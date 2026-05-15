¿Qué es el sarampión y dónde vacunarse en Guatemala? Detalles de la nueva campaña de salud

Guatemala se encuentra en una fase de vigilancia epidemiológica activa tras la detección de brotes localizados de sarampión.

Esta enfermedad, altamente contagiosa y que se consideraba controlada, ha vuelto a generar preocupación debido a la acumulación de personas susceptibles que no completaron su esquema de vacunación en años anteriores.

La alerta actual responde a la necesidad de prevenir una propagación masiva. Aunque el virus puede afectar a cualquier persona, las autoridades han identificado una vulnerabilidad particular en adultos jóvenes y niños pequeños que no han recibido sus dosis de refuerzo.

El 14 de mayo del 2026, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) lanzó oficialmente una campaña de vacunación estratégica. El objetivo es elevar la inmunidad colectiva en las zonas con mayor registro de casos y proteger a los grupos más vulnerables.

La prioridad de las autoridades sanitarias es la contención inmediata. Durante las próximas semanas, se intensificarán las jornadas de inmunización, comenzando por focos específicos para asegurar que el virus no se extienda a otros departamentos del país.

Lea también: Muertes por sarampión se duplican en un mes y casos superan los 13 mil en Guatemala

Sarampión en Guatemala: preguntas frecuentes

Las siguientes preguntas se responden con base en la información técnica y actualizada publicada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, en inglés).

¿Qué es el sarampión y por qué da?

Es una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por un virus de la familia de los paramixovirus. Se transmite a través del aire (tos y estornudos) o por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas infectadas.

¿Cómo empieza y qué síntomas da?

Inicia con fiebre alta, tos, secreción nasal (rinorrea) y ojos rojos (conjuntivitis). Unos días después aparecen las manchas de Koplik (puntos blancos dentro de la boca) y, finalmente, el sarpullido característico que se extiende desde la cara hacia el resto del cuerpo.

¿Cómo es el sarpullido del sarampión y dónde aparece?

Aparece 3 a 5 días después de la fiebre, tos y conjuntivitis. Son manchas rojas planas y algunas elevadas que empiezan en la cara y línea del cabello, y se extienden en orden descendente al cuello, tronco, brazos, piernas y pies. Las manchas pueden unirse y la piel suele descamarse al sanar.

¿Cuáles son los efectos de la vacuna?

La vacuna es segura. La mayoría de las personas no presenta efectos secundarios o son leves, como dolor en el brazo donde se aplicó la inyección o una fiebre breve. Es mucho más seguro vacunarse que contraer la enfermedad para evitar complicaciones graves como neumonía o encefalitis, o inclusive que sea mortal.

Un niño con ronchas en la piel, uno de los síntomas característicos del sarampión. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Ministro Joaquín Barnoya responde

En el marco del lanzamiento de la campaña realizado este 14 de mayo, el Ministro de Salud, Joaquín Barnoya, aclaró dudas específicas sobre la logística y la naturaleza del brote actual:

¿Es una nueva pandemia?

No. El ministro aclaró que no es comparable al COVID-19 porque, a diferencia de otros virus, esta es una enfermedad conocida para la cual ya existen vacunas altamente efectivas (SR y SPR).

¿La campaña es nacional?

Por ahora se enfoca en los municipios con mayor registro de casos que son: Guatemala, San Juan Sacatepéquez y Mixco. El objetivo según Barnoya es contener el brote en estos puntos primero como parte de la estrategia y proteger a la mayor cantidad posible.

¿Hay dosis contra el sarampión disponibles?

Salud cuenta con más de 900 mil vacunas en el sistema. Se enfatizó que la mortalidad afecta principalmente a bebés menores de 6 meses, quienes aún no pueden ser vacunados, por lo que la vacunación de los adultos es lo indispensable para protegerlos.

¿No sabe si fue vacunado? ¿A qué edades se puede vacunar? Esto debe hacer si no tiene su esquema de salud

Aunque se puede aplicar desde los 6 meses de vida, el ministro destacó que el grupo de mayor contagio actualmente está entre los 15 y 39 años. Si no sabe si fue vacunado de niño, Barnoya recomienda asistir: "Lo mejor es venir y que se les vacune; solo deben presentar su DPI".

¿Dónde y en qué horarios vacunarse?

Actualmente, hay una jornada para la población en general y también para estudiantes y personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en el Centro Universitario Metropolitano (CUM), ubicado en la 9a. avenida 9-45, zona 11, atendiendo de 7.00 a 15.00 horas.

El ministro confirmó que la estrategia se expandirá progresivamente. Se prevén 9 semanas de contención en la capital antes de extenderse a otros municipios.

De manera particular, las personas también pueden acudir a los centros y puestos de salud habilitados a nivel nacional para solicitar la vacuna, confirmó la cartera de Salud.

💉 El CUM se convierte esta semana en un punto de protección contra el sarampión.



Mañana 15 de mayo, estudiantes y población en general pueden acercarse al Centro Universitario Metropolitano para vacunarse de forma gratuita y segura, en horario de 7:30 de la mañana a 3:00 de la… pic.twitter.com/u4ocMpierj — Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (@MinSaludGuate) May 14, 2026

¿Cómo ver cuántos casos hay?

Para transparencia de la población, los datos oficiales están disponibles en el sitio web saludjuntos.gt.