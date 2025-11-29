Presupuesto 2026 asigna fondos a Superintendencia de Competencia, pero son insuficientes para operar

Además, sigue pendiente que el Ministerio de Finanzas (Minfin) concrete la asignación de Q20 millones para la Superintendencia de Competencia, establecida en la Ley de Competencia para el primer año de vigencia, que corresponde al 2025.

El presidente del directorio de la Sicom, Javier Bauer, informó que, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, el Organismo Legislativo aprobó Q25 millones para dicha entidad.

En tanto el director, Edgar Guzmán, explicó que también se valora que en el mismo artículo se deja establecido que el Ministerio de Economía apoye a la institución.

Consultado sobre si ese monto es suficiente para operar, Jorge Miguel Castillo, superintendente de Competencia, explicó que se realizó un análisis derivado de las intendencias que se buscan crear, las capacidades necesarias, los salarios competitivos que deberían pagarse y el equipo de cómputo y software que, como en todas las autoridades de competencia del mundo, requiere alta inversión. Al estimar esos gastos, se determinó que el presupuesto es limitado, pero se trabajará con los recursos asignados, priorizando los gastos y buscando eficiencia en su asignación, agregó.

Castillo expuso que se estimó —con apoyo de expertos internacionales— que Q35 millones o Q40 millones es el presupuesto que tienen entidades similares, como las autoridades de competencia de Ecuador, Colombia y otros países.

En tanto Guzmán dijo que ese recurso no es suficiente para los grandes desafíos que tiene la entidad en el mediano y largo plazo, por lo que esperan poder brindar el resultado de ejecución adecuado, hacer proyección adecuado para tener presencia en todo el territorio y de esta manera poder acudir a distintas estancias y el Congreso para que pueda ser considerada una ampliación en caso de que fuera necesario.

Los rubros que se priorizarán con el presupuesto del 2026 serán capacitación, jornadas nacionales de divulgación, fomento y promoción de la competencia, detalló Castillo. Además, la entidad realizará estudios sobre leyes, regulaciones y el Código Municipal para determinar si alguna disposición contraviene la Ley de Competencia. También se incluye la capacitación del personal.

El superintendente explicó que los fondos no ejecutados del presupuesto inicial del 2025 podrán seguir utilizándose por parte de la Sicom, conforme lo regulan la Ley de Competencia y la Ley Orgánica del Presupuesto, dado que se trata de una autoridad autónoma e independiente.

Esto puede incluir la sede y lo necesario para estructurar la entidad, como computadoras, vehículos y otros recursos.

Aparte del presupuesto, la entidad trabaja en propuestas de reglamentos y guías por actividades.

Respecto del 2025, ya se avanzó en los trámites del proceso de asignación. La entidad ya cuenta con la estructura presupuestaria y con los roles asignados en el Sistema Informático de Gestión (Siges) y el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), así como con un centro de costo. Se trata de diseños operativos y técnicos que permiten que una entidad tenga vida presupuestaria, explicó Castillo.

Los funcionarios de Sicom participaron en el foro “Competencia y Estado de Derecho: Pilares para fortalecer la institucionalidad y la inversión”, organizado por AmCham Guatemala.

Consultado en el foro, Guzmán expuso que el monto es insuficiente para constituir una institución técnica disruptiva, pero con una política de competencia, la Superintendencia también puede aprovechar otros recursos y espacios disponibles dentro del Estado.

En dicho foro también se les preguntó si la cantidad asignada de presupuesto es suficiente para mantener cuadros técnicos independientes y garantizar la imparcialidad, así como un órgano técnico con los mejores perfiles.

Al respecto, el director Jorge Mario González expuso que se ve cuesta arriba y calificó como lamentable la decisión de asignar un presupuesto tan por debajo de los estándares básicos para la creación de una institución.

Explicó que una parte importante será contar con personal idóneo, cuadros técnicos especializados y poder retener al personal calificado, lo cual será complicado si no se pueden ofrecer salarios competitivos frente al sector privado, donde podrían duplicarse o triplicarse los salarios que la Superintendencia puede ofrecer.

Derivado de ello, agregó González, será difícil que alguien opte por dicha entidad y comentó tres aspectos a enfrentar: no hay personal capacitado en esta nueva materia en el país; se tendrá que invertir en esa formación, pero no se podrá retener el personal, porque “teniendo un presupuesto tan paupérrimo no vamos a tener cómo asignarle, y vamos a crear una institución tan pequeña que no va a tener las capacidades de atender a todo el país. Porque en Guatemala, en Centroamérica, somos la economía más grande y no podemos crear una institución tan pequeña. Nos dieron un presupuesto pensando en pequeño”, a pesar de la importancia de la función de la Superintendencia, como crear eficiencias económicas, buscar apertura de mercado y generar estudios relevantes.

Se reestructurará el Mineco

Al respecto del presupuesto para la Sicom y la reestructuración del Ministerio de Economía, ahora que fue creada dicha entidad, la viceministra Valeria Prado explicó algunos factores.

Recordó que la ley establece que se le debe asignar un mínimo del 4% del presupuesto del Ministerio de Economía.

En este caso, al revisar el decreto del Presupuesto estatal para el 2026, el Mineco tiene asignados Q640.7 millones, por lo que el mínimo sería de Q25 millones, que finalmente le aprobó el Congreso.

Respecto de la estructura, la funcionaria explicó que a la Superintendencia le fueron asignadas todas las funciones de promoción de la competencia como entidad rectora del asunto, entre otras que antes correspondían al Mineco.

Derivado de la nueva ley, a ese ministerio le queda la parte de elaboración de la política de competencia y a la Superintendencia, la implementación de dicha política y la promoción de la competencia.

Prado explicó que ya se han tenido reuniones y acercamientos entre autoridades de ambas entidades para conversar sobre el asunto y establecer vínculos, y que con los directores se trabaja en sentar las bases para crear una política de competencia.

La estructura del Mineco cambiará, ya que la Ley de Competencia suprime varias de las funciones que originalmente tenía ese ministerio, como la promoción de la competencia, lo que implica la supresión de la dirección que se encargaba del tema, al quedar sin materia.

Artículo 159 del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, Decreto 27-2025:

Establece el aporte del Estado a la Sicom, basado en la Ley de Competencia, por Q25 millones, como parte de las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro.

Estos deberán ser trasladados en un solo desembolso a dicha institución para facilitar su operación y el cumplimiento de sus fines.

Las gestiones presupuestarias y de programación financiera se harán directamente de la Superintendencia de Competencia al Ministerio de Finanzas Públicas, sin intermediación alguna.

El Congreso estableció que, antes del último día hábil de febrero del 2026, el superintendente deberá emitir y poner en vigencia, con el aval del directorio, las normas mínimas de organización y funciones, reglamento interno de trabajo, puestos y escalada salarial, observando criterios de racionalidad económica y manejo responsable del presupuesto asignado.

Aclara que esto es sin detrimento de lo que establecen los artículos 116 de la Ley de Competencia, que refiere que en el plazo de un año a partir de la toma de posesión, el superintendente debe organizar, evaluar, establecer e implementar los procedimientos y sistemas necesarios para operar, así como para la difusión, formación y aplicación de la ley. Castillo asumió el cargo el 13 de octubre del 2026. También se menciona el artículo 121, que establece la vigencia escalonada de la ley en mención.

El decreto de presupuesto estatal también establece que el Ministerio de Economía delegará de forma temporal, y por un plazo no mayor a seis meses, al personal administrativo y financiero que la Superintendencia de Competencia requiera para iniciar operaciones y emitir sus disposiciones de organización interna. También facilitará equipo de cómputo y transporte que sea requerido, igualmente de forma temporal.

Reglamento

El reglamento para la Ley de Competencia aún se está trabajando, y el superintendente presentará el borrador al directorio, dijo Bauer.

Castillo expuso que se trata de reglamentos y manuales de protocolos, entre ellos el reglamento orgánico interno, el cual ya fue presentado y está en proceso de discusión.

El otro reglamento es el que debe desarrollarse para implementar la ley, según el artículo 117 del Decreto 32-2024. Este debe entrar en vigencia el 1 de enero del 2026. Para ello, se abrió un espacio para la recepción de opiniones y observaciones, y se encuentra en desarrollo.