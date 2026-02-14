Joven es secuestrada tras abordar un taxi en la zona 11; PNC explica cómo fue el rescate

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 14 de febrero que un operativo encabezado por investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal y agentes de la Comisaría 14 permitió la captura de dos presuntos secuestradores.

Se trata de Hernal “N”, de 21 años, y Alba “N”, de 38, quienes fueron capturados en la 24 avenida y Anillo Periférico, zona 11.

Según la PNC, ambos llevaban contra su voluntad a una mujer de 19 años que había solicitado un viaje en taxi por medio de una aplicación.

Presuntamente, la mujer detenida desenfundó una pistola Glock con la que amenazó a la víctima y de inmediato se comunicaron con familiares, a quienes exigieron Q10 mil a cambio de no quitarle la vida, añadió el informe policial.

La institución agregó que la familia se comunicó al 110 de la PNC, por lo que se activó una alerta y, tras un seguimiento, el vehículo fue interceptado y la víctima rescatada sana y salva.

De acuerdo con la PNC, a los detenidos les decomisaron una pistola Glock con una tolva y 30 municiones, además del automóvil con placas P-873KSS en el que llevaban secuestrada a la mujer.

