Sarampión: se generaliza vacuna para niños menores de un año por alta vulnerabilidad

En el país se confirman cuatro muertes por sarampión. Los casos tienen en común que corresponden a menores de un año, el grupo más vulnerable a enfermar y presentar cuadros graves. Ante este escenario, el Ministerio de Salud decidió generalizar la aplicación de la dosis cero de la vacuna, ya que el virus se ha propagado en el país y ya alcanza el nivel de epidemia.

Las dos primeras víctimas se confirmaron el 30 de marzo: un niño de 11 meses que fue contagiado por su madre, en Quiché, y otro menor de 10 meses con cardiopatía congénita, cuyo caso ocurrió en el departamento de Guatemala.

Para el 15 de abril Salud reportó dos muertes más: en Totonicapán falleció un menor de 8 meses; el diagnóstico fue neumonía y cardiopatía. En Quiché murió un menor de 2 meses, que presentó insuficiencia respiratoria aguda y neumonía.

La información oficial indica que los niños menores de un año son los más vulnerables biológicamente y que, de cada mil que se enferman de sarampión, fallecen ocho.

Mario Melgar, infectólogo pediatra, e integrante del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización (Conapi), señala que los niños menores de cinco años son los más vulnerables a enfermar; sin embargo, dentro de este grupo, quienes presentan cuadros más graves son los menores de un año.

Esto tiene una explicación: el médico indica que a esta edad el sistema inmune aún es inmaduro y al cuerpo se le dificulta manejar la infección.

“Cuando los niños nacen tienen defensas que la madre les transfiere a través de la placenta y por la lactancia materna, pero con los meses estas se acaban. En los primeros seis meses de vida se considera que tienen defensas suficientes; después de ese tiempo es cuando pueden enfermar”. Mario Melgar, infectólogo pediatra

Por ello, Salud implementó la aplicación de una dosis cero de la vacuna SPR —sarampión, paperas y rubéola— o SR —sarampión y rubéola— a la población entre 6 y 11 meses, adicional a las dos que se aplican dentro del esquema rutinario, a los 12 y 18 meses.

El registro oficial señala que, hasta el 15 de abril, se ha vacunado a 5 mil 308 niños con esta dosis “extra”.

Pero ¿qué pasa con los niños menores de 0 a 6 meses? Melgar indica que no hay evidencia científica sobre la eficacia de vacunarlos a esa edad.

“La vacuna no se ha usado en ese grupo y no hay una indicación. No va a dar muy buenas defensas porque están muy pequeños. La recomendación sería no exponerlos a espacios donde pueda haber casos. Porque, a pesar de que tienen defensas de su mamá, no podemos asegurar que sean suficientes. Lo ideal es no exponerlos y asegurarse de que todos en casa estén vacunados”, agrega el infectólogo.

Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación, en el Ministerio de Salud, señala que la vacuna SPR no se aplica a recién nacidos, como se hace con otras, porque se ha demostrado que con este biológico no se alcanza madurez inmunológica al administrarla muy temprano.

“Cuanto más se prolongue el uso del biológico, en el caso de la SPR, mejor es la respuesta: 95% de inmunidad con la primera dosis y, con la segunda, 98%. Al alcanzar esa inmunidad con un sistema maduro del paciente, esta será de por vida”, agrega.

Vacunación en niños

Al comienzo, la estrategia del Ministerio de Salud era aplicar la dosis cero en los municipios donde había más casos de la enfermedad; sin embargo, con la propagación del virus en los 22 departamentos del país, obligó a las autoridades a extender la medida a todo el país.

De acuerdo con el médico Daniel Salas, director ejecutivo del Programa Especial de Inmunización, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante el webinar Sarampión en América Latina: una amenaza persistente, el sarampión en Guatemala puede considerarse ya una epidemia, debido a la transmisión sostenida de casos registrados.

Por el alto riesgo de contagio, Melgar aconseja a los padres de familia acercarse a los servicios de salud para que vacunen a sus hijos y luego continuar con el esquema regular de dos dosis. La vacuna brinda protección de por vida, insiste.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite por gotículas que una persona infectada dispersa al hablar, toser o estornudar. El virus puede permanecer hasta dos horas flotando en el aire.

Los niños no vacunados tienen riesgo de presentar complicaciones como neumonía, neumonitis y encefalitis —cuando el virus llega al cerebro—.

“Si bien vemos que hay muchos jóvenes enfermos, no son los que más van al hospital ni los que se enferman de gravedad. El más vulnerable es el menor de 5 años, especialmente si está desnutrido. Los más pequeños, menores de un año, tienen mayor probabilidad de enfermarse al no tener defensas y de enfermar de gravedad”, añade.

Existe la posibilidad de que la madre se contagie de sarampión durante el embarazo, lo que es peligroso, puede provocar provocar un parto prematuro, bajo peso al nacer y muerte perinatal. La madre también puede infectar al niño al momento del parto o los días cercanos. El problema es que, por su estado de gravidez, ella no puede recibir la vacuna.

No hay que obviar que los casos de sarampión pueden complicarse y causar la muerte, como sucedió con los cuatro fallecimientos reportados en el país.

Brote

El Ministerio de Salud reporta, hasta el 15 de abril, 4 mil 794 casos positivos por sarampión, y uno de cada dos corresponde al departamento de Guatemala.

Los primeros contagios en el país se confirmaron el 9 de enero: cinco personas dieron positivo a la enfermedad luego de participar en una actividad religiosa masiva en Santiago Atitlán, Sololá, y posteriormente se dispersaron en el país. Desde entonces, los días con más reportes fueron el 22, 23 y 24 de marzo, con un promedio de 147 casos identificados diariamente.