El “mejor amigo” bajo sospecha: el giro inesperado en el secuestro de un odontólogo en Villa Canales

El 28 de mayo del 2025, en la ruta a El Salvador, jurisdicción de Villa Canales, fue secuestrado el odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo. Esa mañana se trasladaba hacia su clínica, ubicada en El Jocotillo, pero nunca llegó al sanatorio.

Esa noche, uno de los secuestradores llamó a la familia de Martínez Murillo y exigió el pago de Q5 millones para liberarlo. Desde ese día, los parientes iniciaron negociaciones para que regresara a su hogar. Durante ocho días, los plagiarios permitieron que la familia escuchara, por medio de llamadas telefónicas y audios de chat, a Martínez Murillo. Esas comunicaciones servían como pruebas de vida. Ese período fue el último en el que tuvieron contacto con él. Los familiares realizaron un pago parcial de la suma exigida; sin embargo, al noveno día cesaron las llamadas y los mensajes.

El caso fue denunciado ante la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. La investigación arrojó resultados tres meses después del secuestro. Los 29 y 30 de agosto se desarrollaron operativos en los que fueron capturadas cinco personas, señaladas de planificar y coordinar el plagio del odontólogo.

Sorprendido

Los detenidos, ahora ligados a proceso en un caso que se encuentra en etapa intermedia, fueron identificados como Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González. Según los investigadores, Girón Castañeda habría tenido un papel clave en la estructura criminal.

Los familiares de Martínez Murillo quedaron desconcertados al enterarse de las capturas, ya que entre los señalados figura una persona cercana al odontólogo. Un familiar de la víctima, quien pidió el anonimato por seguridad, relató que Girón Castañeda era considerado “el mejor amigo” de Martínez Murillo.

“Él conocía a Julio Amílcar y llegaba a su casa; los invitaba a cenar o a almorzar. Cuando se separó de su esposa, Julio Amílcar lo apoyó y lo consideraba cercano. Quizá ese fue el error: permitir que personas ajenas a la familia conocieran proyectos o planes”, relató el pariente.

Amigos y familiares de Julio Amílcar Martínez Murillo celebran vigilias y piden esclarecer el caso. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público, Martínez Murillo y Girón Castañeda eran vecinos en un área residencial de Fraijanes. Sin embargo, los fiscales determinaron, a través de grabaciones, que en más de una ocasión Girón Castañeda siguió a Martínez Murillo.

Los investigadores sostienen como hipótesis que Girón Castañeda realizó un análisis de los movimientos de su amigo y estableció un itinerario. El día del secuestro, el odontólogo desapareció en un sector desolado de la ruta a El Salvador.

Han transcurrido siete meses desde la desaparición y el plagio de Martínez Murillo, y las autoridades aún no han logrado establecer su paradero. No obstante, se presume que estuvo retenido en una finca del área de Villa Canales. Además, existe otra persona implicada, quien permanece prófuga y habría sido empleada doméstica de Girón Castañeda.

Familiares y amigos de Martínez Murillo habilitaron una página en Facebook denominada Justicia por Julio Amílcar desde la cual exigen a las autoridades intensificar la búsqueda del odontólogo desaparecido. Por medio de esa plataforma también convocan a vigilias y actividades públicas, con el fin de mantener vigente el caso y pedir que se esclarezca su paradero.