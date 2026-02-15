Secuestros exprés: Las cuatro recomendaciones de la PNC para evitar ser víctima

El sábado 14 de febrero, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un hombre y una mujer señalados de cometer un secuestro exprés en la zona 11.

Según el informe, la víctima era una joven de 19 años que fue retenida contra su voluntad en un taxi solicitado por medio de una aplicación.

Los ahora capturados estaban armados y exigieron Q10 mil a la familia de la víctima a cambio de no quitarle la vida. La joven fue rescatada tras la denuncia, detalló la PNC.

En ese contexto, la institución publicó en redes sociales un video en el que ofrece recomendaciones para evitar ser víctima de secuestros exprés.

Durante los últimos tres años, las denuncias por secuestro han aumentado, y el departamento con más casos es Guatemala, seguido de Escuintla y Huehuetenango, según datos del Ministerio Público.

En una entrevista del 10 de febrero en Prensa Libre Radio, Claudia de la Vega, fiscal de la Fiscalía de Casos Especiales, alertó que una modalidad de estafa consiste en que delincuentes realizan llamadas telefónicas para hacer creer a la víctima que un familiar está en problemas y exigir depósitos de hasta Q5 mil.

Recomendaciones de la PNC

Utilice únicamente transporte autorizado o aplicaciones reconocidas

No aborde taxis piratas ni vehículos sin identificación oficial

Comparta su ubicación en tiempo real con personas de confianza

Si nota alguna actitud sospechosa, comuníquese de inmediato al número 110 de la PNC

