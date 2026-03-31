Sarampión en Guatemala: qué hacer para evitar contagios durante aglomeraciones en Semana Santa

El sarampión es una enfermedad infecciosa aguda, altamente contagiosa, causada por un virus de la familia Paramyxoviridae. La Organización Mundial de la Salud lo considera una de las enfermedades prevenibles por vacuna con mayor mortalidad a escala mundial, especialmente en niños menores de 5 años y en población de mayor riesgo.

“Puede que muchas personas la recuerden como ‘una enfermedad de la infancia con manchitas rojas’, pero en realidad es una infección que compromete múltiples órganos y sistemas del cuerpo. El sarampión tiene capacidad de causar complicaciones graves e incluso la muerte”, advierte Nancy Virginia Sandoval Paiz, médica internista e infectóloga.

El riesgo de contagio es elevado, pues una sola persona puede contagiar a entre 12 y 18 personas susceptibles, es decir, quienes no están inmunizadas con la vacuna. Además, el período de incubación es de 8 a 12 días desde la exposición hasta el inicio de los primeros síntomas; sin embargo, este tiempo puede extenderse hasta 21 días.

“Una persona puede contagiar desde cuatro días antes de que aparezca el sarpullido o exantema, cuando todavía no sabe que está enferma, hasta cuatro días después de su aparición. Esta ventana de transmisión silenciosa es lo que hace al sarampión tan difícil de contener”, explica.

Cuidado con las aglomeraciones

El lunes 30 de marzo del 2026, el Ministerio de Salud confirmó la muerte de dos menores por sarampión y alertó que, hasta el domingo 29, se registraban tres mil 594 casos positivos; la mayoría concentrados en el departamento de Guatemala. La cartera mantiene alerta roja por la circulación del virus.

El riesgo de contagio aumenta en estos días por las aglomeraciones en Semana Santa, debido a que el sarampión se transmite por vía aérea, mediante partículas que permanecen suspendidas en el aire en ambientes donde ha estado un paciente contagiado, así como por contacto directo con secreciones nasales u orales de una persona infectada.

“Una persona que entra a un cuarto donde estuvo alguien con sarampión puede infectarse aunque ya no haya nadie presente, si no está vacunada”, advierte Sandoval.

La especialista asegura que la herramienta más poderosa para evitar el contagio es la vacunación, que es segura, eficaz y gratuita en Guatemala; por lo que recomienda:

Verificar la vacunación antes de asistir a eventos masivos, no hasta el día del evento (si tiene dudas, consulte en el centro de salud más cercano)

Las personas no vacunadas, embarazadas, menores de 12 meses e inmunocomprometidas deberían evaluar la conveniencia de asistir a aglomeraciones o utilizar mascarilla en caso de hacerlo, evitar siempre las aglomeraciones y preferir áreas ventiladas o al aire libre

En espacios cerrados con mucha gente (centros comerciales, buses, iglesias), el uso de mascarilla bien ajustada puede reducir el riesgo, aunque no lo elimina

En caso de presentar fiebre, rash, tos o conjuntivitis, no asistir a eventos públicos y consultar de inmediato al centro de salud más cercano

Y, aunque no tenga planificado acudir a eventos, es importante:

Verificar el estado vacunal: dos dosis de SRP (sarampión-rubéola-parotiditis)

Adultos no vacunados o con esquema incompleto: vacunarse de inmediato

En situaciones de brote, como es el caso en Guatemala, los niños de 6 a 11 meses pueden recibir una dosis adicional (no cuenta para el esquema regular)

Ventilación adecuada en espacios cerrados

Evitar contacto con personas febriles con erupción o rash

Lavado de manos y etiqueta respiratoria

El riesgo de contagio de sarampión aumenta en estos días por las aglomeraciones de Semana Santa. (Foto: Hemeroteca PL)

“Ante exposición conocida o contacto con caso sospechoso o confirmado, la vacuna postexposición es efectiva si se aplica en las primeras 72 horas; y si hay indicación por la gravedad del cuadro, la inmunoglobulina puede usarse hasta 6 días después en personas de alto riesgo”, explica Sandoval.

¿Quiénes pueden contagiarse?

Toda persona que no haya recibido el esquema completo de vacunación (2 dosis de SRP/MMR) o que no haya padecido sarampión previamente es susceptible de contagiarse. Sin embargo, existen grupos de mayor riesgo:

Niños menores de 12 meses (aún no están en edad de vacunación según el esquema estándar, pero en la alerta en que está Guatemala se ha establecido la dosis cero: vacunar entre 6 y 11 meses de edad para que tengan protección)

Adultos nacidos entre 1963 y 1989 que recibieron solo una dosis

Personas con inmunosupresión (VIH/SIDA, quimioterapia, inmunodeficiencias primarias o inmunosupresión severa)

Personas con desnutrición (especialmente déficit de vitamina A)

Viajeros a zonas con circulación viral activa

Comunidades con coberturas de vacunación menores al 95%; en este caso, todo el país

La enfermedad se desarrolla en tres fases, en las que presenta diferentes síntomas:

Fase prodrómica (2 a 4 días): fiebre alta progresiva, que puede superar los 40°C; secreción nasal, conjuntivitis y tos seca intensa

fiebre alta progresiva, que puede superar los 40°C; secreción nasal, conjuntivitis y tos seca intensa Fase exantemática o del sarpullido (3 a 5 días): la fiebre se intensifica y hay erupción cutánea que inicia detrás de las orejas y en la frente; desciende de la cabeza al cuello, extremidades, tórax y abdomen

la fiebre se intensifica y hay erupción cutánea que inicia detrás de las orejas y en la frente; desciende de la cabeza al cuello, extremidades, tórax y abdomen Fase de recuperación: el sarpullido desaparece en el mismo orden en que apareció y, en ocasiones, puede dejar una descamación fina. La tos puede persistir hasta 2 o 3 semanas

En caso de contagio, es importante el aislamiento respiratorio del paciente hasta 4 días después del inicio del sarpullido. También la hidratación adecuada, de forma oral o intravenosa; control de la fiebre y monitoreo de complicaciones como signos de neumonía, deshidratación severa y alteración neurológica.

Será necesario acudir a urgencias cuando el paciente presente signos de alarma, como dificultad respiratoria, convulsiones, alteración del estado de conciencia, incapacidad para hidratarse y fiebre que no cede.

“Ante sospecha de sarampión, notificar al sistema de salud, porque es enfermedad de notificación obligatoria e inmediata en Guatemala y en toda la región de las Américas”, explica la infectóloga.