Capturan en Xela a hombre que supuestamente vendía propiedades con documentos falsos; PNC decomisa Q450 mil

Justicia

La Policía Nacional Civil capturó en Quetzaltenango a un hombre sindicado de tres delitos.

XELA

Dinero decomisado en Quetzaltenango durante cateo por un caso de estafa. (Foto Prensa Libre: PNC)

En un allanamiento efectuado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, en coordinación con fiscales, en la zona 11 de Quetzaltenango, fue capturado Mario “N.”, de 42 años, informó este martes 27 de enero la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC afirmó que el detenido es señalado por casos especiales de estafa, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados, según una orden de captura de fecha 25 de enero, emitida por un juzgado de ese departamento.

Además, en otro inmueble fueron localizados Q450 mil, así como celulares, una computadora y otros documentos que servirán a los fiscales para fortalecer las investigaciones.

Según la PNC, estas diligencias se realizaron en seguimiento a denuncias por estafa.

Añadió el informe policial que el señalado presuntamente se dedicaba a la compraventa de propiedades utilizando documentos falsificados, con lo cual obtenía grandes sumas de dinero.

PNC reporta otra captura

En otro caso, la PNC reportó que, en un allanamiento en la aldea Los Encuentros, Coatepeque, Quetzaltenango, investigadores capturaron a Mynor “N.”, de 36 años, por poseer en el inmueble tarjetas de salud, un talonario de boleto de ornato, carné de manipulación de alimentos y sellos, posiblemente falsificados.

Investigadores también embalaron dos CPU, una computadora y dos teléfonos celulares para fortalecer la investigación.

“Es presunto responsable de falsificación de documentos varios”, según la PNC.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Estafas Falsedad ideológica Quetzaltenango Robo de inmuebles en Guatemala 
