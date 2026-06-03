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Guatemaltecos pierden el miedo a comprar en línea: usuarios activos aumentan 10% y ya representan 4 de cada 10 internautas
La confianza en el comercio electrónico crece, de acuerdo con un estudio de la CCG. En el último año, los compradores activos fueron del 26% a 37.4%. Entre estos, hay usuarios que, por primera vez, se atrevieron a adquirir productos que antes buscaban únicamente en tiendas físicas.
Las redes sociales continúan siendo el principal canal de ventas digitales en Guatemala, seguidas por los sitios web de comercio electrónico, según el Séptimo Estudio de Comercio Electrónico en Guatemala realizado por la Cámara de Comercio. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock).
El comercio electrónico en Guatemala continúa consolidándose como una herramienta clave para el crecimiento empresarial y la transformación de los hábitos de consumo. Así lo revela el Séptimo Estudio Nacional de Comercio Electrónico 2026, presentado por la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), que muestra un aumento significativo en la cantidad de personas que realizan compras por internet.
La muestra para el estudio fue de 748 personas en un rango de edad de 18 a 60 años.
Según la investigación, el 37.4% de los usuarios digitales del país son compradores activos, es decir, han realizado al menos una compra en línea durante los últimos seis meses. La cifra representa un crecimiento de más de 11 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, cuando el indicador alcanzó el 26%.
Para María Canahuí, coordinadora de Comercio Electrónico de la CCG, el crecimiento confirma que las ventas digitales dejaron de ser una alternativa para convertirse en una parte habitual de la vida de los consumidores.
Más empresas superan el millón de quetzales en ventas digitales
Desde la perspectiva empresarial, el estudio revela que el comercio electrónico se ha convertido en una fuente relevante de ingresos.
El 43.9% de las empresas participantes reportó ventas en línea superiores a Q1 millón anuales, mientras que la facturación promedio a través de internet alcanzó los Q646 mil 591 por empresa.
Además, la mayoría de negocios consultados indicó que destina más del 10% de su presupuesto a estrategias de publicidad digital, reflejando la creciente importancia del canal online para generar ventas.
Las tres categorías que más consumen los guatemaltecos
De acuerdo con la información recabada por el estudio de la Cámara de Comercio, las tres categorías que lideran el consumo son:
Compra en los últimos 30 días:
- Productos de sitios web, app o redes 71% en 2025 (26% en 2024)
- Servicio de Steaming 81% en 2025 (71% en 2024)
- Servicio de delivery (comida y compras) 74% en 2025 (67% en 2024).
Un comprador más informado y exigente
El estudio identifica una transformación en el comportamiento del consumidor guatemalteco. Antes de realizar una compra, los usuarios suelen investigar, comparar precios, revisar métodos de pago, analizar tiempos de entrega y consultar opiniones en diferentes plataformas.
El recorrido de compra ya no termina con un anuncio publicitario. Hoy el consumidor pasa por varios puntos de contacto antes de tomar una decisión y suele comprar donde encuentra una experiencia sencilla y sin obstáculos.
“Los sitios web se han convertido en vitrinas digitales donde el usuario compara opciones antes de elegir”, explicó Canahuí.
Esta tendencia obliga a las empresas a mejorar la experiencia de compra, optimizar sus plataformas y facilitar los procesos de pago y entrega.
"El consumidor actual pasa por múltiples puntos de contacto antes de concretar una compra. Compara, investiga y busca la experiencia que menos obstáculos le represente", señaló.
Por qué prefieren comprar en línea los guatemaltecos
El estudio de la CCG, con base a la respuesta de los entrevistados, estas son las motivaciones para comprar en línea:
- Ahorro de tiempo
- Se puede comprar en cualquier momento
- Se puede comprar en cualquier lugar
- El proceso es fácil y sencillo
- Encontrar los productos es más facíl comparado con las tiendas físicas
Comprar en línea ya forma parte de la rutina
La investigación muestra que las compras digitales se están integrando cada vez más a la cotidianidad de los guatemaltecos.
El 28% de los consumidores digitales compra al menos una vez por semana, mientras que el 17% realiza adquisiciones de manera mensual. Además, el 74% de los encuestados aseguró haber realizado una compra en línea durante el último mes.
Estos datos reflejan que el comercio electrónico ya no se limita a compras ocasionales, sino que se ha convertido en una práctica frecuente para miles de usuarios.
Medio de compra en línea
De acuerdo con los datos que arrojó el estudio los medios preferidos por los guatemaltecos para realizar las compras en línea son:
- Teléfono Celular, 27% en 2025 (32% en 2024)
- Computadora, 21% en 2025 (19% en 2024)
- Sitio o aplicación de delivery, 15% en 2025 (16% en 2024)
- Redes Sociales, 16% en 2025 ( 23% en 2024)
- App de la empresa o negocio, 9% en 2025 (9% en 2024)
Redes sociales lideran, pero los sitios web avanzan
Las redes sociales continúan siendo el principal canal de ventas digitales en Guatemala, concentrando el 45.8% de las compras en línea.
Sin embargo, los sitios web de comercio electrónico han ganado relevancia y ya representan el 38.3% de las transacciones digitales.
La distribución de las compras se realiza principalmente a través de:
- Redes sociales: 45.8%
- Sitios web: 38.3%
- Marketplace: 6.7%
- Aplicaciones de delivery: 3.3%
Para los especialistas, estos resultados demuestran la importancia de combinar distintos canales de venta y mantener una estrategia omnicanal.
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Los guatemaltecos pierden el miedo a comprar productos costosos
Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que los consumidores están adquiriendo por internet productos que tradicionalmente compraban en tiendas físicas.
Entre las categorías compradas por primera vez en línea destacan:
- Colchones y sommier: 49%
- Consolas y videojuegos: 39%
- Cámaras fotográficas: 37%
- Productos electrónicos: 35%
El dato evidencia una mayor confianza de los consumidores y una disposición creciente a realizar compras de mayor valor económico a través de internet.
La experiencia de compra supera las expectativas
A pesar de las quejas que suelen difundirse en redes sociales, el estudio encontró que la experiencia real de compra online en Guatemala presenta altos niveles de satisfacción
Los consumidores calificaron positivamente sus experiencias digitales, lo que refleja una brecha entre la percepción negativa que suele viralizarse y la experiencia de la mayoría de compradores.
Para las empresas, este resultado representa una oportunidad para fortalecer la confianza mediante testimonios, reseñas y experiencias exitosas de sus clientes.
Como consecuencia de esta experiencia, la confianza crea en el consumidor un hábito más frecuente, en el caso de los encuestados:
- 27% lo hizo una vez al mes
- 19% una vez cada 15 días
- 16% una vez por semana
- 15% una vez cada 2 o 3 meses
Los bienes y servicios que suelen pagar o adquirir los consumidores guatemaltecos son:
- Pagos de servicios (agua, luz, streaming)
- Alimentos y bebidas
- Cosmética y cuidado personal
- Limpieza
- Medicamentos
El efectivo sigue siendo importante
Aunque las tarjetas de crédito y débito lideran los métodos de pago, el efectivo continúa desempeñando un papel relevante dentro del ecosistema digital guatemalteco.
El estudio destaca que muchos consumidores aún prefieren el pago contra entrega, una característica que convierte a Guatemala en un mercado híbrido donde conviven las herramientas digitales y los hábitos tradicionales de compra.
Un mercado con espacio para crecer
La Cámara de Comercio destaca que el auge del comercio electrónico no es consecuencia exclusiva de la pandemia. De hecho, el 42% de las empresas participantes ya vendía en línea antes de 2020.
Además, mientras el 37.4% de los usuarios ya compra por internet, más del 60% de la población tiene acceso a la red, lo que representa una importante oportunidad de crecimiento para el sector.
“Estos resultados demuestran que el comercio electrónico ha dejado de ser una apuesta complementaria para convertirse en un pilar de crecimiento para empresas de distintos tamaños y sectores”, afirmó Canahuí.