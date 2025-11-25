Presupuesto 2026 EN VIVO: Congreso sesiona este 25 de noviembre y podría aprobar el plan de gastos

A las 14 horas de este martes 25 de noviembre los diputados fueron convocados a sesión ordinaria adicional en el Hemiciclo Parlamentario, donde se prevé traten temas relacionados con el Presupuesto del 2026.

En la agenda planteada por la instancia de Jefes de Bloque aparece la discusión y aprobación del presupuesto del Congreso para el 2026 y posiblemente los legisladores retomarían otras iniciativas pendientes.

Aunque algunas fuentes han indicado que la propuesta de agenda se podría ver alterada para incluir, por urgencia, el presupuesto nacional 2026.

Lo anterior apunta a que el referido presupuesto podría ser aprobado de urgencia nacional, en una sola sesión.

Entre otro punto de la agenda aprobada, se incluyó retomar la aprobación del articulado final de las reformas a la ley de alianza público–privadas.

Transmisión en directo

25 de noviembre 2025, 16:52h Congreso modifica orden del día y respalda rechazo a la violencia contra la mujer

Con 106 votos, el pleno del Congreso aprobó alterar la agenda de la sesión para conocer un punto resolutivo en apoyo a las mujeres.

Los diputados modifican el orden del día para incluir un pronunciamiento en rechazo a toda forma de violencia contra la mujer, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

25 de noviembre 2025, 16:23h Congreso aprueba su presupuesto 2026 por Q1 mil 347 millones 400 mil.

Con 132 votos a favor, 20 en contra y 8 ausencias, los diputados avalaron el Acuerdo 12-2025, que fija en Q1 mil 347 millones 400 mil el presupuesto del Organismo Legislativo para el ejercicio fiscal 2026. El mayor gasto será en servicios personales.

En paralelo, el pleno conoció en primera lectura cinco iniciativas de préstamo que, en conjunto, representan más de US$1,300 millones. Se trata de una de las operaciones de endeudamiento externo más grandes que podría aprobarse antes de debatir el Presupuesto General.

La estrategia busca asegurar esos fondos para proyectos de infraestructura y modernización estatal, antes de que el Congreso entre en la fase decisiva del debate presupuestario. Entre los préstamos figura uno para financiar el nuevo Censo de Población y Vivienda.

25 de noviembre 2025, 15:10h Comienza 48 sesión ordinaria adicional en el Congreso de la República



Luego de más de una hora de retraso, comienza la sesión en el Congreso de la República en la que podría aprobarse el presupuesto general de la nación.