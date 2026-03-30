El Ministerio de Salud confirma las dos primeras muertes por sarampión en Guatemala

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El Ministerio de Salud confirma las dos primeras muertes por sarampión en Guatemala

Dos niños menores de un año fallecieron a causa del sarampión en los departamentos de Quiché y Guatemala.

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Ministerio de Salud confirma la muerte de dos menores de un año por sarampión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Salud confirma el fallecimiento de dos niños menores de un año a causa del sarampión. Las muertes ocurrieron en los departamentos de Quiché y Guatemala.

De acuerdo con Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación de la cartera, los menores de un año son población no vacunada, pues no están dentro de los esquemas regulares, y es más frecuente que tengan complicaciones por contagio.

El reporte de Salud indica que el caso de Quiché corresponde a un niño de 11 meses que comenzó con exantema —erupciones y manchas en la piel— el 5 de marzo. El sarampión fue contagiado por la madre, quien dio positivo a la enfermedad. El menor falleció entre el 1 y el 7 de marzo.

El segundo caso ocurrió en el departamento de Guatemala y corresponde a un menor de 10 meses, cuyos síntomas iniciaron el 27 de febrero y murió entre el 8 y el 14 de marzo por una cardiopatía congénita. Estuvo hospitalizado durante diez días.

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De acuerdo con el lineamiento de Salud, la población pediátrica puede recibir la dosis cero de SPR, que protege contra el sarampión, en municipios donde hay casos; a la fecha, el virus ya se extendió en todo el territorio nacional.

Dicha dosis se aplica a menores de seis meses a un año, previo a la primera vacuna que sugiere el esquema regular.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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