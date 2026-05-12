Secuestros aumentan en Guatemala: Ministerio Público recibe 10 denuncias cada semana

Denuncias por secuestro, en sus diferentes modalidades, han aumentado durante los últimos dos años, según estadísticas del Ministerio Público.

El secuestro y la desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo volvió a colocar bajo la discusión uno de los delitos que ha aumentado durante los últimos años, con distintas modalidades.

A casi un año de la desaparición del profesional, el caso continúa en etapa intermedia en el Juzgado de Mayor Riesgo B, mientras el Ministerio Público (MP) expone más evidencias relacionadas con la planificación del plagio y los vehículos utilizados por los presuntos implicados.

Sin embargo, más allá de la investigación criminal, el caso también reabrió el debate sobre las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que deja un secuestro, así como la evolución de estas estructuras criminales, señalan analistas.

Datos de la Fiscalía contra el Delito de Secuestros del MP reflejan un aumento en las denuncias. Durante el 2024 se reportaron 157 casos; en el 2025 fueron 345 y hasta el 5 de mayo del 2026 sumaban 183, es decir, este año cada semana se registran, en promedio, 10 denuncias.

Las estadísticas también muestran cambios en las modalidades de secuestros. Los expertos, para abordarlos de manera diferenciada, los dividen en secuestros exprés, cuando la víctima es retenida por algún tiempo y los victimarios exigen cantidades de dinero no tan elevadas para que la familia pueda reunir el monto exigido en el menor tiempo posible.

Otra modalidad, denominada Gota a Gota o secuestros simulados, consiste en grupos que engañan a sus víctimas, las hacen llegar a lugares desolados con la promesa de comprar algún producto o propiedad y los hacen creer que son extorsionados por un cartel de narcotráfico para exigirles dinero a cambio de su liberación. En esta modalidad, la característica es que la víctima no está privada de su libertad, pero sí controlada por los criminales que mantienen control sobre ellos a través de la información recabada.

Secuelas permanentes

Helver Beltetón, exdirector adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), afirmó que este tipo de hechos son considerados entre los delitos más crueles por el impacto permanente que provocan.

“El secuestro ha sido considerado de los delitos que lloran sangre, no solo por los daños que se le causan a la víctima, sino también los daños físicos y psicológicos que sufre”, explicó Beltetón.

El exfuncionario señaló que las secuelas que sufren las víctimas y sus familiares son casi permanentes.

“En este caso podemos decir que los daños no solo son para la víctima como tal, sino los familiares que sufren consecuencias terribles. Incluso viven toda una vida y les cuesta superar”, añadió.

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Según Beltetón, existen casos en los que las familias han tenido que recurrir a terapias psicológicas para enfrentar el trauma derivado de un secuestro.

“Imaginémonos los casos donde le secuestran un hijo o un padre a alguien. Es algo terrible y lamentable”, expresó.

Federico Reyes, criminólogo y analista en seguridad, indicó que el secuestro es uno de los delitos más complejos por la combinación de violencia, incertidumbre y presión emocional.

“Aquí lo que se maneja es la angustia y la incertidumbre. No sé si está vivo, no sé si lo van a matar, no sé si lo van a liberar”, explicó.

Añadió que estos delitos casi siempre son cometidos por grupos organizados que buscan dinero, control territorial o poder criminal.

Nuevas modalidades de secuestro en Guatemala

Edgar Morales, analista en seguridad y exfiscal del MP, afirmó que el secuestro ha evolucionado durante los últimos años y ahora presenta nuevas formas de operar.

Morales indicó que el secuestro exprés es aquel donde las víctimas son obligadas a retirar dinero de cajeros automáticos o a contactar familiares para entregar efectivo.

El exfiscal señaló que posteriormente crecieron otras modalidades vinculadas con estructuras criminales dedicadas a secuestros gota a gota.

“Muchos de estos modelos criminales fueron importados de otros países de Sudamérica”, afirmó.

El analista añadió que el secuestro es considerado un delito grave porque vulnera varios bienes jurídicos al mismo tiempo.

“No solo afecta la libertad individual, también vulnera la vida y el patrimonio”, indicó.

Agregó que en muchos casos las familias optan por no denunciar debido al temor de que los captores maten a la víctima.

La Fiscalía Contra el Delito de Secuestro detalló que desde enero de 2024 hasta el 5 de mayo de 2026 ha recibido 688 denuncias por secuestro en sus diferentes modalidades.

Casos de secuestro por modalidad:



Secuestro clásico

2024- 138

2025 – 153

2026- 45

Secuestros exprés

2024 – 12

2025 – 129

2026 – 61

Secuestros gota a gota

2024 – 7

2025 – 66

2026- 77

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La desaparición del odontólogo

De acuerdo con la investigación del MP, Julio Amílcar Martínez Murillo desapareció el 28 de mayo del 2025.

Ese día salió de su vivienda, ubicada en Fraijanes, y se dirigía hacia su clínica en El Jocotillo, Villa Canales, donde acostumbraba brindar consultas odontológicas.

Las pesquisas establecen que antes de llegar al lugar hizo una parada en un centro comercial ubicado en el kilómetro 21.7 de la ruta a El Salvador para comprar desayuno.

Cámaras de videovigilancia captaron que al menos tres vehículos le daban seguimiento. Según la hipótesis fiscal, uno de los automóviles era conducido por Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado por el MP como presunto cabecilla de la estructura criminal.

Las autoridades sostienen que Girón Castañeda mantenía una relación de amistad con Martínez Murillo desde hacía más de 12 años.

Tras abandonar el centro comercial, el odontólogo continuó su recorrido hacia El Jocotillo. Las investigaciones indican que fue interceptado en el kilómetro 36 de esa ruta, en un sector poco transitado.

La última llamada

Uno de los elementos más relevantes del caso es la llamada telefónica que Martínez Murillo sostuvo con una secretaria del sanatorio que administraba en Agua Blanca, Jutiapa.

De acuerdo con la investigación, el odontólogo se comunicaba cada miércoles con personal del sanatorio para coordinar temas relacionados con la atención médica.

Durante esa conversación ocurrió lo que las autoridades consideran uno de los momentos clave del secuestro. Según las pesquisas, Martínez Murillo pidió a una persona que moviera un vehículo que obstruía el paso. Segundos después, un hombre comenzó a gritarle y le ordenó continuar conduciendo.

“Maneje, maneje, maneje, hijo de la gran p…”, se escucha en la llamada interceptada por los investigadores.

La búsqueda de la familia

La alerta surgió pocos minutos después. La secretaria llamó a familiares del odontólogo para informar que la comunicación se había cortado de forma violenta.

Su hermana salió a buscarlo en la ruta hacia El Jocotillo y observó el picop de Martínez en dirección contraria. Según la investigación, decidió seguir el vehículo y posteriormente lo encontró abandonado en un sector cercano a la ruta hacia San José Pinula, Guatemala.

A partir de ese momento, la familia comenzó una búsqueda y presentó la denuncia ante las autoridades.

Las llamadas de los secuestradores

Horas después del secuestro, la familia recibió la primera llamada de los captores.

Los investigadores detallan que inicialmente exigieron Q5 millones. Las negociaciones se extendieron durante nueve días.

En las llamadas, los secuestradores permitieron que la víctima hablara brevemente con su esposa para demostrar que seguía con vida.

En uno de esos audios, presentado por el MP durante las audiencias judiciales, Martínez Murillo suplica a su familia reunir el dinero.

“Consígalo mi vida, consígalo. Decile al vecino o al cuñado, a todo el mundo. Yo ese dinero lo voy a pagar de una u otra manera”, se escucha decir al odontólogo.

La Fiscalía sostiene que Carlos Antonio González y González fungió como negociador con la familia.

Además, señala que Anelsi Adelí Quiñones Corado, quien permanece prófuga, coordinaba la comunicación entre los presuntos integrantes de la estructura.

La entrega del rescate

Luego de nueve días de negociación, la familia acordó entregar Q763 mil a los secuestradores, ese pago fue realizado el 5 de junio del 2025 en una gasolinera ubicada al final de la avenida Hincapié, zona 13 capitalina.

Según las investigaciones, la entrega se haría a las 19 horas por una persona de confianza de la familia. Sin embargo, el dinero fue recogido hasta las 20.30 horas.

Las autoridades detallaron que al lugar llegó un vehículo sedán amarillo, del cual descendió un hombre con casco de motocicleta.

“Disculpe, pero esto es para que no me reconozcan las cámaras”, habría dicho el sujeto antes de recibir el dinero en una bolsa plástica blanca.

Posteriormente, las pesquisas identificaron al hombre como Juan Ubaldo Tzul Castillo, señalado como mensajero de confianza de Girón Castañeda.

Pese al pago del rescate, Martínez Murillo nunca fue liberado y el MP aún continúa con la búsqueda del odontólogo.

Capturas y proceso judicial

El MP continuó con las interceptaciones telefónicas, análisis de cámaras y seguimientos a los sospechosos.

El 29 y 30 de agosto del 2025, el MP y la PNC efectuaron allanamientos donde capturaron a cinco personas señaladas de integrar la estructura criminal.

Entre los detenidos figura Girón Castañeda, sindicado como presunto cabecilla.

También fueron capturados Carlos Antonio González y González, Juan Ubaldo Tzul Castillo, Juan Oswaldo Tzul Hernández y Paola Isabel Díaz Ramírez. Mientras que Anelsi Adelí Quiñones Corado continúa prófuga.

Actualmente, los sindicados enfrentan proceso penal por plagio o secuestro.