Amparo provisional frena entrada en vigor del Presupuesto del 2026, por Q163 mil millones

La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso el Presupuesto del 2026, por lo que el plan de gasto del Gobierno no entrará en vigor el 1 de enero próximo, como estaba previsto, informaron este martes 30 de diciembre fuentes judiciales.

La magistrada Leyla Lemus, presidenta de la CC, convocó a los magistrados titulares para la tarde de este martes, con el objetivo de conocer nueve amparos que buscaban impedir que el Presupuesto General del 2026 entrara en vigencia.

Inicialmente se informó que los magistrados dieron con lugar uno de los recursos, con lo que se frena la entrada en vigor del Presupuesto del 2026. Hubo un voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto.

El presupuesto para el ejercicio fiscal del 2026 fue aprobado por el Congreso de la República en una sesión que se extendió hasta la madrugada del 26 de noviembre. La ley fue avalada con el voto de una amplia mayoría de diputados, bajo la figura de urgencia nacional. El monto total asciende a aproximadamente Q163 mil 469 millones, equivalente a más de US$21 mil millones, lo que representa un incremento respecto del presupuesto del año anterior.

El Gobierno y el Organismo Ejecutivo, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, defendieron la aprobación, al argumentar que permitirá fortalecer la inversión pública, impulsar proyectos de desarrollo y promover el crecimiento económico.

Sin embargo, la forma en que se aprobó —de madrugada y con debate público limitado— ha generado controversia y rechazo de algunos sectores. Organizaciones como la Cámara del Agro (Camagro) han cuestionado que el proceso careció de transparencia y consideran que se replicaron “prácticas opacas del pasado”, especialmente en un año preelectoral, lo que podría fomentar la discrecionalidad fiscal.