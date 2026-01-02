Presupuesto 2026: así quedó la distribución por entidad tras suspensión del decreto original

El Gobierno oficializó la distribución analítica del presupuesto por entidad para el ejercicio fiscal del 2026, con base en el decreto que contiene el plan de gastos del 2025 y las ampliaciones aprobadas por el Congreso durante ese año.

Ministerio de Finanzas fachada presupuesto 2026 por entidad

Con el Acuerdo Gubernativo 1-2026, publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas, se establecen los montos de presupuesto por entidad y así como los rubros de ingresos que rigen para el presupuesto del Estado del 2026. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Mediante el Acuerdo Gubernativo 1-2026, publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) este viernes 2 de enero en el Diario de Centro América, se establecen los montos de egresos por entidad y los diferentes rubros de ingresos que rigen para el presupuesto estatal del 2026.

Estos se basan en el Decreto 36-2024, que contiene el plan de gastos del 2025 y las ampliaciones aprobadas por el Congreso durante el año pasado, y alcanza un total de Q154 mil 836.6 millones.

El Ejecutivo debió implementar esta medida luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió, el 30 de diciembre pasado, de forma temporal, el Decreto 27-2025, que aprueba el presupuesto para el 2026 por Q163 mil 469.3 millones, derivado de dos amparos que alegan vicios de procedimiento en el Congreso.

Por entidad

Con ello, los montos que regirán para el presente año se basan en los artículos 1 y 6 del decreto del presupuesto del 2025 y en las variaciones derivadas de las ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Legislativo durante el año, según establece el acuerdo gubernativo mencionado, y se divulga el detalle:

  • Presidencia de la República, Q220.5 millones
  • Ministerio de Relaciones Exteriores, Q980 millones
  • Ministerio de Gobernación, Q8 mil 272.7 millones
  • Ministerio de la Defensa Nacional, Q3 mil 859.9 millones
  • Ministerio de Finanzas Públicas, Q505 millones
  • Ministerio de Educación, Q25 mil 649.9 millones
  • Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Q15 mil 199.9 millones
  • Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Q2 mil 414.4 millones
  • Ministerio de Economía, Q977.6 millones
  • Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Q2 mil 592.1 millones
  • Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Q9 mil 929.8 millones
  • Ministerio de Energía y Minas, Q106.5 millones
  • Ministerio de Cultura y Deportes, Q1 mil 001.2 millones
  • Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo, Q2 mil 040.7 millones
  • Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Q367 millones
  • Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, Q57 mil 476.9 millones
  • Servicios de la Deuda Pública, Q20 mil 162.1 millones
  • Ministerio de Desarrollo Social, Q2 mil 879.7 millones
  • Procuraduría General de la Nación, Q200 millones

Para la apertura del presupuesto del presente año, el artículo 22 del acuerdo —relativo a las entidades de la administración central— autoriza al Minfin a hacerlo conforme a lo establecido en los artículos 1 y 6 del Decreto 36-2024.

Respecto de los montos adicionados en el artículo 129 de ese decreto a algunas entidades y programas, el acuerdo establece que las entidades de la administración central deberán gestionar las modificaciones presupuestarias y remitirlas al Minfin a más tardar el 14 de enero del 2026.

En el caso de las entidades descentralizadas, según el artículo 23, deberán presentar los ajustes correspondientes al ministerio a más tardar el 30 de enero del 2026, con el fin de mantener la coherencia con el aporte de la administración central.

En ambos casos, la Contraloría General de Cuentas fiscalizará el cumplimiento de lo estipulado, añade el documento.

En cuanto a la apertura del presupuesto, Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), opinó que asignar recursos con base en los artículos 1 y 6 del Decreto 36-2024 más las ampliaciones aprobadas en el 2025 fue lo más adecuado que pudo establecer el Minfin. A su criterio, el contenido del artículo 129 de esa ley es un error técnico, pues modifica montos dentro del mismo decreto.

Con esta decisión, ahora se operarán las modificaciones mediante acuerdos gubernativos o acuerdos ministeriales de presupuesto posteriores.

“Cada entidad, incluidos los consejos de desarrollo que tengan asignaciones en el artículo 129 del decreto presupuestario del año pasado, deberá solicitar a Finanzas la modificación correspondiente. Creemos que es la forma menos perjudicial de hacer las operaciones que se le indican”, explicó.

Por aparte, el Gobierno y el Minfin informaron, el 30 y 31 de diciembre, mediante comunicados de prensa, que harán los ajustes necesarios al presupuesto del presente año y presentarán durante las primeras semanas de enero una iniciativa de ley para su ampliación. Esto, con el objetivo de cumplir con los plazos para la ejecución de proyectos de infraestructura económica, desarrollo social y fortalecimiento institucional previstos para este ejercicio fiscal.

“Dicha iniciativa permitirá contar con normas presupuestarias actualizadas y un presupuesto que optimice la ejecución de los recursos disponibles, priorizando proyectos estratégicos y de alto impacto social”, agregaron.

Por ser de reciente creación en el presupuesto del 2025 no aparecía la Superintendencia de Competencia, a la cual se le había asignado su primer monto anual en el decreto para el presente año. Otro monto pendiente es el costo que deberá cubrir el Estado para el cierre técnico del Campo petrolero Xan, que se le habría asignado para este año al Ministerio de Energía, montos para los Codedes, entre otros proyectos.

Fuentes de financiamiento

Para financiar el presupuesto se establecen ingresos tributarios por Q109 mil 302.5 millones, también basados en el decreto de presupuesto de año pasado.

Además, se contemplan Q11 mil 695.6 millones provenientes de caja.

Deuda pública

En cuanto al endeudamiento, se establecen:

  • Bonos del Tesoro (deuda interna): Q25 mil 104.1 millones
  • Préstamos externos: Q2 mil 606.2 millones

Otros ingresos son:

  • Ingresos no tributarios: Q1 mil 416.5 millones
  • Contribuciones a la seguridad y previsión social: Q3 mil 540 millones
  • Ventas de bienes y servicios de la administración pública: Q599.9 millones
  • Rentas de la propiedad: Q493.4 millones

El acuerdo gubernativo fue firmado por el presidente Bernardo Arévalo; el viceministro de Finanzas encargado del despacho, Walter Orlando Figueroa; y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero.

Este acuerdo deroga el Acuerdo Gubernativo 263-2025, que aprobaba la distribución analítica del presupuesto del 2026 con base en el Decreto 27-2025, suspendido temporalmente por la CC.

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Corte de Constitucionalidad Economía en Guatemala Ministerio de Finanzas Presupuesto Presupuesto 2025 Presupuesto 2026 
