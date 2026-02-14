Joven es secuestrada tras abordar un taxi en la zona 11; PNC explica cómo fue el rescate

Justicia

Joven es secuestrada tras abordar un taxi en la zona 11; PNC explica cómo fue el rescate

Capturan a un hombre y una mujer, señalados del secuestro de una joven en la zona 11.

|

time-clock

CAEN PRESUNTOS SECUESTRADORES, ZONA 11

Hernal “N” y Alba “N”, señalados del secuestro de una mujer. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 14 de febrero que un operativo encabezado por investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal y agentes de la Comisaría 14 permitió la captura de dos presuntos secuestradores.

Se trata de Hernal “N”, de 21 años, y Alba “N”, de 38, quienes fueron capturados en la 24 avenida y Anillo Periférico, zona 11.

Según la PNC, ambos llevaban contra su voluntad a una mujer de 19 años que había solicitado un viaje en taxi por medio de una aplicación.

Presuntamente, la mujer detenida desenfundó una pistola Glock con la que amenazó a la víctima y de inmediato se comunicaron con familiares, a quienes exigieron Q10 mil a cambio de no quitarle la vida, añadió el informe policial.

EN ESTE MOMENTO

Allanamientos del MP contra las elecciones del Cang resultaron contraproducentes, según analistas, y favorecieron a ganadores

Right

Policías bloquean rutas estratégicas durante persecuciones y complican el tránsito en la capital

Right

La institución agregó que la familia se comunicó al 110 de la PNC, por lo que se activó una alerta y, tras un seguimiento, el vehículo fue interceptado y la víctima rescatada sana y salva.

De acuerdo con la PNC, a los detenidos les decomisaron una pistola Glock con una tolva y 30 municiones, además del automóvil con placas P-873KSS en el que llevaban secuestrada a la mujer.

Para leer más: El secuestro exprés se multiplica: así operan en la capital y alrededores

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Policía Nacional Civil Secuestros en Guatemala Secuestros exprés Zona 11 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS