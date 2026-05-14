Justicia

PNC entrega a Honduras a presunta hija del cabecilla del cartel Los Valle, acusada de asesinato

Medios de Honduras indicaron que la mujer es presunta hija del cabecilla del cartel Los Valle, y es acusada del asesinato de tres personas.

La PNC informó este 14 de mayo sobre la captura de una mujer de Honduras buscada por el delito de asesinato. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este 14 de mayo sobre la captura de una mujer originaria de Honduras, requerida en su país por el delito de asesinato.

De acuerdo con el informe que la PNC compartió en sus redes sociales, la captura se llevó a cabo durante un operativo efectuado por las autoridades en el kilómetro 16.5, aldea Don Justo, Santa Catarina Pinula, Guatemala.

La mujer, según la PNC, fue identificada como Mónica Lucía Hernández Castillo, también conocida como Yosary Yasmin Valle Aguilar.

Las autoridades detallaron que la detenida es originaria del departamento de Copán, en el oeste de Honduras.

En el operativo también participaron unidades de Interpol, la Unidad Nacional Antisecuestros, la Dirección Policial de Investigaciones, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET).

Las autoridades indicaron que la mujer tiene una orden de aprehensión por el delito de asesinato, por lo que fue expulsada de Guatemala y entregada a las autoridades hondureñas.

La detenida fue identificada como Mónica Lucía Hernández Castillo y/o Yosary Yasmin Valle Aguilar.



La mujer registra una orden de aprehensión por asesinato, por lo que fue expulsada del territorio guatemalteco y entregada a la @PoliciaHonduras#ProtegerYServir pic.twitter.com/txRcRM7APX — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 14, 2026

Por otro lado, medios hondureños como El Heraldo señalan que la detenida es hija de Miguel Arnulfo Valle, integrante del cartel hondureño conocido como Los Valles.

Esta organización fue calificada en el 2015 por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como “una de las estructuras de narcotráfico más prolíficas de Centroamérica”.

El Heraldo detalla que la detenida permanecía prófuga de la justicia y se ocultaba en Guatemala bajo otro nombre.

“La acusada es presuntamente responsable del delito de homicidio de tres personas”, señala El Heraldo.

Durante el operativo en el que fue capturada la mujer también se decomisaron teléfonos celulares. La detenida será trasladada a Tegucigalpa para comparecer ante un juzgado con Jurisdicción Nacional.

Miguel Arnulfo Valle y su hermano Luis Alfonso Valle fueron condenados en septiembre del 2017 a 23 años de prisión en EE. UU. por tráfico ilícito de drogas.

Además, según el portal InSight Crime, Los Valles utilizaron la frontera con Guatemala como base para consolidarse como “intermediario clave” entre redes mexicanas, colombianas y guatemaltecas dedicadas al transporte de droga.

“Fueron un contacto importante para el tránsito de cocaína producida en Suramérica y los distribuidores mexicanos, especialmente el cartel de Sinaloa”, señala InSight Crime.

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