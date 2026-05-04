Cronología del caso Martínez Murillo: principal acusado, cercano a la víctima, habría planificado el secuestro

El caso por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo vuelve a cobrar relevancia, en medio de una audiencia donde el Ministerio Público (MP) ha comenzado a exponer nueva evidencia.

Durante la audiencia de etapa intermedia, que se reanudó este 4 de mayo en el Juzgado de Mayor Riesgo B, los fiscales han centrado parte de su argumentación en reconstruir la logística del crimen. Según la investigación, al menos tres automotores participaron en el seguimiento e interceptación de Martínez Murillo el día de su desaparición.

Entre los elementos presentados destacan fotogramas y registros que vinculan a los acusados con los vehículos que supuestamente habrían sido utilizados para ejecutar el plagio.

El caso, además, ha estado marcado por la estrategia de la defensa, ya que los implicados buscaron que el delito les fuera modificado como detención ilegal, con el objetivo de evitar ser procesados por plagio o secuestro. Esta petición había sido rechazada por la familia, que sostiene que el pago de un rescate confirma la naturaleza del crimen.

El juez Eduardo Orozco declaró el pasado 21 de abril sin lugar esa solicitud, y el proceso continúo.

A casi un año de los hechos, el paradero del profesional sigue siendo desconocido.

Mientras el proceso judicial avanza, los nuevos detalles expuestos en audiencia vuelven a la fase de la planificación del secuestro y el rol que habría tenido una persona cercana a la víctima.

Cronología del caso

Desaparición del odontólogo (28 de mayo de 2025)

De acuerdo con la investigación del MP, el 28 de mayo de 2025, Martínez Murillo salió de su residencia en Fraijanes rumbo a un centro comercial ubicado en el kilómetro 21.7 de la ruta a El Salvador.

Las pesquisas establecen que, tras realizar compras, el odontólogo fue seguido por al menos tres vehículos, una secuencia que quedó registrada en cámaras de videovigilancia.

Aproximadamente a las 9.30 horas, fue interceptado en el kilómetro 36, en la entrada a la aldea El Jocotillo, donde fue retenido en contra de su voluntad. Horas más tarde, su vehículo fue abandonado en el kilómetro 17 de la misma ruta.

Esa mañana, mientras hablaba por teléfono con su secretaria, la comunicación se interrumpió abruptamente cuando un hombre comenzó a gritarle y lo obligó a conducir, en lo que sería el último contacto conocido con la víctima.

Exigencia de rescate (28 de mayo de 2025)

Esa misma noche, la familia recibió una llamada en la que se confirmó el secuestro y se exigió un pago de Q5 millones a cambio de su liberación.

A partir de ese momento, se iniciaron negociaciones que se extendieron durante varios días, en los que los captores permitieron escuchar a la víctima como prueba de vida.

Negociaciones y contacto con la víctima (29 de mayo al 5 de junio de 2025)

Las investigaciones identificaron como negociador a Carlos Antonio González y González, quien utilizó múltiples líneas telefónicas para comunicarse con la familia.

Finalmente, se acordó un pago de Q763 mil, que fue entregado el 5 de junio de 2025 en una gasolinera ubicada al final de la avenida Hincapié, en la zona 13 capitalina.

Entrega del dinero y huida de los implicados (5 de junio de 2025)

En ese lugar, un hombre con casco de motocicleta recibió el dinero y huyó junto a otros dos cómplices en un vehículo.

Posteriormente, las autoridades identificaron a los presuntos responsables del cobro como Juan Ubaldo Tzun Castillo, Juan Oswaldo Tzun Hernández y Paola Isabel Díaz Ramírez.

Cese de comunicación y desaparición (junio de 2025)

Pese al pago del rescate, Martínez Murillo no fue liberado. Tras varios días en los que aún hubo comunicación, al noveno día cesaron las llamadas y mensajes, y desde entonces se desconoce su paradero.

Capturas tras allanamientos (29 y 30 de agosto de 2025)

El caso fue denunciado ante la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, lo que dio paso a una investigación que rindió resultados tres meses después.

El 29 y 30 de agosto de 2025 se realizaron allanamientos que permitieron la captura de cinco personas señaladas de integrar la estructura criminal.

En la 13 avenida y 27 calle, zona 13 fueron detenidos Juan “N” de 63 años, su hijo Julio “N” de 34 años y la esposa de este último Paola “N” de 35 por plagio o secuestro. Se les decomisaron tres celulares, un automóvil P-352CVL, un casco de motorista y una chaqueta negra de cuero pic.twitter.com/yA3CNECucZ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 29, 2025

Procesados por plagio o secuestro (2 de septiembre de 2025)

Entre los detenidos figura Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado como el supuesto cabecilla, además de Carlos Antonio González y González, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Juan Oswaldo Tzun Hernández y Paola Isabel Díaz Ramírez. En tanto, Anelsy Adeli Quiñónez Corado permanece prófuga.

Avance del proceso en etapa intermedia (2025–2026)

El 2 de septiembre de 2025, los cinco capturados fueron ligados a proceso penal por el delito de plagio o secuestro. Desde entonces, el caso ha avanzado hasta la etapa intermedia, donde actualmente se discuten los elementos de prueba que serán llevados a juicio.

Nuevas pruebas en audiencia (28 de abril y 4 de mayo de 2026)

Según la investigación, Girón Castañeda no solo habría participado en la ejecución del secuestro, sino que también habría tenido un vínculo cercano con la víctima. De acuerdo con testimonios de familiares, era considerado uno de sus mejores amigos, lo que habría facilitado el seguimiento de sus rutinas y movimientos.

Ahora, con la presentación de evidencia sobre los vehículos utilizados en el crimen, la Fiscalía busca reforzar la hipótesis de una planificación estructurada.

La audiencia continúa mientras el caso sigue sin una respuesta sobre el destino de Martínez Murillo, cuya desaparición mantiene en incertidumbre a su familia.

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