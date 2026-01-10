Vacuna contra sarampión, paperas y rubéola (SPR): ¿cuándo y a quién se aplica?

Más de 20 enfermedades potencialmente mortales pueden prevenirse hoy en día gracias a la inmunización. Por ello, las vacunas representan un punto clave para la salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es la mejor prevención en el caso del sarampión que surgió de nuevo en Guatemala.

La entidad explica que la vacunación es una forma sencilla, segura y eficaz de protegerse contra enfermedades antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo, aumentan la resistencia a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario.

Estas preparan al sistema inmunológico para que produzca anticuerpos, tal como ocurre cuando una persona se expone a una enfermedad. Sin embargo, debido a que contienen formas muertas o debilitadas de microorganismos —como virus o bacterias—, no provocan la enfermedad ni exponen al cuerpo a sus posibles complicaciones.

En el caso del sarampión, en Guatemala no existe una vacuna individual para esta enfermedad, sino un compuesto que incluye sarampión, paperas y rubéola (SPR), el cual se aplica en la niñez en dos dosis, desde los 12 meses hasta los 11 años.

Lo ideal es recibirla durante la infancia, para estar protegido de por vida. Si, por diversas circunstancias, no se cumplió con el esquema en esa etapa, en la adolescencia o adultez se puede aplicar un compuesto llamado SR, también en dos dosis.

El pediatra Edgar Beltetón advierte que actualmente uno de los principales problemas son los bajos niveles de vacunación. “Esto se debe a diferentes razones, que van desde personas que no desean vacunarse hasta la falta de acceso inmediato a las dosis”, explica.

Beltetón añade que en la niñez, además del esquema de dos dosis, se recomienda un refuerzo entre los cuatro y ocho años.

Según el especialista, la vacuna tiene una efectividad de entre 97% y 99%. En el caso de adolescentes y adultos, deben recibir el esquema completo tan pronto se detecte que no están vacunados, para contar con la protección adecuada.

Las autoridades de Salud instan a la población a reportar cualquier caso sospechoso de inmediato, verificar los esquemas completos de vacunación y compartir únicamente información respaldada por fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y asociaciones científicas.

El proyecto ALMA (Asistente de Logística Médica Automatizada) ha puesto a disposición un número de WhatsApp para que las personas puedan ubicar el punto más cercano donde recibir la vacuna: 2339-9810. También se puede llamar al número 1582 para obtener esta información.

¿Quiénes no se deben vacunar?

Por ser un virus vivo el de la vacuna se recomienda no vacunar a los siguientes grupos:

Personas severamente inmunocomprometidas por una enfermedad de base (leucemia, linfoma), o por el uso de altas dosis de esteroides

Personas con VIH clínico-sintomáticos

Embarazadas

Por su parte, Ericka Gaitán, médica epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Departamento de Vigilancia y Control de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud y Asistencia Social, (MSPAS) aclara que no se trata de vacunar indiscriminadamente. "Existe una memoria inmunológica en la población, producto de más de cinco décadas de vacunación y campañas exitosas. En adultos mayores de 60 o 65 años, la inmunidad suele ser natural, ya que estuvieron expuestos al virus cuando aún circulaba ampliamente", explica.

No es necesario medir anticuerpos de rutina ni revacunar a personas adultas que cuenten con dos dosis documentadas o con antecedentes de la enfermedad. La excepción es el personal de salud, que debe tener su esquema completo y actualizado debido a la exposición constante a pacientes con fiebre y exantema (aparición de erupción o sarpullido visible en la piel).

Grupos poblacionales priorizados para vacunación, según riesgo

Estudiantes de escuelas formadoras en salud, previo a iniciar práctica hospitalaria (medicina, enfermería, nutrición, psicología, trabajo social, odontología, químicos/as biólogos/as, químicos/as farmacéuticos/as, fisioterapistas, técnicos/as dentales, técnicos/as en rayos X, técnicos fisioterapistas)

Personal del MSPAS que realice acciones operativas (seguimientos de casos especiales, supervisión, monitoreo y evaluación)

Personal del sector turístico

Personal de la red hotelera

Médicos y paramédicos de clínicas municipales

Comadrona

Brigadas militares que realizan acciones de salud

Población migrante

Cuerpos de socorro

Personal de medios de comunicación, aeropuertos, Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-, Procuraduría General de la Nación -PGN-, Policía Nacional Civil -PNC-, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y cualquier otro personal de instituciones públicas y privadas que realizan visitas a establecimientos de salud

Población de niños/as de municipios o comunidades con riesgos (bajas coberturas, fronterizos, migración y casos de desnutrición)

Familiares y/o cuidadores de personas con inmunocompromiso

Viajeros de 11 años en adelante administrar SR

Fuente: MSPAS / DNPAP, Programa de Inmunizaciones, Guatemala, 2023.

Más detalles de las vacunas SPR y SR

La vacuna SPR, disponible en Guatemala, protege contra sarampión, paperas y rubéola.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se aplica en dos dosis:

Primera dosis: a los 12 meses.

Segunda dosis: a los 18 meses.

Vacunación atrasada: vacuna SPR

Primera dosis

Según el esquema oficial del MSPAS, debe aplicarse al cumplir un año.

Si no se ha recibido, debe colocarse en el primer contacto con servicios de salud.

Segunda dosis

Debe aplicarse a los 18 meses.

Si no se ha recibido, se puede administrar con un intervalo mínimo de un mes después de la primera dosis.

Otros casos

Si hay contacto con un caso confirmado, puede administrarse desde los 8 meses de edad o consulte con un médico.

Aplica desde el año de edad hasta los 15 años.

A partir de los 11 años, se sustituye la SPR por la SR, debido a la mayor reacción del componente contra paperas en este grupo.

Nota: En caso de viajes internacionales, se recomienda consultar con el pediatra.

Efectos secundarios de la vacuna SPR

Entre los efectos más comunes se encuentran:

• Dolor en el brazo donde se aplicó la inyección.

• Fiebre.

• Erupción leve (ronchas).

• Dolor temporal y sensación de rigidez en las articulaciones, especialmente en mujeres adolescentes o adultas sin inmunidad previa.

Contraindicaciones y precauciones

No debe administrarse en los siguientes casos:

• Reacción alérgica grave a una dosis anterior o a alguno de los componentes de la vacuna.

• Personas con inmunodeficiencia grave (como pacientes en quimioterapia, con VIH o bajo tratamiento inmunosupresor).

• Mujeres embarazadas.

Reacciones alérgicas graves (raras):

• Ronchas en el cuerpo.

• Hinchazón de cara y garganta.

• Dificultad para respirar.

• Ritmo cardíaco acelerado.

• Mareos o debilidad.

En caso de presentar estos síntomas, debe acudir de inmediato al centro de salud u hospital más cercano.

Disponibilidad de la vacuna SPR en Guatemala

La vacuna puede obtenerse en los siguientes lugares:

Centros de Salud de la República

Horario: lunes a viernes, de 7 a 15 horas

(La disponibilidad puede variar)

Horario: lunes a viernes, de 7 a 15 horas (La disponibilidad puede variar) Centros de Atención Permanente (CAP)

Horario: lunes a domingo, de 8 a 21 horas

Horario: lunes a domingo, de 8 a 21 horas IGSS (únicamente para afiliados)

Jornadas de vacunación

Clínicas o médicos privados

Costo estimado por dosis: desde Q250

Con información de Tusalud.com.gt , de ALMA y la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI).