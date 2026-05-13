Muertes por sarampión se duplican en un mes y casos superan los 13 mil en Guatemala

A un mes de que se reportaran cuatro muertes por sarampión en Guatemala, el Ministerio de Salud confirma el fallecimiento de otras seis personas por la enfermedad. Entre las 10 víctimas mortales, hay nueve que no superaban el año de vida y un adulto de 27 años. Los casos se concentran en Quiché, Guatemala, Totonicapán y Sololá.

En el reciente reporte de fallecidos hay una bebé prematura de 17 días de vida, nacida de una madre que dio positivo por sarampión durante el embarazo. El deceso ocurrió por complicaciones derivadas de la prematurez y del virus.

Otra de las víctimas tenía dos meses y, al contagiarse, desarrolló una infección grave y presentó dificultad para respirar, según registros del Ministerio de Salud hasta el 10 de mayo.

En ambos casos, las niñas no tenían la edad suficiente para recibir la dosis cero de la vacuna SPR —contra el sarampión, paperas y rubéola—, cuya aplicación se generalizó en marzo para menores de entre 6 y 11 meses, previo a las recomendadas en el esquema regular.

Los otros menores y el adulto fallecido tampoco estaban vacunados contra la enfermedad, indicó Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación del Ministerio de Salud.

Con relación al fallecido de 27 años, Gaitán explicó que entrevistaron a los padres, quienes indicaron que cuando sus hijos eran pequeños “no creían” en la vacunación, por lo que ninguno la recibió. Ahora, uno de ellos murió por el virus, que ya se propagó por todo el país.

La recomendación de Salud es vacunarse, pues el biológico tiene un nivel de protección del 97% a lo largo de la vida, ya que el cuerpo desarrolla memoria inmunológica. La única excepción es para las mujeres embarazadas, y el peligro para ellas son las complicaciones durante el período de gestación.

El reporte del ministerio indica que en el 20% de las muertes había una condición cardíaca previa y que el 40% presentó dificultad respiratoria luego del contagio.

Casos en aumento

La última actualización del Ministerio de Salud indica que van 6 mil 98 casos confirmados por pruebas de laboratorio, pero hay otros 7 mil 177 clasificados como probables. De esa cuenta, se acumulan 13 mil 275 desde el 9 de enero, cuando se reportaron los primeros cinco casos del brote que comenzó en Santiago Atitlán, Sololá.

Entre los identificados como “probables” se incluye a quienes llenan la definición de caso y se infectaron por personas de su núcleo familiar, amigos cercanos o compañeros de trabajo que dieron positivo en la prueba de laboratorio. Esto se define como nexo epidemiológico.

También se incluyen los casos clínicos, que son individuos que, al ser evaluados por un profesional médico, presentan las características clínicas del sarampión, como fiebre y erupciones en la piel, pero se desconoce quién los contagió.

En ambas situaciones, a las personas no se les realizó una prueba de laboratorio, “pero sí suman a la caracterización del brote”, señaló la epidemióloga del ministerio.

Según Gaitán, ambas definiciones se implementaron después de la Semana Santa —se celebró del 29 de marzo al 5 de abril— porque se sabía que ocurriría un incremento “considerable” de casos y que el Laboratorio Nacional de Salud no se daría abasto con la demanda de pruebas para confirmarlos.

El Informe de Situación No. 2, Sarampión en la Región de las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que Guatemala está entre los países con más casos confirmados de sarampión en el 2026, junto con México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la OPS, una tendencia en la región es que la transmisión afecta de forma desproporcionada a los niños de entre 1 y 9 años, y las tasas de incidencia más altas se observan en menores de un año.

Lo anterior coincide con el reporte de Salud en Guatemala, pues este indica que la tasa en menores de un año es de 224.3 por cada 100 mil habitantes, y entre las razones está que a esa edad las personas son más vulnerables biológicamente.

Al 10 de mayo se registraron 796 niños menores de un año contagiados, y en este grupo se observó que los casos aumentaron a partir de los 4 meses y alcanzaron su punto más alto a los 8 meses, con 114 contagios.

Por ello, las autoridades señalan que, para la protección de este grupo, es importante que las personas a su alrededor estén vacunadas.

En los próximos días, el Ministerio de Salud implementará campañas de vacunación contra el sarampión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Vacunación

Gaitán señaló que, a partir del 18 de mayo, el Ministerio de Salud realizará una campaña de contención por medio de la vacunación en el contexto del brote de sarampión en Guatemala. Esta se focalizará en los municipios de Guatemala, Mixco y San Juan Sacatepéquez. Más adelante se extenderá a otros lugares, de acuerdo con el comportamiento de los casos en el resto de departamentos.

Por otro lado, del 24 al 31 de mayo se desarrollará una campaña como parte de la Semana de Vacunación en las Américas. La epidemióloga indicó que hay dosis suficientes para atender a la población.