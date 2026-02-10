Estafadores se hacen pasar por aerolíneas: MP explica cómo operan y da recomendaciones para evitar ser víctima

Claudia de la Vega, fiscal de la Fiscalía de Casos Especiales, explicó este martes 10 de febrero en Prensa Libre Radio una modalidad de estafa que investiga el Ministerio Público (MP) y compartió recomendaciones para evitar ser víctima de los delincuentes.

Indicó que es importante que la población tenga en cuenta que estos grupos delincuenciales se hacen pasar por representantes de aerolíneas.

Explicó que su modo de operar consiste en ofrecer a las víctimas la supuesta posibilidad de obtener millas y canjes para vuelos a precios bajos.

Señaló que la supuesta oferta llama la atención de las víctimas, quienes caen tras recibir llamadas de números nacionales o internacionales.

Posteriormente, los estafadores envían mensajes de texto y, a través de WhatsApp, comparten enlaces para que las personas descarguen una aplicación.

Cuando la víctima accede a los enlaces, los delincuentes roban sus datos, ingresan a su cuenta bancaria y, según datos de la Fiscalía, han logrado estafar más de Q1 millón 115 mil en la capital. A escala nacional, lo defraudado asciende a más de Q2 millones.

La fiscal añadió que, en el proceso de investigación, se han comunicado con representantes de aerolíneas para alertar, a escala nacional e internacional, sobre el uso del nombre de estas compañías en estafas.

Informó que hasta el 31 de enero se han recibido 81 denuncias en todo el país, cifra que va en aumento y se acerca a las 91.

Los expedientes por esta modalidad de estafa se contabilizan a partir del 11 de noviembre del 2025.

Agregó que analizan la posibilidad de que se trate de un delito transnacional. También han solicitado información a bancos del sistema y detectado números internacionales involucrados.

Advirtió que este tipo de estafas también se reporta en otros países. La denuncia entra por estafa y posteriormente se plantea la acusación conforme avance la investigación.

La fiscal adelantó que la aplicación simula el nombre de una línea aérea, aunque por motivos del proceso no brindó más detalles.

Reiteró la importancia de no contestar llamadas de números desconocidos.

Recomendaciones

Claudia de la Vega compartió algunas recomendaciones para prevenir estafas:

No contestar llamadas de números desconocidos o internacionales.

Desconfiar de ofrecimientos que prometen canjear vuelos con pocas millas.

No ingresar a enlaces que envían los estafadores, pues estos bloquean el sistema del teléfono.

No responder mensajes de texto sospechosos.

No descargar la aplicación que recomiendan.

Verificar cualquier ofrecimiento directamente con la aerolínea.

¿Cómo denunciar?

La fiscal explicó que las denuncias pueden hacerse en línea, a través del sitio web del MP.

También de forma presencial en cualquier agencia del MP.

Otras modalidades de estafa

De la Vega advirtió sobre otras formas de estafa, como aquellas en las que los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y ofrecen supuestos reembolsos del Impuesto Sobre la Renta. En estos casos, también envían enlaces alterados.

Alertó, además, sobre estafas relacionadas con compraventa de servicios pagados por adelantado mediante redes sociales, así como en la compraventa de vehículos.

Otra modalidad consiste en hacer llamadas telefónicas a víctimas para hacerles creer que un familiar está en problemas y exigir el depósito de hasta Q5 mil.

