Qué se sabe del caso del niño hallado semienterrado en Escuintla tras una semana desaparecido

La muerte de un niño de 10 años en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; intriga a las autoridades, ya que desapareció cuando caminaba hacia su casa y fue hallado semienterrado una semana después.

Policías y vecinos buscan a Rosalío Estrada Hernández en la aldea Las Playas de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El Ministerio Público (MP) en Escuintla realiza un análisis exhaustivo del caso, debido a que Rosalío Estrada Hernández, de 10 años, fue localizado muerto, semienterrado a la orilla de un río. Sin embargo, el 17 de noviembre, día en que desapareció, iba acompañado de su padre.

El cadáver del menor aún no ha sido entregado a su familia, ya que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) efectúa exámenes para establecer la causa de la muerte. Además, los fiscales del MP analizan el relato del padre, quien fue la última persona que estuvo con el niño.

Relato del padre

De acuerdo con la versión paterna, el lunes 17 de noviembre, se encontraba bebiendo cervezas en una tienda, en compañía de su hijo, quien lo acompañaba para guiarlo de regreso a casa. En el lugar también había otras personas.

Según su testimonio, salieron de la tienda a las 20:30 horas. El camino de vuelta es oscuro, ya que no cuenta con alumbrado público —se trata de una zona rural—. El padre reconoció que estaba ebrio y que, durante el trayecto, fumaba un cigarro mientras platicaba con su hijo. En varias ocasiones, le decía: “Chalí, espérame; Chalí, no te vayas muy lejos”, ya que el niño se adelantaba.

Hubo un momento en que ya no lo vio ni escuchó. Pensó que el menor había seguido hasta la casa de unos tíos. Al llegar a su vivienda, no lo encontró y se fue a dormir, confiado en que Rosalío se había quedado con los familiares.

Empieza la búsqueda

Al día siguiente, preguntó a las tías por el niño, pero respondieron que nunca llegó. La familia denunció la desaparición ante la Policía Nacional Civil (PNC) y se activó la alerta Alba-Keneth. Vecinos de la comunidad formaron grupos de búsqueda en los bosques y ríos cercanos, pero pasaron varios días sin hallarlo.

El domingo 23 de noviembre, un pescador alertó que había encontrado un cadáver en un terreno contiguo a un río. Los familiares acudieron al lugar y lo identificaron por la vestimenta, aunque el rostro estaba desfigurado.

El pescador indicó que, al estar en la zona, percibió un olor fétido y notó que el cuerpo estaba semienterrado en la arena, mientras aves de rapiña picoteaban la cabeza.

EL 17 de noviembre la familia de Rosalío Estrada Hernández activo la alerta Alba Keneth para buscarlo. (Foto Prensa Libre: Alerta Alba Keneth)

Investigación continúa

El Inacif cumple con los protocolos científicos para determinar la causa de muerte. El padre proporcionó muestras de ADN y los fiscales centran su atención en su testimonio, dado que fue la última persona que vio con vida a Rosalío. Se espera el resultado de los análisis forenses que determinarán la causa de muerte.

Edwin Pitán

Periodista de Prensa Libre y Guatevisión desde hace 14 años. Especializado en radio, prensa y televisión. Periodista del año de Prensa Libre en 2018. Productor de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión.

