Últimas imágenes del odontólogo Martínez Murillo: fotogramas revelarían seguimiento previo al secuestro

Las últimas imágenes conocidas del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo lo ubican el 28 de mayo del 2025 saliendo de un centro comercial en la ruta a El Salvador, sin saber que era seguido. Minutos después, desaparecería sin dejar rastro.

Ese momento, captado por cámaras de videovigilancia, fue reconstruido casi un año después, el lunes 4 de mayo del 2026 por el Ministerio Público durante la audiencia de etapa intermedia, donde se presentaron fotogramas que documentan el recorrido de los vehículos que habrían participado en el secuestro, que duró casi una hora, entre las 9 y cerca de las 10 de la mañana.

Según la investigación del MP, dos vehículos lo seguían. Cuando se estacionó, un picop se colocó a escasa distancia. En esas imágenes, los investigadores identificaron a Alejandro Girón Castañeda, quien, de acuerdo con la Fiscalía, era amigo del odontólogo desde hacía más de 12 años.

La cercanía entre ambos es uno de los elementos que más peso ha cobrado en el caso. Para los investigadores y los familiares del odontólogo, este vínculo habría permitido conocer los movimientos del profesional y anticipar su rutina, lo que derivó en un seguimiento coordinado el día del plagio.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que dos vehículos fueron utilizados para el plagio del odontólogo al presentar los fotogramas que evidencian el recorrido previo a la interceptación.

Asimismo, indicó que en las imágenes se observa que el sindicado Alejandro Girón Castañeda conducía uno de los vehículos utilizados para cometer el delito.

Fotografía de la computadora utilizada por la Fiscalía para proyectar los fotogramas del recorrido del odontólogo durante la audiencia. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Otro de los puntos señalados en audiencia es que los vehículos habrían sido prestados por Girón Castañeda, lo que refuerza la hipótesis de planificación del hecho.

Según la secuencia de fotogramas presentada por el MP, el odontólogo fue seguido desde que ingreso y cuando salió del centro comercial en la ruta a El Salvador.

Las imágenes evidencian que uno de los vehículos tipo jeep permaneció en el exterior, mientras que otro —conducido por Alejandro Girón Castañeda— ingresó al estacionamiento y se colocó detrás del picop de la víctima, a corta distancia.

Posteriormente, los vehículos salieron en distintos momentos para no levantar sospechas y continuaron el recorrido sobre la misma ruta.

Uno de los fotogramas muestra el reloj negro que pertenecía a Alejandro Girón Castañeda y que posteriormente, en diligencias de allanamiento, quedó incautado como evidencia. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Sin embargo, una de las imágenes, registrada a las 9.44 horas, muestra el vehículo gris con franjas rojas desplazándose de vuelta hacia carretera a El Salvador, ya en dirección contraria a la que inicialmente llevaba el odontólogo.

En ese punto, la Fiscalía planteó en audiencia una interrogante sobre el cambio de trayectoria: “Uno podría preguntarse, ¿y por qué regresó si él va a su consultorio a realizar labores de odontología? momento en el cual, la persona ya había sido privada de libertad, ya venían de retorno”, sugiriendo que la víctima ya no conducía por voluntad propia.

De acuerdo con la cronología expuesta, en ese retorno participaban al menos tres automotores: el vehículo del odontólogo, un jeep y otra camioneta, todos con rumbo hacia la ciudad capital.

Minutos después, a las 9.56 horas, el vehículo del odontólogo fue abandonado en el ingreso a una residencial. Una cámara registró el momento en que una persona descendió del automotor, cruzó la calle y abordó el jeep para darse a la fuga.

Llamada registró exigencia de Q5 millones

Uno de los elementos centrales del caso es un audio en el que Martínez Murillo conversa con su esposa y le pide reunir dinero para su liberación. Según la investigación, los secuestradores exigían Q5 millones.

Esa cifra coincide con el valor de un terreno que el odontólogo estaba por vender en El Jocotillo, lo que, según la Fiscalía, pudo haber sido un factor determinante en el hecho.

La llamada, que forma parte del expediente, es considerada uno de los momentos más sensibles del caso, ya que refleja la presión ejercida durante el plagio y la urgencia con la que la familia intentó reunir el dinero exigido.

El caso también ha generado inquietud por otra comunicación, por una llamada intervenida realizada desde la cárcel Mariscal Zavala días después de las capturas. Según el MP, en ese intercambio uno de los principales señalados habría dado instrucciones a otra implicada para evitar entregarse a la justicia.

Traslado de prisión

A raíz de estos indicios, al concluir la audiencia el juez Eduardo Orozco resolvió este mismo 4 de mayo del 2025, trasladar a Alejandro Girón Castañeda y a Carlos Antonio González al centro carcelario del Cuartel Militar Matamoros, tras considerar la existencia de comunicaciones realizadas desde prisión.

El secuestro de Martínez Murillo ocurrió el 28 de mayo de 2025, cuando fue interceptado en la ruta a El Salvador. Desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido, pese a que su familia realizó el pago de un rescate días después de su desaparición.

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa intermedia, en la que se discuten las pruebas que serán elevadas a juicio. Para el 8 de mayo próximo está prevista la continuación de la audiencia, cuando los abogados defensores expondrán sus argumentos ante el juez.

Mientras tanto, las imágenes presentadas por el Ministerio Público se convierten en uno de los elementos más contundentes para reconstruir los últimos minutos en los que el odontólogo fue visto con vida, en un caso que sigue sin respuestas sobre su paradero.

Lea también: Una llamada, un rastro perdido y una investigación en curso: el secuestro del odontólogo Martínez Murillo