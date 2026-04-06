Guatemala lidera casos y muertes por sarampión en Centroamérica

En su primer boletín de marzo del 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó más de 2 mil casos confirmados de sarampión en los países de Centroamérica, y Guatemala acumuló la mayor cantidad. Con la más reciente actualización de contagios del Ministerio de Salud, que rebasa los 3 mil, la alerta se incrementa en el territorio guatemalteco, donde van dos muertes.

Con información notificada por cada país hasta el 14 de marzo, se indica que Costa Rica tiene tres casos confirmados por pruebas de laboratorio. Mientras, casos sospechosos se reportan en Honduras (78), El Salvador (456) y Panamá (1). De Nicaragua no aparecen registros.

En el reciente boletín de la OPS no figura el caso del salvadoreño que viajó en diciembre pasado a Guatemala para participar en un evento religioso masivo en Santiago Atitlán, Sololá, y que luego regresó a su país con síntomas de sarampión. Sin embargo, en el boletín del 3 de febrero se notificó como caso importado. Se trata de un hombre de 24 años, originario del departamento de Santa Ana.

Ante el incremento de contagios, la OPS insta a los países a reforzar la vigilancia y la vacunación contra el sarampión, y a actuar de forma rápida y oportuna ante casos sospechosos.

El caso Guatemala

La actividad religiosa en Santiago Atitlán fue el origen del brote en Guatemala. Fueron cinco casos reportados el 9 de enero los que encendieron la alerta en el país: tres adultos y dos niños de la localidad.

El personal del Ministerio de Salud inició inmediatamente el rastreo de más infectados, realizó visitas domiciliares de los pacientes positivos y de sus contactos, y activó la vacunación de bloqueo contra el sarampión en el municipio para contener la cadena de contagio.

Sin embargo, al evento religioso llegaron personas de distintos puntos del país, lo que hizo que el virus se dispersara con facilidad, no solo porque es altamente contagioso —una persona enferma puede infectar a otras 12 o 18—, sino también por las bajas coberturas de vacunación contra el sarampión, pues en los últimos años se han mantenido por debajo del ideal de 95% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ese contexto ha contribuido al aumento de personas contagiadas. Al 29 de marzo, el Ministerio de Salud reportó 3 mil 594 casos positivos, por lo que se identifican en promedio 45 por día.

Guatemala sería el único país de Centroamérica que ya reporta muertes por sarampión. El 30 de marzo, las autoridades confirmaron el deceso de dos menores de un año.

Lea además: Sarampión en Guatemala: qué hacer para evitar contagios durante aglomeraciones en Semana Santa

Uno de los fallecidos tenía 11 meses y era originario de Quiché. Salud informó que el niño comenzó con exantema —erupciones y manchas en la piel— el 5 de marzo y que fue contagiado por la madre.

El segundo caso ocurrió en el departamento de Guatemala, en la capital, y corresponde a un menor de 10 meses, cuyos síntomas iniciaron el 27 de febrero y murió entre el 8 y el 14 de marzo. El paciente tenía cardiopatía congénita, lo que pudo complicar el cuadro. Estuvo hospitalizado durante nueve días.

La letalidad por sarampión entre menores de un año es de 0.8%, 16 veces mayor que la del resto de la población, que es de 0.05%.

Este es un grupo altamente vulnerable porque su sistema inmunológico aún es inmaduro, no cuenta con la protección completa que proporciona la vacuna SPR —contra el sarampión, paperas y rubeola—, además de que tiene riesgo de desarrollar formas más graves de la enfermedad, lo que aumenta si su estado nutricional es deficiente, informaron en un comunicado conjunto las asociaciones Pediátrica de Guatemala, Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y de Medicina Interna de Guatemala.

Por lo anterior, hacen un “llamado urgente” a los padres de familia para que acudan a los servicios de salud y apliquen la “dosis cero”, que está dirigida a niños de seis a 11 meses y es adicional al esquema regular.

Mario Melgar, infectólogo pediatra e integrante del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización (Conapi), menciona que es importante aumentar la vacunación en el país para contener el brote, comenzando por los lugares donde se han detectado más casos, como el departamento de Guatemala. Lo principal es asegurar las dos dosis en la población que no está vacunada.

En alerta

Guatemala se encuentra en alerta epidemiológica por sarampión desde marzo del 2025, la cual se elevó a alerta roja institucional cuando se informó de los primeros contagios en el país y fue ratificada por el Ministerio de Salud este 9 de marzo.

Médicos han señalado que, por tratarse de una enfermedad altamente contagiosa, cuya transmisión es por vía aérea a través de gotitas pequeñas y aerosoles que las personas enfermas expulsan al toser, estornudar o hablar, el riesgo de contagio es alto durante la Semana Santa, cuando aumenta la movilidad de las personas y las aglomeraciones por actividades religiosas y turísticas.

Las recomendaciones son que, ante cualquier síntoma (fiebre alta, tos seca y persistente, ojos rojos y llorosos, ronchas en la piel), se acuda a los servicios de salud. Si está enfermo, resguardarse en casa para no contagiar a otros.

También se recomienda el uso de mascarilla, el lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel, evitar las aglomeraciones y, lo más importante, vacunarse contra el sarampión.