplados exclusivamente en el Presupuesto 2026, que ascendía a Q163 mil 469.3 millones.

Las autoridades aseguraran que se priorizará el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales, como el pago de salarios, servicios básicos, transferencias obligatorias, así como la atención en salud, educación, seguridad y el servicio de la deuda pública.

Para garantizar la ejecución de proyectos de infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento institucional previstos para 2026, el Gobierno de la República anunció que presentará, en las primeras semanas del próximo año, una iniciativa de ley de ampliación presupuestaria, con el fin de actualizar las normas presupuestarias y priorizar proyectos de alto impacto social y económico.

Al final del comunicado, el Minfin recuerda que no es la primera vez que la CC suspende un presupuesto. Un antecedente ocurrió con el Presupuesto 2024, que también fue suspendido provisionalmente, lo que derivó en una posterior ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso.

Postura del Oficialismo

Por su parte, el Movimiento Semilla lamentó la decisión de la CC y afirmó que el Decreto 27-2025 fue aprobado conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

Los diputados oficialistas rechazaron señalamientos de irregularidades y aseguraron que promoverán las acciones necesarias para garantizar los derechos de la población en salud, educación y desarrollo social.