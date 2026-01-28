Ligan a proceso y envían a prisión preventiva a hombre que habría vendido propiedades con documentos falsos en Xela

El Ministerio Público (MP) informó que será investigado un hombre capturado en Quetzaltenango, señalado de vender propiedades con documentos falsificados.

Añadió que la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango, en coordinación con la agencia fiscal en el Segundo Registro de la Propiedad del departamento, logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal de la jurisdicción ligara a proceso penal y enviara a prisión preventiva a Mario N.

El procesado es señalado por los delitos de falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y casos especiales de estafa, según lo informado por el MP.

El sindicado fue detenido el 26 de enero, tras nueve diligencias de allanamiento efectuadas en oficinas de notarios y viviendas particulares de Quetzaltenango, afirmó la Fiscalía.

Investigadores también incautaron diversos indicios que fortalecerán la investigación, entre estos, Q456 mil 740 en efectivo, un teléfono y varios documentos.

La Policía Nacional Civil informó que el señalado presuntamente se dedicaba a la compraventa de propiedades utilizando documentos falsificados, con lo cual obtenía grandes sumas de dinero.

