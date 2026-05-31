Turistas señalan que es difícil transportarse entre destinos en Guatemala

Guatemala continúa posicionándose internacionalmente como un destino atractivo por su cultura, volcanes, naturaleza y experiencias auténticas. Sin embargo, trasladarse entre sus principales destinos turísticos se ha convertido en uno de los principales retos identificados por viajeros nacionales e internacionales.

Así lo revela un estudio elaborado por DataLab, que analizó más de 1.87 millones de menciones digitales sobre turismo entre el 2022 y abril del 2026, donde el transporte y la movilidad representan el 38.8% de los principales dolores conversacionales detectados en redes sociales y plataformas digitales. El informe señala que, aunque Guatemala cuenta con destinos altamente atractivos, la experiencia de transporte es percibida como compleja o poco clara, especialmente por visitantes internacionales.

De acuerdo con Aura Marina Figueroa, presidenta de la Asociación de Turismo Rural y Comunitario de Guatemala (Asoturgua), los turistas, especialmente los extranjeros, enfrentan complicaciones para movilizarse de un lugar a otro. “Aunque haya carreteras y los puntos no parezcan tan lejanos, es difícil movilizarse porque no existen rutas públicas o comerciales del todo establecidas”, comentó.

Además, explicó que los visitantes deben hacer trasbordos para llegar a sus destinos. “Si un turista quiere ir de Antigua Guatemala a las Verapaces y no tiene transporte, tiene pocas opciones. O contrata transporte privado, cuyo costo es elevado, o usa transporte público, pero eso implica llegar tarde”, explicó.

La representante del sector turístico también señaló que la percepción sobre las condiciones de movilidad puede influir directamente en la decisión de visitar determinadas regiones del país. “Si percibimos que transitar por las carreteras o desplazarnos de un lugar a otro es peligroso, eso desincentiva las visitas, especialmente en las áreas rurales”, indicó.

Principales quejas

Las conversaciones relacionadas con movilidad se concentran principalmente en temas como el transporte entre destinos, la planificación de rutas, estafas, tiempos de traslado y dificultades para comprender cómo funciona el sistema de movilización turística en Guatemala.

Entre las principales inquietudes identificadas por el estudio figuran:

Dificultad para planificar rutas

Tiempos prolongados de traslado

Costos de transporte

Percepción de inseguridad en los buses extraurbanos

Funcionamiento de los servicios de shuttle

Falta de orientación clara para movilizarse entre destinos turísticos

El análisis también evidencia que muchos viajeros recurren a plataformas como Reddit y X para resolver dudas sobre cómo transportarse dentro del país, qué tan seguros son los buses locales o cuál es la mejor forma de llegar a destinos como Antigua Guatemala, el Lago de Atitlán o Tikal.

Según DataLab, la movilidad representa uno de los principales puntos de fricción dentro de la experiencia turística y evidencia oportunidades para fortalecer la información oficial disponible para los visitantes y mejorar la conectividad entre destinos.

El estudio también muestra que las conversaciones digitales sobre turismo se concentran principalmente en turismo de aventura y naturaleza (50.7%), cultura (17.9%), transporte y movilidad entre destinos (11.7%), seguridad y recomendaciones para viajeros (11.4%), influencia de celebridades y visibilidad internacional (4.3%), y gastronomía y experiencias locales (3.9%).

Al analizar específicamente los principales problemas mencionados por los viajeros, la seguridad y los robos representan el 41.3% de las conversaciones negativas, mientras que el transporte y la movilidad concentran el 38.8%. Ambos temas reúnen cerca del 80% de los principales reclamos identificados en el estudio.

Las preocupaciones cambian según la generación

El estudio de DataLab también identificó diferencias en la forma en que distintas generaciones perciben y experimentan el turismo en Guatemala. Aunque los intereses varían según la edad y el tipo de viaje que buscan realizar, la seguridad y la movilidad aparecen de forma recurrente entre las principales preocupaciones.

En el caso de la Generación Z, la conversación está marcada por experiencias visuales y emocionales vinculadas a destinos como Acatenango, el Lago de Atitlán y Antigua Guatemala. Las publicaciones se concentran en volcanes, caminatas, amaneceres, vida nocturna y experiencias que puedan compartirse en plataformas como TikTok e Instagram. Sin embargo, entre sus principales inquietudes aparecen la seguridad, las estafas turísticas y las dificultades para movilizarse entre destinos.

Los millennials, que generan el mayor volumen de conversación sobre Guatemala, muestran un interés más orientado a la cultura, la gastronomía, el bienestar, la historia maya y las experiencias inmersivas. Entre sus principales preocupaciones destacan la contaminación en el Lago de Atitlán, los tiempos de traslado y la logística turística, especialmente las dudas sobre transporte, seguridad y confiabilidad de los buses extraurbanos.

Por su parte, la Generación X mantiene una conversación más enfocada en la planificación del viaje. Sus intereses se centran en la arqueología, la historia, la cultura maya y la naturaleza, con especial atención a destinos como Tikal y Antigua Guatemala. El estudio señala que este segmento expresa mayores preocupaciones relacionadas con la seguridad, la comodidad, el transporte y la disponibilidad de información turística clara.

En el caso de los baby boomers, aunque representan el menor volumen de conversación digital, muestran un interés constante por los recorridos culturales, el patrimonio histórico, los tours guiados y la naturaleza. Sus principales preocupaciones se relacionan con la seguridad, la comodidad durante el viaje y la disponibilidad de información que facilite la planificación de los recorridos.

Se pierde una oportunidad

Para Figueroa, las limitaciones de infraestructura y movilidad influyen en la capacidad de los visitantes para recorrer más destinos dentro del país. “La falta de transporte y de facilidades para movilizarse desmerece la belleza y todos los atractivos que Guatemala tiene para ofrecer. Si un visitante no tiene cómo movilizarse con facilidad y seguridad, permanece menos tiempo en el territorio nacional”, afirmó.

A su juicio, la disponibilidad de información también juega un papel importante en la decisión de los turistas de ampliar o reducir sus recorridos. “Si no sabe cómo movilizarse, no encuentra información, esta no está en un idioma que pueda comprender o no le responden rápidamente las llamadas, deja de realizar tours y de conocer lugares que inicialmente tenía contemplados”, explicó.

Según Figueroa, una de las consultas más frecuentes está relacionada con los traslados entre departamentos. “La queja que hemos visto con frecuencia es que dicen: ‘Yo quería ir de Petén a Izabal, pero no sé cómo’”, mencionó.

“Incluso los hoteles muchas veces tampoco tienen la información. El visitante llama para reservar o solicitar un servicio de traslado y le responden que no se dedican a eso. Ahí todavía tenemos una tarea pendiente”, indicó.

La presidenta de Asoturgua señaló que en otros países donde la movilidad resulta más sencilla, los visitantes suelen prolongar sus estancias durante varios días y visitar más destinos. “Algunos turistas con determinado poder adquisitivo permanecen cinco o siete días, pero muchos otros, por el gasto de transporte o por la inseguridad percibida en algunos medios de movilización, prefieren visitar únicamente los atractivos principales y no exploran el resto del país”, afirmó.

Según explicó, esta dinámica provoca que la actividad turística se concentre en destinos ya consolidados. “Entonces, esa derrama económica que debería llegar al turismo rural en gran parte del país termina concentrándose únicamente en los polos turísticos que ya están desarrollados”, agregó.

Para Figueroa, una de las alternativas consiste en concentrar información clara y accesible para los visitantes. “Debería existir información muy clara y exacta, en varios idiomas, sobre distancias, tiempos de recorrido, opciones de transporte, operadores turísticos, servicios de shuttle privados o compartidos y líneas comerciales existentes”, dijo.

Agregó que la información debe estar concentrada en un solo lugar para que el turista pueda planificar su ruta, estimar tiempos y costos, puesto que esto impacta fuertemente en la experiencia.

El estudio menciona que existe una oportunidad para fortalecer la conectividad entre destinos turísticos, mejorar la información oficial disponible para los viajeros y optimizar la accesibilidad hacia comunidades con potencial turístico.

DataLab identifica que, aunque Guatemala mantiene un creciente interés internacional por su riqueza natural, cultural y paisajística, las dificultades de movilidad pueden limitar la exploración de destinos menos conocidos fuera de los circuitos turísticos tradicionales.

Impactos económicos

Figueroa indicó que las dificultades de movilidad también tienen efectos sobre pequeños emprendimientos y comunidades que dependen parcial o totalmente de la actividad turística. “Hay una merma económica y esto afecta a comerciantes y pequeños emprendedores. Muchos desarrollan actividades vinculadas al turismo como complemento de otras actividades económicas, ya sea agricultura, artesanías u otros servicios”, explicó.

Según indicó, la sostenibilidad de estos proyectos depende de mantener un flujo constante de visitantes. “Cualquier iniciativa turística tiene que ser sostenible y sustentable. Si no existe suficiente afluencia de visitantes, es difícil mantenerla en el tiempo. Si la actividad deja de ser rentable, eventualmente desaparece”, afirmó.

La presidenta de Asoturgua señaló que algunos destinos turísticos reportaron una disminución en la afluencia de visitantes durante la Semana Santa de este año, pese a que las estadísticas nacionales reflejaron un incremento general de turistas. “Lo que observamos es que el crecimiento continúa concentrándose en los polos turísticos ya desarrollados. Nosotros realizamos una encuesta entre asociados y varias regiones reportaron una baja respecto de años anteriores”, comentó.

Según explicó, los participantes identificaron la movilidad y las condiciones de las carreteras entre las principales causas. “El 100% de quienes participaron mencionó entre las causas principales los problemas de movilidad, la falta de transporte, las carreteras y el estado de estas”, afirmó.

Entre los lugares que reportaron reducciones mencionó destinos de Retalhuleu, Tecpán, las Verapaces y la parte alta de Retalhuleu. “Los destinos más consolidados se mantuvieron, pero los más pequeños o emergentes sí reportaron una disminución. También influyeron factores como el costo de los combustibles y cierta incertidumbre internacional”, indicó.

Lugares con potencial turístico

Figueroa considera que existen numerosos destinos con potencial turístico cuyo crecimiento se ha visto limitado por dificultades de acceso y planificación. Como ejemplo mencionó comunidades ubicadas en el departamento de Petén. “En San Luis hay espacios naturales con lagunas de agua turquesa, muy valoradas por los visitantes. También existe producción artesanal, tejidos y productos elaborados a partir de recursos locales como el morro, la menta o la pimienta. Sin embargo, reciben muy pocos turistas debido a las dificultades de acceso”, explicó.

Según indicó, la situación se repite en otras regiones del país. “En las Verapaces existen varios lugares donde el acceso ha limitado el crecimiento de las comunidades. En Huehuetenango, varios atractivos no pueden visitarse adecuadamente porque no existe el acceso necesario y tampoco se ha desarrollado una planificación integral”, afirmó.

Figueroa también señaló que la apertura de infraestructura debe acompañarse de mecanismos de gestión turística para evitar efectos no previstos. “En algunos casos se abre un camino y aumenta considerablemente la visitación, pero si no existe planificación también surge el riesgo de deteriorar el atractivo turístico”, dijo.

Añadió que la movilidad no consiste únicamente en construir una carretera; también implica definir cómo se gestionará el destino, cuándo, dónde y de qué manera se recibirá a los visitantes.

El estudio destaca que destinos como Tikal, Antigua Guatemala, el Lago de Atitlán y Acatenango continúan siendo los principales referentes turísticos dentro de la conversación digital internacional. Sin embargo, también identifica una creciente búsqueda de experiencias vinculadas a naturaleza, cultura local y turismo comunitario, lo cual podría favorecer a destinos emergentes si cuentan con mejores condiciones de acceso y conectividad.

Los riesgos de no actuar con inmediatez

Para Figueroa, mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad en los destinos turísticos podría tener efectos más amplios en las economías locales, especialmente en comunidades que cuentan con atractivos naturales y culturales, pero que enfrentan dificultades para atraer visitantes.

Según explicó, fortalecer la actividad turística permitiría impulsar nuevas oportunidades económicas en distintas regiones del país. “Si se actúa hoy, estaríamos incentivando el turismo y toda la actividad turística como un motor de desarrollo económico que podría ayudar a enfrentar problemas como la desnutrición, la falta de educación y la escasez de oportunidades laborales”, afirmó.

Asimismo, señaló que muchas comunidades poseen recursos naturales, culturales y turísticos que podrían convertirse en una fuente complementaria de ingresos para las familias. “Incentivar el turismo y trabajar desde ahora puede mejorar la calidad de vida de muchas personas e incluso ayudar a que algunas poblaciones superen condiciones de pobreza”, indicó.

Figueroa advirtió que, de no atenderse los desafíos relacionados con infraestructura, transporte y desarrollo turístico, persistirán diversos problemas económicos y sociales que afectan a las comunidades. “Si no lo hacemos, continuaremos con los mismos problemas de migración, violencia, falta de oportunidades y escaso crecimiento económico, así como con la disminución de la clase media”, concluyó.

Se requiere trabajo en conjunto

Para Figueroa, la atención de estos desafíos requiere coordinación entre instituciones públicas y actores privados vinculados al turismo. “Ya se dio un primer paso con el Plan Maestro de Turismo, que permitió recopilar necesidades del sector e identificar lugares prioritarios para intervenir”, indicó.

Según explicó, el trabajo debe involucrar a distintas entidades con competencias complementarias. “Se debería trabajar de forma conjunta entre el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), como ente rector del turismo; el Ministerio de Comunicaciones, por su responsabilidad en materia de carreteras; y también la iniciativa privada, porque este es un asunto que beneficia y afecta a todos”, afirmó.

A su criterio, la coordinación entre estos actores permitiría impulsar mejoras en los destinos turísticos y fortalecer el desarrollo económico local. “Ese trabajo conjunto podría contribuir a transformar los destinos y generar desarrollo económico de una manera ordenada y sostenible”.

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