Muertes por sarampión se duplican en un mes y casos superan los 13 mil en Guatemala

Comunitario

Muertes por sarampión se duplican en un mes y casos superan los 13 mil en Guatemala

Nueve de los fallecidos por sarampión son menores de un año, mientras que una de las víctimas mortales tiene 27 años. Ninguno tiene antecedentes de vacunación.

|

time-clock

El sarampión avanza en Guatemala: van 10 muertos y más de 13 mil casos desde que se reportaron los primeros contagios, el 9 de enero del 2026. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

A un mes de que se reportaran cuatro muertes por sarampión en Guatemala, el Ministerio de Salud confirma el fallecimiento de otras seis personas por la enfermedad. Entre las 10 víctimas mortales, hay nueve que no superaban el año de vida y un adulto de 27 años. Los casos se concentran en Quiché, Guatemala, Totonicapán y Sololá.

En el reciente reporte de fallecidos hay una bebé prematura de 17 días de vida, nacida de una madre que dio positivo por sarampión durante el embarazo. El deceso ocurrió por complicaciones derivadas de la prematurez y del virus.

Otra de las víctimas tenía dos meses y, al contagiarse, desarrolló una infección grave y presentó dificultad para respirar, según registros del Ministerio de Salud hasta el 10 de mayo.

En ambos casos, las niñas no tenían la edad suficiente para recibir la dosis cero de la vacuna SPR —contra el sarampión, paperas y rubéola—, cuya aplicación se generalizó en marzo para menores de entre 6 y 11 meses, previo a las recomendadas en el esquema regular.

LECTURAS RELACIONADAS

Sarampión: se generaliza vacuna para niños menores de un año por alta vulnerabilidad

chevron-right
SARAMPIÓN, SANTIAGO ATITLÁN. Se visitó el municipio De Santiago Atitlán en Sololá, para documentar e investigar sobre los últimos brotes de sarampión registrados en el lugar. Esta enfermedad tenía 28 años de no presentar un caso en el país En la imagen, colaboradores del Ministerio de Salud salen a las calles a ofrecer la vacuna del Sarampión. Juan Diego González. 130126

Guatemala lidera casos y muertes por sarampión en Centroamérica

chevron-right

Los otros menores y el adulto fallecido tampoco estaban vacunados contra la enfermedad, indicó Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación del Ministerio de Salud.

Con relación al fallecido de 27 años, Gaitán explicó que entrevistaron a los padres, quienes indicaron que cuando sus hijos eran pequeños “no creían” en la vacunación, por lo que ninguno la recibió. Ahora, uno de ellos murió por el virus, que ya se propagó por todo el país.

La recomendación de Salud es vacunarse, pues el biológico tiene un nivel de protección del 97% a lo largo de la vida, ya que el cuerpo desarrolla memoria inmunológica. La única excepción es para las mujeres embarazadas, y el peligro para ellas son las complicaciones durante el período de gestación.

El reporte del ministerio indica que en el 20% de las muertes había una condición cardíaca previa y que el 40% presentó dificultad respiratoria luego del contagio.

Casos en aumento

La última actualización del Ministerio de Salud indica que van 6 mil 98 casos confirmados por pruebas de laboratorio, pero hay otros 7 mil 177 clasificados como probables. De esa cuenta, se acumulan 13 mil 275 desde el 9 de enero, cuando se reportaron los primeros cinco casos del brote que comenzó en Santiago Atitlán, Sololá.

Entre los identificados como “probables” se incluye a quienes llenan la definición de caso y se infectaron por personas de su núcleo familiar, amigos cercanos o compañeros de trabajo que dieron positivo en la prueba de laboratorio. Esto se define como nexo epidemiológico.

También se incluyen los casos clínicos, que son individuos que, al ser evaluados por un profesional médico, presentan las características clínicas del sarampión, como fiebre y erupciones en la piel, pero se desconoce quién los contagió.

En ambas situaciones, a las personas no se les realizó una prueba de laboratorio, “pero sí suman a la caracterización del brote”, señaló la epidemióloga del ministerio.

Según Gaitán, ambas definiciones se implementaron después de la Semana Santa —se celebró del 29 de marzo al 5 de abril— porque se sabía que ocurriría un incremento “considerable” de casos y que el Laboratorio Nacional de Salud no se daría abasto con la demanda de pruebas para confirmarlos.

El Informe de Situación No. 2, Sarampión en la Región de las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que Guatemala está entre los países con más casos confirmados de sarampión en el 2026, junto con México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la OPS, una tendencia en la región es que la transmisión afecta de forma desproporcionada a los niños de entre 1 y 9 años, y las tasas de incidencia más altas se observan en menores de un año.

Lo anterior coincide con el reporte de Salud en Guatemala, pues este indica que la tasa en menores de un año es de 224.3 por cada 100 mil habitantes, y entre las razones está que a esa edad las personas son más vulnerables biológicamente.

Al 10 de mayo se registraron 796 niños menores de un año contagiados, y en este grupo se observó que los casos aumentaron a partir de los 4 meses y alcanzaron su punto más alto a los 8 meses, con 114 contagios.

Por ello, las autoridades señalan que, para la protección de este grupo, es importante que las personas a su alrededor estén vacunadas.

En los próximos días, el Ministerio de Salud implementará campañas de vacunación contra el sarampión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Vacunación

Gaitán señaló que, a partir del 18 de mayo, el Ministerio de Salud realizará una campaña de contención por medio de la vacunación en el contexto del brote de sarampión en Guatemala. Esta se focalizará en los municipios de Guatemala, Mixco y San Juan Sacatepéquez. Más adelante se extenderá a otros lugares, de acuerdo con el comportamiento de los casos en el resto de departamentos.

Por otro lado, del 24 al 31 de mayo se desarrollará una campaña como parte de la Semana de Vacunación en las Américas. La epidemióloga indicó que hay dosis suficientes para atender a la población.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Alerta por sarampión Ministerio de Salud Sarampión en Guatemala Semana de Vacunación de las Américas 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '