Colombia detalla rescate de 17 menores de Lev Tahor; Guatemala verifica si hay connacionales

Las autoridades colombianas informaron sobre un operativo en el que fueron rescatados 17 menores de la secta Lev Tahor, algunos de ellos presuntamente guatemaltecos. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) trabaja para confirmar la nacionalidad de los menores.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, explicó que el procedimiento se llevó a cabo en un establecimiento hotelero en el municipio de Yarumal, Antioquia, con el apoyo del GAULA Militar Oriente.

“Migración Colombia lideró un operativo de verificación en un establecimiento hotelero del municipio de Yarumal, Antioquia, donde rescatamos 17 niños, niñas y adolescentes extranjeros de la secta Lev Tahor”, declaró.

La funcionaria añadió que “esta intervención se adelantó de manera articulada con el apoyo del GAULA Militar Oriente. Durante la verificación se estableció la situación migratoria de 26 personas, incluida la identificación de 17 menores, cinco de ellos con circular amarilla de Interpol por posibles riesgos asociados a desaparición o trata de personas”.

Los menores, según las autoridades, se encuentran en buen estado de salud y bajo protección estatal, mientras se determinan eventuales medidas migratorias.

“Todos se encuentran en buen estado de salud y bajo protección mientras las autoridades competentes determinan las posibles medidas migratorias a aplicar”, afirmó Arriero López.

También advirtió que “sobre algunos de los miembros de Lev Tahor existen alertas de agencias homólogas relacionadas con presuntos delitos contra menores, incluidas condenas previas a líderes de esa comunidad por secuestro y explotación sexual infantil. Este procedimiento contó con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nuestra prioridad institucional es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que se encuentra a la espera de confirmación oficial sobre la presencia de menores guatemaltecos entre los rescatados.

“La Embajada de Guatemala en Colombia permanece a la espera de información oficial por parte de las autoridades colombianas para confirmar si entre las personas rescatadas se encuentran menores de nacionalidad guatemalteca”, indicó la institución.

Lev Tahor ha sido señalada en varios países por prácticas abusivas. En diciembre del 2024, las autoridades guatemaltecas rescataron a más de 160 niños en un operativo similar. En esa ocasión se presentaron cargos por trata de personas, embarazo forzado y matrimonios arreglados entre menores.

#Antioquia | Migración Colombia lideró el rescate de 17 menores de edad de la secta Lev Tahor, durante un operativo en el municipio de Yumaral. @Gloarriero, Directora General de la Entidad, entregó los detalles 👇🏼 pic.twitter.com/9KkbqAeiyh — Migración Colombia (@MigracionCol) November 24, 2025

🚨 Desde @MigracionCol lideramos un operativo en Yarumal (Antioquia) junto al Gaula Militar Oriente, donde rescatamos 17 niños niñas y adolescentes de la secta judío ortoxa Lev Tahor. Cinco de ellos tenían circular amarilla de @Interpol pic.twitter.com/mqub1BwfGf — Migración Colombia (@MigracionCol) November 23, 2025

