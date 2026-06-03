Guatemaltecos pierden el miedo a comprar en línea: usuarios activos aumentan 10% y ya representan 4 de cada 10 internautas

El comercio electrónico en Guatemala continúa consolidándose como una herramienta clave para el crecimiento empresarial y la transformación de los hábitos de consumo. Así lo revela el Séptimo Estudio Nacional de Comercio Electrónico 2026, presentado por la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), que muestra un aumento significativo en la cantidad de personas que realizan compras por internet.

La muestra para el estudio fue de 748 personas en un rango de edad de 18 a 60 años.

Según la investigación, el 37.4% de los usuarios digitales del país son compradores activos, es decir, han realizado al menos una compra en línea durante los últimos seis meses. La cifra representa un crecimiento de más de 11 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, cuando el indicador alcanzó el 26%.

Para María Canahuí, coordinadora de Comercio Electrónico de la CCG, el crecimiento confirma que las ventas digitales dejaron de ser una alternativa para convertirse en una parte habitual de la vida de los consumidores.

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Más empresas superan el millón de quetzales en ventas digitales

Desde la perspectiva empresarial, el estudio revela que el comercio electrónico se ha convertido en una fuente relevante de ingresos.

El 43.9% de las empresas participantes reportó ventas en línea superiores a Q1 millón anuales, mientras que la facturación promedio a través de internet alcanzó los Q646 mil 591 por empresa.

Además, la mayoría de negocios consultados indicó que destina más del 10% de su presupuesto a estrategias de publicidad digital, reflejando la creciente importancia del canal online para generar ventas.

Las tres categorías que más consumen los guatemaltecos

De acuerdo con la información recabada por el estudio de la Cámara de Comercio, las tres categorías que lideran el consumo son:

Compra en los últimos 30 días:

Productos de sitios web, app o redes 71% en 2025 (26% en 2024) Servicio de Steaming 81% en 2025 (71% en 2024) Servicio de delivery (comida y compras) 74% en 2025 (67% en 2024).

Un comprador más informado y exigente

El estudio identifica una transformación en el comportamiento del consumidor guatemalteco. Antes de realizar una compra, los usuarios suelen investigar, comparar precios, revisar métodos de pago, analizar tiempos de entrega y consultar opiniones en diferentes plataformas.

El recorrido de compra ya no termina con un anuncio publicitario. Hoy el consumidor pasa por varios puntos de contacto antes de tomar una decisión y suele comprar donde encuentra una experiencia sencilla y sin obstáculos.

“Los sitios web se han convertido en vitrinas digitales donde el usuario compara opciones antes de elegir”, explicó Canahuí.

Cada vez más la penetración del comercio electrónico gana terreno en Guatemala, entre el penúltimo y último estudio, creció un 10%. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión

Esta tendencia obliga a las empresas a mejorar la experiencia de compra, optimizar sus plataformas y facilitar los procesos de pago y entrega.

"El consumidor actual pasa por múltiples puntos de contacto antes de concretar una compra. Compara, investiga y busca la experiencia que menos obstáculos le represente", señaló.

Por qué prefieren comprar en línea los guatemaltecos

El estudio de la CCG, con base a la respuesta de los entrevistados, estas son las motivaciones para comprar en línea:

Ahorro de tiempo Se puede comprar en cualquier momento Se puede comprar en cualquier lugar El proceso es fácil y sencillo Encontrar los productos es más facíl comparado con las tiendas físicas

Comprar en línea ya forma parte de la rutina

La investigación muestra que las compras digitales se están integrando cada vez más a la cotidianidad de los guatemaltecos.

El 28% de los consumidores digitales compra al menos una vez por semana, mientras que el 17% realiza adquisiciones de manera mensual. Además, el 74% de los encuestados aseguró haber realizado una compra en línea durante el último mes.

Estos datos reflejan que el comercio electrónico ya no se limita a compras ocasionales, sino que se ha convertido en una práctica frecuente para miles de usuarios.

Medio de compra en línea

De acuerdo con los datos que arrojó el estudio los medios preferidos por los guatemaltecos para realizar las compras en línea son:

Teléfono Celular, 27% en 2025 (32% en 2024) Computadora, 21% en 2025 (19% en 2024) Sitio o aplicación de delivery, 15% en 2025 (16% en 2024) Redes Sociales, 16% en 2025 ( 23% en 2024) App de la empresa o negocio, 9% en 2025 (9% en 2024)

Redes sociales lideran, pero los sitios web avanzan

Las redes sociales continúan siendo el principal canal de ventas digitales en Guatemala, concentrando el 45.8% de las compras en línea.

Sin embargo, los sitios web de comercio electrónico han ganado relevancia y ya representan el 38.3% de las transacciones digitales.

La distribución de las compras se realiza principalmente a través de:

Redes sociales: 45.8%

Sitios web: 38.3%

Marketplace: 6.7%

Aplicaciones de delivery: 3.3%

Para los especialistas, estos resultados demuestran la importancia de combinar distintos canales de venta y mantener una estrategia omnicanal.

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Los guatemaltecos pierden el miedo a comprar productos costosos

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que los consumidores están adquiriendo por internet productos que tradicionalmente compraban en tiendas físicas.

Entre las categorías compradas por primera vez en línea destacan:

Colchones y sommier: 49%

Consolas y videojuegos: 39%

Cámaras fotográficas: 37%

Productos electrónicos: 35%

El dato evidencia una mayor confianza de los consumidores y una disposición creciente a realizar compras de mayor valor económico a través de internet.

Para el 7mo Estudio de Comercio Electrónico en Guatemala nuevas categorías en las que antes por preferencia los usuarios electrónicos se atreven a comprarlo en línea en vez de canales tradicionales. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

La experiencia de compra supera las expectativas

A pesar de las quejas que suelen difundirse en redes sociales, el estudio encontró que la experiencia real de compra online en Guatemala presenta altos niveles de satisfacción

Los consumidores calificaron positivamente sus experiencias digitales, lo que refleja una brecha entre la percepción negativa que suele viralizarse y la experiencia de la mayoría de compradores.

Para las empresas, este resultado representa una oportunidad para fortalecer la confianza mediante testimonios, reseñas y experiencias exitosas de sus clientes.

Como consecuencia de esta experiencia, la confianza crea en el consumidor un hábito más frecuente, en el caso de los encuestados:

27% lo hizo una vez al mes

19% una vez cada 15 días

16% una vez por semana

15% una vez cada 2 o 3 meses

Los bienes y servicios que suelen pagar o adquirir los consumidores guatemaltecos son:

Pagos de servicios (agua, luz, streaming) Alimentos y bebidas Cosmética y cuidado personal Limpieza Medicamentos

El efectivo sigue siendo importante

Aunque las tarjetas de crédito y débito lideran los métodos de pago, el efectivo continúa desempeñando un papel relevante dentro del ecosistema digital guatemalteco.

El estudio destaca que muchos consumidores aún prefieren el pago contra entrega, una característica que convierte a Guatemala en un mercado híbrido donde conviven las herramientas digitales y los hábitos tradicionales de compra.

Un mercado con espacio para crecer

La Cámara de Comercio destaca que el auge del comercio electrónico no es consecuencia exclusiva de la pandemia. De hecho, el 42% de las empresas participantes ya vendía en línea antes de 2020.

Además, mientras el 37.4% de los usuarios ya compra por internet, más del 60% de la población tiene acceso a la red, lo que representa una importante oportunidad de crecimiento para el sector.

“Estos resultados demuestran que el comercio electrónico ha dejado de ser una apuesta complementaria para convertirse en un pilar de crecimiento para empresas de distintos tamaños y sectores”, afirmó Canahuí.