Incomparecencia de abogado frena audiencia en caso de secuestro del odontólogo Julio Martínez

La audiencia programada para este miércoles 15 de abril en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo fue suspendida debido a la incomparecencia de uno de los abogados defensores, quien presentó una excusa médica.

El juez Eduardo Orozco resolvió que, al no contar con la defensa técnica del sindicado Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, era imposible desarrollar las diligencias previstas para este miércoles 15 de abril, en la Torre de Tribunales.

En la audiencia se discutirían la reforma del auto de procesamiento, la revisión de medidas de coerción y las medidas sustitutivas. La diligencia fue reprogramada para el 20 de abril, a las 9.30 horas.

Durante la jornada también se registró un cambio en la defensa de la sindicada Paola Isabel Díaz Ramírez, quien presentó al abogado Alejandro Arriaza como su nuevo defensor.

Plagio y capturas

Martínez Murillo fue secuestrado el 28 de mayo del 2025 en la ruta a El Salvador, en jurisdicción de Villa Canales, cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo.

Ese mismo día, los captores exigieron Q5 millones a la familia para su liberación. Durante ocho días, los plagiarios permitieron comunicación con la víctima como prueba de vida; sin embargo, tras un pago parcial, cesaron las llamadas y los mensajes.

El caso fue denunciado ante la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que efectuaron capturas tres meses después. El 29 y 30 de agosto fueron detenidas cinco personas señaladas de planificar el secuestro.

Los sindicados son Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel Díaz Ramírez de Tzun y Carlos Antonio González. Según la investigación, Girón Castañeda habría tenido un papel clave en el hecho.

Un familiar indicó que el principal sospechoso era cercano a la víctima: “Él conocía a Julio Amílcar y llegaba a su casa; los invitaba a cenar o a almorzar. Quizá ese fue el error: permitir que personas ajenas a la familia conocieran proyectos o planes”.

Sin rastro de la víctima

De acuerdo con el Ministerio Público, ambos eran vecinos en Fraijanes, y se estableció que Girón Castañeda habría seguido a Martínez Murillo en varias ocasiones para analizar sus movimientos.

Las autoridades presumen que el odontólogo fue retenido en una finca en Villa Canales; sin embargo, hasta ahora no se ha determinado su paradero. Además, una persona vinculada al caso permanece prófuga.

Familiares y amigos han impulsado en redes sociales la página Justicia por Julio Amílcar, desde la cual exigen a las autoridades intensificar la búsqueda y esclarecer el caso.